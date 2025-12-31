Dinamarca se convierte en el primer país de Europa en poner fin al envío de cartas por correo

El último envío postal dirigido al Museo de la Comunicación de Copenhague marcó el cierre oficial de más de cuatro siglos de correspondencia tradicional en Dinamarca. El sobre, que ahora forma parte de la colección permanente del museo ubicado en el barrio de Østerbro, simboliza el fin de una etapa fundamental en la historia del país nórdico y representa la transición hacia una comunicación predominantemente digital. Según informó el medio que cubrió el acontecimiento, Dinamarca ha eliminado el envío de cartas por correo, convirtiéndose en la primera nación europea en tomar esta decisión.

El servicio postal sueco-danés Postnord realizó la entrega final este martes, concluyendo una era que se extendió durante 401 años. Tal como publicó el medio, esta decisión responde a una drástica disminución del volumen de cartas enviadas en el país: desde el año 2000, el flujo postal tradicional experimentó una reducción de un 90 por ciento. Dinamarca, catalogada como uno de los países más digitalizados, ha registrado un cambio pronunciado en los hábitos comunicativos tanto en la esfera personal como en la profesional, lo que ha facilitado el reemplazo de la correspondencia física por canales electrónicos.

El medio detalló que, a partir del segundo semestre de 2025, Postnord inició el retiro de los emblemáticos 1.500 buzones públicos de color rojo presentes en distintas localidades de Dinamarca. Cerca de mil de estos receptáculos históricos han estado disponibles para su compra en línea, alcanzando precios entre 195 y 270 euros por unidad y vendiéndose en tan solo unos días. El beneficio generado por estas ventas será destinado a iniciativas benéficas, según consignó el medio. Además, se espera que otros 200 buzones, entre los que figuran piezas intervenidas por artistas locales, sean subastados desde enero, mientras algunos que forman parte del paisaje urbano desde hace más de 170 años pasarán a ser conservados en museos.

En cuanto a otros elementos clásicos del servicio postal, el medio precisó que la venta de sellos finalizó oficialmente el 18 de diciembre. La persistente caída en la demanda y la creciente presión sobre el modelo económico del sector llevaron a un encarecimiento progresivo del servicio: en 2025, el franqueo más económico, con entrega en hasta cinco días, costaba casi cuatro euros. Este aumento de tarifas acompañó el proceso de retirada paulatina de las operaciones tradicionales en todo el país.

Según informó la fuente, la estrategia futura de Postnord se focaliza íntegramente en la logística de paquetería, impulsada por el auge de las compras en línea. La expansión del comercio electrónico ha provocado un desplazamiento del interés comercial postal hacia el manejo y entrega de paquetes, en detrimento de la misiva tradicional. El medio puntualizó que, aunque la compañía estatal ha cesado el envío de cartas, otras empresas de logística como DAO continuarán ofreciendo servicios para la correspondencia física y la distribución de medios impresos.

El medio subrayó también el componente patrimonial asociado al sistema postal danés, al señalar que Postnord considera los buzones retirados como una “pequeña pieza del patrimonio cultural danés”. El destino final de los elementos históricos, entre la subasta, la exhibición y la conservación museística, busca preservar la memoria de una estructura que durante siglos formó parte del panorama urbano y la vida cotidiana del país.

La eliminación de uno de los servicios más antiguos del estado danés responde, según publicó el medio, a la acelerada transformación tecnológica y la digitalización de la sociedad, que han debilitado la función de la carta física como medio principal de comunicación. Los datos sobre el descenso del uso postal y el cambio de enfoque hacia los envíos de paquetería reflejan el modo en que Dinamarca adapta sus infraestructuras a los cambios en las necesidades y comportamientos de sus habitantes. El cierre de esta etapa deja a los servicios de mensajería privada como alternativa para los envíos postales tradicionales, mientras el país continúa profundizando su integración digital.