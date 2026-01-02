España

“Ya no podremos mentir diciendo que no recibimos el paquete”: este es el nuevo método antifraude que se aplica en Francia y que podría llegar a España

El auge del comercio electrónico ha disparado el volumen de paquetes y, con ello, las prácticas fraudulentas en las devoluciones, un fenómeno que impulsa la adopción de soluciones innovadoras como buzones inteligentes y sistemas de rastreo en tiempo real

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge del comercio electrónico trajo consigo un crecimiento exponencial en 2024 en relación a la entrega y exportación de paquetes, lo que ha generado nuevas preocupaciones en el sector logístico por el aumento de fraudes en las devoluciones.

Según datos del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA (filial de Cesce), la facturación del negocio de mensajería y paquetería alcanzó los 10.050 millones de euros en España, un incremento del 4,7% respecto a 2023. Este volumen de envíos ha ido acompañado de un fenómeno que inquieta a comercios y plataformas digitales: cada vez más compradores consiguen productos gratis a través de técnicas irregulares.

Paquetes electrónicos con una llave codificada para evitar el fraude

En declaraciones recogidas por TF1, el periodista especializado en innovación y tecnología Anicet Mbida señaló: “Hasta ahora, los comercios electrónicos eran bastante indulgentes; se podía devolver cualquier cosa y obtener un reembolso”. Según Mbida, actualmente entre el 10 % y el 13 % de las devoluciones presentan algún tipo de fraude, lo que representa una pérdida anual superior a mil millones de euros para las tiendas, de acuerdo con cifras de Oneytrust.

La tendencia ha obligado a empresas como Zara, H&M, Uniqlo y Veepee a tomar medidas, eliminando las devoluciones gratuitas. “Oficialmente, es por razones ambientales, pero todos sabemos que es por razones económicas”, matizó Mbida en el programa Bonjour! La Matinale.

La reducción de la flexibilidad en las devoluciones también se refleja en los plazos para los reembolsos. Ahora, las tiendas suelen retrasar el pago hasta confirmar la devolución del artículo correcto. Mbida explicó en TF1: “Quieren asegurarse de que se envió el artículo correcto, porque algunas personas devuelven un ladrillo en lugar de un teléfono móvil, por ejemplo”.

Una mujer roba un barco cargado de paquetes y se estrella en Venecia (X)

Frente a estas prácticas fraudulentas, las empresas tecnológicas exploran nuevas herramientas para garantizar la seguridad en el proceso de entrega. Living Packets, una start-up francesa, ha desarrollado paquetes electrónicos equipados con una llave codificada exclusiva para el destinatario, sensores antirrobo y rastreo GPS. En caso de pérdida o desvío, el sistema localiza el paquete en tiempo real. Además, el vendedor recibe una alerta inmediata cuando el buzón se abre, lo que reduce la posibilidad de reclamaciones fraudulentas. Según Mbida, estos dispositivos suelen reservarse para productos de alto valor o con mayor riesgo de fraude.

La innovación no se detiene ahí. En el reparto tradicional, Mbida adelantó en TF1 que se están probando “sistemas de cámaras que entregaremos a los repartidores”. Se trata de gafas inteligentes con cámara, capaces de registrar todo el proceso de entrega y certificar que el paquete llega al destinatario correcto.

En EUROPE1.FR, Mbida detalló otra propuesta: una caja de envío inteligente creada por Living Packets, que permite rastrear el paquete en un mapa, monitorizar el contenido por medio de una cámara y reproducir mensajes personalizados a través de un altavoz integrado. Aunque el coste inicial es mayor que el de una caja de cartón convencional, el sistema es reutilizable y permite ahorrar a largo plazo, al disminuir la necesidad de seguros y seguimientos adicionales.

La tecnología de Living Packets incorpora pantalla electrónica, sensores de apertura, impacto y temperatura, y una cámara interna para el control del contenido. El modelo actual exige que los clientes devuelvan la caja tras el envío por medio de un sistema de depósito. Grandes cadenas de distribución, como Boulanger, ya han comenzado a probar este sistema en sus operaciones.

El desarrollo de estas soluciones marca el rumbo hacia una paquetería más segura y sostenible, en un contexto donde el crecimiento del comercio electrónico va de la mano con el perfeccionamiento de los fraudes en devoluciones. El sector busca blindarse con tecnología, mientras el volumen de envíos y las expectativas de los consumidores siguen en aumento.

