La borrasca ‘Francis’ trae lluvias en gran parte del país y Canarias y Andalucía sufrirán fuertes vientos y oleaje

La nieve ha hecho acto de presencia en los Pirineos a primeras horas de la mañana

Las Islas Canarias han iniciado este viernes la jornada bajo aviso amarillo por riesgo de lluvias intensas y fuertes rachas de viento, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, Fuerteventura y Lanzarote se encuentran afectadas por precipitaciones que podrían superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora, al tiempo que se esperan vientos generalizados en el archipiélago que, de forma local, podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en zonas de cumbre.

La situación de alerta también se extiende a otras zonas del país. El litoral del Estrecho, en Andalucía, permanece bajo aviso amarillo por fenómenos costeros y la previsión de viento marino de hasta 61 kilómetros por hora. Además, la Aemet ha destacado en su página web que el oeste de La Palma y el área metropolitana de Tenerife están igualmente bajo alerta por oleaje, con olas que podrían llegar a los 5 metros.

Y es que gran parte de la jornada de este 2 de enero está marcada por la influencia de la borrasca ‘Francis’, situada al oeste de la Península. Esta situación provocará lluvias generalizadas en buena parte de España, con cielos nubosos o cubiertos tanto en la Península como en Baleares. Las precipitaciones comenzarán por el oeste y se irán extendiendo progresivamente hacia el Cantábrico, la meseta Norte, el alto Ebro y los Pirineos occidentales. La nieve, por su parte, ha hecho acto de presencia en los Pirineos a primeras horas de la mañana por encima de los 1.100-1.300 metros, aunque la cota irá ascendiendo hasta situarse en torno a los 2.000 metros.

Por otro lado, la Península y Baleares experimentarán una subida generalizada de las temperaturas, que será más significativa en las máximas del centro y en las mínimas de la mitad occidental. Únicamente en la franja mediterránea se prevé un ligero descenso de las temperaturas nocturnas, mientras que las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña del norte, especialmente en los Pirineos.

Persisten los avisos por niebla y viento

Junto a las lluvias y el viento, la niebla también ha motivado activaciones de alerta amarilla en varias regiones peninsulares a primeras horas del día. En este sentido, la Aemet ha precisado que persisten los avisos por visibilidad reducida a 200 metros en el sur de Huesca, la serranía de Guadalajara, la zona de la Alcarria, la ribera del Ebro de Zaragoza y la depresión central de Lleida.

El viento se mantendrá como protagonista en distintos puntos del territorio. En la Península y Baleares, predomina del sur y sureste, y del este en el Cantábrico, Alborán y el Estrecho, con especial intensidad en el litoral atlántico, el Cantábrico occidental y la zona del Estrecho. Mientras tanto, las nieblas matinales se han dejado notar en el norte y este peninsular, y las brumas han resultado frecuentes en Galicia y el Cantábrico, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La información sobre el desarrollo de la jornada meteorológica, las áreas afectadas y las previsiones ha sido facilitadas de manera conjunta por la Agencia Estatal de Meteorología.

*Con información de EFE y Europa Press

