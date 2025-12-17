Líderes de la UE trasladan a los Balcanes que la adhesión es "una posibilidad realista que debe aprovecharse"

El presidente de Montenegro, Jakov Milatovic, declaró que espera que en 2025 se inicie la redacción del tratado de adhesión de su país a la Unión Europea, considerando este paso un avance significativo hacia la plena integración en el bloque para 2028. Europa Press informó que estas afirmaciones se realizaron en el marco de una cumbre celebrada en Bruselas, donde el proceso de ampliación de la UE y la incorporación de los países balcánicos ocuparon un puesto central en las deliberaciones.

Durante el encuentro, líderes de la Unión Europea y representantes de los Balcanes destacaron que la unión de la región con el bloque europeo se presenta como una "posibilidad realista que debe aprovecharse". Según detalló Europa Press, tanto la urgencia geopolítica motivada por el contexto internacional, como la necesidad de efectuar reformas internas en los países candidatos, fueron señaladas como elementos clave para responder a las amenazas externas. La declaración conjunta emitida tras la cumbre, aprobada por la mayoría de los asistentes excepto Serbia, ratificó el "compromiso pleno e inequívoco" con el objetivo de permitir la adhesión de los países balcánicos a la Unión.

El texto consensuado en Bruselas define la ampliación como una "inversión geoestratégica en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad", e insta a los Estados balcánicos a intensificar las reformas institucionales, mientras Bruselas se prepara a nivel interno para la integración de nuevos miembros. Europa Press añadió que el encuentro funcionó como una antesala a la reunión de líderes estatales y de gobierno del bloque, celebrada en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la preocupación ante la influencia de actores externos, en particular Rusia, sobre la estabilidad regional.

El canciller austriaco, Christian Stocker, enfatizó durante la cita la importancia de mantener una “situación estable en los Balcanes”, calificando la región como parte del “vecindario inmediato” de la Unión Europea. Stocker insistió en el interés estratégico de evitar que otros actores ocupen espacios de influencia en la zona y posicionó a Montenegro y Albania como los países con mayores probabilidades de incorporarse a corto plazo, sin desatender el proceso de ingreso del resto de los aspirantes.

Por su parte, Andrej Plenkovic, primer ministro de Croacia, llamó a asegurar la cohesión interna de la UE y avanzar hacia la integración de todos los países balcánicos, en vez de centrar los avances en Ucrania o Moldavia. Plenkovic sostuvo que la dinámica actual favorece una visión renovada respecto al pasado y cuestionó la lógica de acelerar la adhesión de unos pueblos mientras otros quedan rezagados, desde una perspectiva estratégica.

Desde el Parlamento Europeo, la presidenta Roberta Metsola opinó, según consignó Europa Press, que la ampliación representa la mejor fórmula para blindar la estabilidad geopolítica en el continente. Metsola destacó la necesidad de persuadir a la ciudadanía de los países miembros sobre la relevancia de integrar a los Balcanes y advirtió que una ampliación implica adaptar los mecanismos de decisión, los presupuestos y la estructura administrativa de la organización, ya que, en sus palabras, “lo que hoy funciona para 27 no funciona para 32, 33 o 34” miembros hipotéticos.

La ausencia de Serbia en la cumbre generó comentarios del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien, de acuerdo con Europa Press, planteó que este país es “clave en la región” y criticó el trato de Bruselas hacia su gobierno. Orbán instó a priorizar el ingreso de Serbia y manifestó: “Sin Serbia, no se puede hacer nada. Y lo que está ocurriendo aquí, me refiero al trato y comportamiento hacia Serbia, es vergonzoso”.

Desde Kosovo, la presidenta Vjosa Osmani argumentó que el acercamiento de su país a la Unión Europea implica el fracaso de las estrategias rusas en la zona. Osmani acusó a Serbia de ejercer de intermediario del Kremlin y alertó sobre el aumento de fondos rusos para operaciones de desinformación y propaganda dirigidas a los Balcanes, asegurando que Moscú triplicó dichos recursos y actúa, según sus palabras, por medio de Belgrado. Además, defendió la necesidad de que el avance hacia la integración europea dependa de los méritos de cada Estado y advirtió sobre los riesgos de admitir países que no cumplan los requisitos, refiriéndose a la situación de Serbia.

Europa Press informó que la postura de Kosovo permanece bloqueada, ya que naciones como España, Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia no han reconocido su independencia respecto a Serbia. Pristina recibió en 2023 sanciones económicas y políticas de la Comisión Europea debido a la falta de progresos en la normalización de relaciones bilaterales.

Montenegro aparece, según diversos testimonios recogidos por Europa Press, como el Estado con mayor avance hacia la inclusión en la UE, en un escenario donde los países balcánicos desenvuelven sus procesos a distintas velocidades. El presidente Milatovic explicó que la apertura de la redacción del tratado de adhesión, esperada para 2025, marcaría una etapa relevante hacia la incorporación definitiva de Montenegro al bloque comunitario.

La declaración final de la cumbre subrayó la urgencia de mantener el impulso de las reformas democráticas y estructurales, tanto para los Balcanes como para la propia UE, con el fin de responder al desafío de sumar nuevos miembros. Europa Press reiteró que la posibilidad de integrar a los países de la región se mantiene entre las prioridades de la agenda europea, reforzada por la coyuntura internacional y la acción de potencias externas en el entorno balcánico.