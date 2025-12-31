España

La Aemet prevé frío, lluvia y nieve para la entrada de 2026: estas son las regiones en las que nevará a final de semana

La borrasca Francis y la entrada de una masa de aire frío continental marcarán los primeros días del próximo año

Guardar
Un grupo de personas disfrutan
Un grupo de personas disfrutan de la celebración de las tradicionales 'preuvas' en la plaza de Sol de Madrid, a 30 de diciembre de 2025. (EFE/ Fernando Villar)

Solo quedan unas horas para que empiece 2026 y lo hará con cielos despejados y sin lluvias, pero con mucho frío. Los que decidan acudir a la Puerta del Sol a vivir las Campanadas en directo y los que decidan salir después de tomarse las uvas en casa deberán hacerlo bien abrigados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera un tiempo anticiclónico, temperaturas máximas que no alcanzan los 10 grados en buena parte del país y mínimas por debajo de los cero grados en la mitad norte y el interior del España.

Durante este último día del año prevalecerá un tiempo anticiclónico en la península y Baleares. En este final de año, la niebla será la principal protagonista. Se prevén más densas y persistentes en zonas del interior de Galicia, depresiones del nordeste y ambas mesetas. De hecho, en la meseta Norte podrían ser engelantes, es decir, podrán formar placas de hielo. La Aemet ha puesto en nivel amarillo de aviso -que supone “riesgo bajo”- por esta niebla a las provincias de Lugo, Badajoz, Valladolid y Zamora, con visibilidad de 200 metros en Lugo y Badajoz.

Respecto a las lluvias, apenas se darán chubascos en Baleares que podrían afectar de forma aislada a puntos del litoral mediterráneo peninsular y Estrecho.

En cuanto al termómetro, las temperaturas descenderán. En el interior del país, las máximas rondarán los 10 grados, mientras que las temperaturas más elevadas en el área peninsular y balear se darán en la costa mediterránea, donde el termómetro podrá alcanzar los 17 grados en ciudades como Málaga, Almería y Murcia.

La bajada del mercurio provocará heladas en interiores la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular. Además, serán intensas en el Pirineo. En Canarias predominarán los intervalos nubosos con temperaturas sin cambios y viento flojo del sur y este arreciando.

2026 comienza bajo la lluvia

El día de Año Nuevo estará marcado por la llegada de la borrasca Francis, que traerá precipitaciones a Canarias. Dejará lluvias generalizadas en el archipiélago, que localmente serán fuertes y persistentes, especialmente en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Un fuerte temporal azota a España, dejando a su paso carreteras heladas, graves inundaciones que requieren rescates en bote y paisajes completamente cubiertos por la nieve. Estas imágenes muestran la intensidad de los fenómenos meteorológicos.

Con el inicio del año se prevé un cambio de tiempo en la mayor parte del país, con las altas presiones retirándose y dando paso a la borrasca atlántica con frentes asociados. “Se esperan precipitaciones generalizadas ocasionalmente con tormenta, desde el día 1 en Canarias, y, en el escenario más probable, desde finales del día 2 y sobre todo durante el día 3 en el oeste peninsular. Los mayores acumulados se darán en el Golfo de Cádiz e islas Canarias”, apunta la Aemet.

Nieve en cotas bajas

También se espera de cara al sábado, la entrada de aire frío continental en el extremo norte donde dejará precipitaciones, que pueden ser de nieve en cotas bajas. Las temperaturas por lo general aumentarán, con algunos descensos al final del periodo. Heladas afectando al principio a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, tendiendo a perder extensión e intensidad a lo largo de los días. Predominará el viento de componentes sur y este, con probables intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias y litorales y montañas de la Península. En el norte los vientos serán del este y nordeste.

Temas Relacionados

TiempoTiempo en EspañaAemetMeteorologíaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El ruido de los petardos en Nochevieja se convierte en una amenaza para las mascotas: “Sienten que van a morir, no saben cuándo va a parar”

Los expertos recomiendan vigilar señales como temblores, salivación o intentos de huida en los animales, pues son comportamientos que indican un sufrimiento real

El ruido de los petardos

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

El cierre de la compraventa se formalizó tras la aprobación del Consejo de Ministros del 16 de diciembre

La compra de Hispasat por

Kiko Rivera presenta a su nueva pareja y despide 2025 ilusionado: “Hoy camino con el corazón en paz”

El hijo de Isabel Pantoja ha presentado a su nueva novia, una joven sevillana, a través de las redes sociales

Kiko Rivera presenta a su

“¿Desde cuándo tenemos que ser perfectos?" El psicólogo Juan Rescalvo reflexiona sobre los riesgos del monopolio del “autocuidado”

El experto sostiene que privilegiar una sola dimensión, como los hábitos de salud o la apariencia, no garantiza una vida plena, y aconseja distribuir atención en amor, familia, desarrollo personal y relaciones sociales

“¿Desde cuándo tenemos que ser

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

El tribunal determina que es la madre quien debe asumir la pensión desde el momento en que el hijo dejó de residir con ella

Un padre pide la manutención
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La compra de Hispasat por

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

Radiografía de un fin de año marcado por el ‘Me Too’ en la política española: 11 denuncias, 3 acusados y 2 condenas

España 2025 en 25 imágenes

ECONOMÍA

Sorteo 5 de la Triplex

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

Cuántos euros me dan por un dólar este 31 de diciembre

Los precios de los huevos, la carne y el café siguen al alza: los alimentos que más se han encarecido en el último año

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”