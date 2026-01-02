La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

Trabajo de localización de minas en Ucrania y personal de GOA sobre el terreno, en la imagen de la derecha

El prestigioso centro italiano Instituto de Estudios Políticos Internacionales (ISPI) cuantificó en el verano de 2025 que el territorio de Ucrania contaminado con minas terrestres y otros restos explosivos de guerra (REG) había alcanzado ya los 139.000 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que Inglaterra (130.000 kilómetros cuadrados). La ONU eleva la superficie afectada a 174.000 kilómetros. Eso supone que 21 millones de personas viven en zonas afectadas por estos artefactos, lo que conlleva un riesgo permanente para la población civil. Una empresa española, con sede en Lleida y creada en el año 1999, GOA Tactical, ha sido seleccionada por la ONU para empezar esta primavera un trabajo de desminado en dos zonas del país que suman unas 25.000 hectáreas.

Francisco Galván, presidente de la compañía, y Alberto García, director de operaciones, explican a Infobae la responsabilidad que conlleva comenzar un trabajo de estas dimensiones y peligrosidad. “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”, aseguran. El proyecto está supervisado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que ha hecho un minucioso trabajo de selección para elegir a las empresas que colaborarán sobre el terreno para quitar las minas. Goal Tecnical fue una de las elegidas. “Ya llevamos trabajando un tiempo sobre el terreno. Porque antes hay que hacer un estudio de las zonas afectadas, una evaluación y análisis de riesgos, el marcaje de zonas contaminadas, la selección y formación de personal y finalmente las operaciones de desminado, que empezarán tras el invierno, en primavera”, señala Galván.

Aunque la empresa española ha firmado el contrato de desminado con el Gobierno ucraniano, quien financia todo el trabajo es la ONU, que estima en 34.600 millones de dólares los trabajos de desminado en los próximos diez años. El objetivo es empezar a desminar zonas ya seleccionadas en la región de Kharkiv, limítrofe con la frontera rusa y una de las zonas calientes del conflicto. “La iniciativa tiene como objetivo liberar y certificar grandes extensiones de terreno contaminadas por minas antipersonal, munición sin explosionar y otros restos explosivos de guerra, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil, facilitar el retorno de personas desplazadas y permitir la reactivación de actividades agrícolas, tan importante para Ucrania”, continúa Galván. Hay que recalcar que la presencia de explosivos en Ucrania altera las cadenas mundiales de suministro de alimentos, ya que el país era uno de los mayores exportadores de cereales antes de la invasión de Rusia en febrero de 2022.

Personal ucraniano formado por UNOPS para desactivar minas

El proyecto se centra en la comunidad de Vilkhivka, un área rural y semiurbana de alto valor estratégico por su proximidad a la ciudad de Járkov y por su importancia logística, agrícola y humanitaria. Se van a desminar caminos rurales, tierras de cultivo, pequeñas aldeas y zonas con infraestructuras críticas como redes eléctricas, estaciones de bombeo, centros educativos y equipamientos comunitarios. “Hay miles y miles de minas y artefactos explosivos. Lo normal es que una hectárea oculte más de 100 minas y proyectiles no explotados”, afirma Galván. “Hay todo tipo de minas. Pero los rusos también han tirado desde sus aviones submuniciones que quedan en el terreno y solo explotan si las pisas”, matiza Alberto García, que ha sido TEDAX en el Ejército.

Españoles, italianos, ingleses...

La mayoría de los profesionales que GOA Tactical va a desplazar a Ucrania son exmilitares con formación específica sobre desminado. “Hay españoles, italianos, surafricanos, ingleses, americanos o de Mozambique. Todos tienen la certificación que pide la ONU para este tipo de trabajos”, asegura García. Hay cuatro tipos de niveles: el 1 habilita para sondear el terreno, excavar e incluso quitar la mina; el 2 supervisa al 1; el 3 es la especialización superior y luego está el 3 plus, que permite desactivar todo tipo de artefactos. “Un buen profesional puede limpiar 30 metros cuadrados al día”, destaca García.

“Es muy difícil que haya un accidente. Es gente preparada”, señala Galván, que no obstante no obvia la peligrosidad del trabajo. “La retribución suele ser de 3.500 euros netos al mes y la campaña dura unos tres meses. Luego hay relevos”. GOA Tactical no solo lleva personal propio, sino que forma a militares ucranianos y aporta su propia maquinaria.

La maquinaria que lleva GOA Tactical para desminar en terrenos abiertos

¿El trabajo se asemeja al de las películas bélicas de acción, donde se ve a un profesional sudando agachado sobre el terreno protegido por un traje inutilizando con cuidado una mina? Hay todo tipo de escenarios, señalan desde GOA. Lo normal es que en terrenos abiertos una máquina especia vaya explotando las minas con unas cadenas que se adentran en el suelo. “Pero hay muchas ocasiones en la que el profesional debe trabajar directamente con el proyectil, comprobar si hay trampas y desactivarlo. Como las películas, sí”, aclara García.

En respuesta a la carencia de capacidades locales, la empresa catalana ha apostado por la formación directa de ciudadanos ucranianos como agentes de acción contra minas, capacitándolos en técnicas y estándares internacionales homologables a los exigidos por Naciones Unidas. Hasta la fecha, cerca de 40 personas han sido ya formadas, con financiación asumida íntegramente por la propia empresa, que asciende a unos 9.000 euros por técnico. El Gobierno ucraniano cifra en 816 el personal autóctono formado por empresas extranjeras.

El proyecto que liderará GOA generará 130 puestos de trabajo e incluye actividades educativas sobre Riesgos de Artefactos Explosivos (EORE) dirigidas a comunidades locales, agricultores y otros grupos vulnerables, con el objetivo de reducir accidentes. Las minas ya han dejado 300 muertos y 660 heridos. Ucrania emplea actualmente alrededor de 4.500 desminadores entrenados, pero el país necesitaría al menos 10.000 profesionales calificados durante la próxima década para responder a la magnitud de la contaminación explosiva.

GOA Tactical quiere dejar claro que ellos no forman a mercenarios que combaten en Ucrania, “como ha publicado algunos medios. Formamos a persona de seguridad que debe proteger a los equipos de desminado, instalaciones y personalidades. No para zonas de combate”.