Las cuatro décadas de integración de España a la Unión Europea, que se cumplen oficialmente el próximo 1 de enero, reflejan una "historia de un gran éxito para los españoles y para todos los europeos", en palabras de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Según reportó el medio que cubre estas declaraciones, Metsola subrayó el papel que España ha desempeñado para fortalecer, enriquecer y consolidar la unión continental desde su adhesión en 1986.

De acuerdo con lo publicado, Metsola señaló que este aniversario representa no solo una fecha significativa en la relación de España con las instituciones europeas, sino también un ejemplo tangible de éxito en la construcción de una Europa caracterizada por la cohesión, la prosperidad y la solidaridad. La líder de la Eurocámara, a través de un mensaje en video en español, enfatizó que España ha contribuido de manera decisiva a que la Unión Europea sea "más fuerte, próspera y solidaria".

El medio detalló que Metsola atribuyó el desarrollo de la UE en estas últimas cuatro décadas, al menos en parte, a la aportación constante de España en los distintos ámbitos de gobernanza y cooperación europeos. Además, la presidenta del Parlamento Europeo recalcó que la experiencia española sirve como referencia para otros Estados miembros sobre la importancia de la participación activa en las estructuras regionales, destacando que este proceso ha supuesto beneficios no solo para el país ibérico, sino también para el resto de los ciudadanos del continente.

Entre los factores mencionados en el comunicado, Metsola indicó que España ha desempeñado un papel relevante en la configuración de políticas europeas que buscan el beneficio mutuo y la integración social y económica. Según reportó la fuente, la mandataria europea hizo especial hincapié en la consolidación de valores compartidos de solidaridad, que, a su juicio, han marcado el devenir de la unión y han contribuido a construir un proyecto común más sólido y cohesionado.

El mensaje a la ciudadanía española, emitido en la antesala del cuarenta aniversario de la adhesión, se presenta como un reconocimiento institucional al esfuerzo realizado, tanto por la administración pública como por los propios ciudadanos, en la adaptación y promoción de los estándares europeos. Metsola, según consignó el medio, concluyó su intervención resumiendo que la presencia de España en la UE "es la historia de un gran éxito" que continúa extendiendo sus efectos positivos a millones de ciudadanos europeos.

El medio remarcó que este reconocimiento llega en un contexto donde la Unión Europea valora la cooperación y la participación activa de sus Estados miembros, y presenta a España como modelo de integración exitosa y de aportación significativa a los ideales y objetivos del bloque comunitario.