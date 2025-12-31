La Aemet prevé frío, lluvia y nieve para la entrada de 2026: estas son las regiones en las que nevará a final de semana

Un grupo de personas disfrutan de la celebración de las tradicionales 'preuvas' en la plaza de Sol de Madrid, a 30 de diciembre de 2025. (EFE/ Fernando Villar)

Solo quedan unas horas para que empiece 2026 y lo hará con cielos despejados y sin lluvias, pero con mucho frío. Los que decidan acudir a la Puerta del Sol a vivir las Campanadas en directo y los que decidan salir después de tomarse las uvas en casa deberán hacerlo bien abrigados. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera un tiempo anticiclónico, temperaturas máximas que no alcanzan los 10 grados en buena parte del país y mínimas por debajo de los cero grados en la mitad norte y el interior del España.

Durante este último día del año prevalecerá un tiempo anticiclónico en la península y Baleares. En este final de año, la niebla será la principal protagonista. Se prevén más densas y persistentes en zonas del interior de Galicia, depresiones del nordeste y ambas mesetas. De hecho, en la meseta Norte podrían ser engelantes, es decir, podrán formar placas de hielo. La Aemet ha puesto en nivel amarillo de aviso -que supone “riesgo bajo”- por esta niebla a las provincias de Lugo, Badajoz, Valladolid y Zamora, con visibilidad de 200 metros en Lugo y Badajoz.

Respecto a las lluvias, apenas se darán chubascos en Baleares que podrían afectar de forma aislada a puntos del litoral mediterráneo peninsular y Estrecho.

En cuanto al termómetro, las temperaturas descenderán. En el interior del país, las máximas rondarán los 10 grados, mientras que las temperaturas más elevadas en el área peninsular y balear se darán en la costa mediterránea, donde el termómetro podrá alcanzar los 17 grados en ciudades como Málaga, Almería y Murcia.

La bajada del mercurio provocará heladas en interiores la mitad norte y del cuadrante sureste peninsular. Además, serán intensas en el Pirineo. En Canarias predominarán los intervalos nubosos con temperaturas sin cambios y viento flojo del sur y este arreciando.

2026 comienza bajo la lluvia

El día de Año Nuevo estará marcado por la llegada de la borrasca Francis, que traerá precipitaciones a Canarias. Dejará lluvias generalizadas en el archipiélago, que localmente serán fuertes y persistentes, especialmente en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Con el inicio del año se prevé un cambio de tiempo en la mayor parte del país, con las altas presiones retirándose y dando paso a la borrasca atlántica con frentes asociados. “Se esperan precipitaciones generalizadas ocasionalmente con tormenta, desde el día 1 en Canarias, y, en el escenario más probable, desde finales del día 2 y sobre todo durante el día 3 en el oeste peninsular. Los mayores acumulados se darán en el Golfo de Cádiz e islas Canarias”, apunta la Aemet.

Nieve en cotas bajas

También se espera de cara al sábado, la entrada de aire frío continental en el extremo norte donde dejará precipitaciones, que pueden ser de nieve en cotas bajas. Las temperaturas por lo general aumentarán, con algunos descensos al final del periodo. Heladas afectando al principio a interiores de la mitad norte y cuadrante sureste, tendiendo a perder extensión e intensidad a lo largo de los días. Predominará el viento de componentes sur y este, con probables intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias y litorales y montañas de la Península. En el norte los vientos serán del este y nordeste.