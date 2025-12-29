La borrasca pierde fuerza, pero la lluvia no da tregua: esta es la previsión de la Aemet para Valencia, Murcia y Granada

Unas personas achican agua de un garaje en la localidad de l'Alcúdia (Valencia) tras el paso de la borrasca, a 28 de diciembre de 2025. (EFE/ Kai Forsterling)

Las lluvias torrenciales han provocado la muerte de dos personas, una en Granada y otra en Málaga; y la desaparición de una tercera, cuya búsqueda permanece activa. Han provocado también inundaciones y han dejado casas y calles anegadas por el paso de la borrasca, que empezó a descargar agua con fuerza en el este de Andalucía y fue desplazándose lentamente hasta la Comunidad Valenciana. Ante este escenario, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llegó a activar el nivel rojo de aviso -que supone “riesgo extraordinario”- en Málaga, el interior de la Región de Murcia y el litoral sur de la provincia de Valencia durante distintos momentos del fin de semana. No obstante, el escenario este lunes es distinto.

Durante esta jornada, permanecen activos los avisos por lluvias, pero en nivel amarillo -que implica “riesgo bajo”-. En concreto, están vigentes en la región murciana de Campo de Cartagena y Mazarrón; en el litoral de las provincias de Valencia y Castellón; y en todas las islas del archipiélago balear. La previsión marca lluvias, tormenta y granizo, que todavía pueden caer de forma fuerte y persistente en regiones de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, la borrasca ya se aleja y deja tras ella un tiempo anticiclónico.

Así, este lunes se mantendrá una situación de inestabilidad en el tercio este peninsular, Alborán y Baleares, con precipitaciones “que se prevén fuertes y persistentes, incluso localmente muy fuertes con tormenta y granizo, en zonas de la Comunidad Valenciana, con probabilidad de serlo también en Baleares y otras regiones del litoral levantino”. Por su parte, la cota de nieve permanece elevada, a entre 1.400 y 1.700 metros en el este peninsular.

No se esperan precipitaciones en el resto de la península, pero sí abundante nubosidad baja con una tendencia por lo general a despejar a lo largo del día. De hecho, en el norte de Castilla y León se han activado los avisos por nieblas que no permitían ven más allá de 100 metros. “Únicamente en el extremo occidental y Cantábrico predominarán los cielos poco nubosos o despejados”, apunta la Aemet en su previsión. En Canarias, se esperan cielos nubosos con posibilidad de algún chubasco ocasional en las islas montañosas.

Nieblas engelantes en el norte

En la meseta norte, las nieblas pueden ser engelantes. Rubén del Campo, portavoz de la Aemer, detalla en un comunicado que esto es que “debido a las bajas temperaturas, las gotitas que forman esa niebla pueden congelarse y formar placas de hielo”. Esto se debe a las bajas temperaturas. Ls temperaturas mínimas han bajado con heladas en zonas del norte y centro peninsular.

El martes apenas habrá ya lluvias en España, salvo en el Cantábrico, donde se esperan “precipitaciones en general débiles y en puntos de Baleares”, apunta del Campo. Durante esta jornada, continuará el descenso de las temperaturas nocturnas, fruto de unos cielos más despejados por la presencia del anticiclón. Las heladas se extenderán por zonas de montaña y por el norte y centro de la península. Así, volverán a aparecer bancos de niebla en amplias zonas del interior, nieblas densas y persistentes y que, de nuevo, podrán ser engelantes. Además, en las zonas donde persistan estas nieblas, las temperaturas serán muy bajas todo el día. En ciudades como Zamora, Palencia, Valladolid, donde está previsto que estas nieblas permanezcan durante buena parte del día, “a duras penas” se alcanzarán los 5 grados de máxima.

La previsión de la Aemet para Nochevieja y Año Nuevo

De cara a los próximos festivos, la Aemet prevé jornadas anticiclónicas: “Tiempo estable y prácticamente ausencia total de lluvias”. Eso sí, las heladas continuarán por buena parte del norte, centro y este de la península, al igual que los bancos de niebla densos y persistentes en zonas de valles y mesetas, con posibilidad de que estas nieblas, especialmente otra vez en la meseta norte, sean, un día más, engelantes y formen placas de hielo.

La noche de Nochevieja será fría en el interior peninsular, pero sin lluvias. No obstante, para Año Nuevo, llegará un frente a Canarias, de modo que habrá “lluvias generalizadas en el archipiélago, que localmente serán fuertes y persistentes”, especialmente en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.