Catorce carreteras afectadas por nevadas, todas ellas de la red secundaria

Madrid, 2 ene (EFE).- Catorce carreteras españolas se encuentran afectadas por nevadas, la mayoría son tramos de la red secundaria situados en seis provincias: Almería, Granada, Asturias, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife y Navarra, según datos de la Dirección General de Carreteras (DGT).

De esos catorce tramos, cuatro se encuentran en puertos de montaña.

En Sierra Nevada, en Granada, el hielo ha obligado a cerrar al tráfico un tramo de siete kilómetros, lo mismo que ha sucedido en otros dos puertos en Santa Cruz de Tenerife, los de Izaña y Cañadas del Teide, mientras que en Asturias presenta dificultades el puerto de Centenales, donde la nieve hace obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno.

En Almería son cuatro las carreteras afectadas por la nieve. En tres de ellas, todas secundarias, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de inverno a su paso por las localidades de Velefique - Tíjola, Aulago-Portocarrero y Bacares, mientras que se encuentra cortada la AL-5405 en ambos sentidos a su paso por Escúllar - La Estación.

En Salamanca, un tramo de la carretera DSA-191, a su paso por Candelario, está cortado y en otro tramo es necesario el uso de cadenas, al igual que en la SA-203 por Peña de Francia.

Finalmente, en Navarra, la nieve ha obligado a cortar un tramo de la NA-2011 a su paso por Pikatua y otros en Muskilda -Irati. EFE

