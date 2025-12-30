España reitera a Ucrania su apoyo a las negociaciones para una paz justa e insiste en que Europa siga unida

En un contexto marcado por la preocupación por los recientes ataques contra infraestructuras críticas en Kiev y otras ciudades ucranianas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Andri Sibiga, para abordar el apoyo de España a las negociaciones en curso con el fin de alcanzar una paz justa. Albares reiteró la condena firme del Gobierno español a la ofensiva rusa sobre objetivos civiles y recalcó la necesidad de que Europa fortalezca su unidad y su esquema de seguridad común ante la escalada del conflicto regional, según informó la agencia Europa Press.

Durante el intercambio, José Manuel Albares trasladó a Andri Sibiga el respaldo de España a las iniciativas diplomáticas promovidas por Estados Unidos, que buscan establecer un acuerdo de paz duradero para Ucrania. Según destacó el jefe de la diplomacia española, “Europa debe permanecer unida y firme porque el futuro esquema de seguridad europeo está en juego”, enfatizando la importancia de garantizar sólidas garantías de defensa a Ucrania y el derecho de los ucranianos a decidir sobre su propio futuro, incluidos los aspectos relativos a los territorios implicados en la disputa, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

El diálogo entre ambos representantes diplomáticos se produjo poco después de la reunión sostenida en Florida por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el expresidente estadounidense Donald Trump, encuentro tras el cual ambos líderes señalaron avances significativos hacia la posibilidad de un acuerdo de paz. Según consignó Europa Press, esta cita contó posteriormente con la incorporación de varios mandatarios europeos, y está prevista una nueva reunión de los líderes de la Coalición de Voluntarios en París, en la que España ha desempeñado un papel de apoyo constante. El medio Europa Press apuntó que todavía no se ha confirmado si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, participará en dicha cumbre.

En su mensaje en la red social X, Albares expresó su deseo de que “2026 sea, por fin, un año de paz para el pueblo ucraniano” y manifestó la solidaridad española ante la situación que afrontan los ucranianos, quienes, según sus palabras, “no deberían vivir la Navidad bajo las bombas”. A la vez, el ministro español reiteró su condena a los recientes ataques protagonizados por fuerzas rusas contra infraestructuras civiles en varios puntos del país.

Por su parte, Andri Sibiga empleó la misma red social para resaltar ante Albares los más recientes acontecimientos vinculados con el proceso de paz, dejando constancia del “compromiso de Ucrania con una paz justa y duradera basada en la unidad transatlántica”. El ministro ucraniano subrayó la “importancia de fortalecer las defensas aéreas y la resiliencia energética” ante la intensificación de ataques rusos sobre nodos estratégicos del sistema energético ucraniano, según detalló Europa Press. Sibiga mostró además su agradecimiento por el “amplio apoyo” proporcionado por España y recalcó que este es un momento crucial para la movilización de esfuerzos colectivos en defensa de la seguridad europea.

Las negociaciones impulsadas por Estados Unidos, respaldadas por asociados europeos, buscan definir un esquema de seguridad sostenible que garantice la soberanía de Ucrania y proteja a la población civil frente a los ataques en el contexto del conflicto. Según lo consignado por Europa Press, la agenda diplomática prevé nuevas rondas de diálogo en las primeras semanas del año en París, como parte de los esfuerzos internacionales por restaurar la estabilidad en la región.

La escalada de violencia en Ucrania, reflejada en los bombardeos recientes denunciados por las autoridades españolas y ucranianas, ha reavivado los llamamientos de los socios europeos a reforzar los mecanismos conjuntos de defensa y a mantener la cohesión interna del bloque como elemento central para afrontar el desafío representado por la crisis. Europa Press detalló que tanto la diplomacia española como la ucraniana insisten en la necesidad de reforzar el apoyo internacional y proporcionar ayuda directa en sectores como la defensa aérea y la recuperación de infraestructuras esenciales dañadas por los ataques rusos.

Albares recalcó durante su diálogo con Sibiga que las futuras decisiones relativas a la soberanía y a la paz en Ucrania han de corresponder únicamente a la ciudadanía ucraniana, insistiendo en otorgar el protagonismo a las voces locales en la resolución del conflicto y en la reconstrucción de la nación, según reportó Europa Press.

El encuentro de líderes previsto en París busca ofrecer continuidad a la cooperación mostrada por la Coalición de Voluntarios, cuyo objetivo consiste en coordinar recursos y apoyo político entre los países europeos y otros aliados. Dentro de este marco, el Gobierno español ha mantenido un respaldo explícito tanto a los procesos de diálogo como a la asistencia humanitaria y técnica, conforme a la información detallada por Europa Press.

Las posiciones sostenidas por Albares y Sibiga, recogidas en sus respectivos comunicados y mensajes públicos, ejemplifican la dinámica diplomática actual, centrada en promover iniciativas de paz bajo marcos multilaterales y en responder a los desafíos de seguridad derivados de la ofensiva rusa. Europa Press destacó que la insistencia en la unidad europea figura como eje prioritario en la estrategia exterior de España frente al conflicto en Ucrania.