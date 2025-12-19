Von der Leyen confía en reunir el respaldo político para firmar en enero el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur (REUTERS)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó este viernes su confianza en reunir el respaldo político necesario para firmar en enero el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, tras el aplazamiento decidido por la falta de apoyos entre los Estados miembros.

“Confío en que contemos con la mayoría necesaria”, declaró la jefa del Ejecutivo europeo en una conferencia de prensa, al referirse al tratado cuya firma estaba prevista para este sábado y que quedó postergada principalmente por la oposición de Francia e Italia.

El acuerdo, negociado durante un cuarto de siglo, apunta a crear la mayor zona de libre comercio del mundo entre la UE y los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—. En el esquema previsto, la UE obtendría mayores facilidades para exportar vehículos y maquinaria, mientras que el bloque sudamericano accedería con mejores condiciones al mercado europeo para productos como carne, arroz, miel y soja.

Desde París, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió en la madrugada del viernes que “es demasiado pronto” para definir si su país podrá aceptar el pacto en enero, en un contexto de fuerte rechazo por parte de agricultores y de sectores políticos locales. “Espero que sí, porque eso significaría que habremos logrado avances que, en algunos casos, serán históricos”, agregó el mandatario, al tiempo que reclamó que se concreten los “avances” exigidos por Francia para que “el texto cambie de naturaleza”.

El presidente francés Emmanuel Macron (REUTERS)

El aplazamiento representó un revés para la Comisión Europea y para países como Alemania, España y los Estados nórdicos, que impulsaban una firma en los próximos días. Pese a ello, una fuente gubernamental alemana relativizó el impacto del retraso y sostuvo que la cuestión no quedará “solucionada este año”, aunque consideró “casi cierto” que el acuerdo se firmará, con una posible fecha “a mediados de enero”.

En ese marco, la federación alemana de industria y farmacia (VCI) manifestó su “frustración” ante lo que definió como un “pulso interminable”, en alusión a las negociaciones políticas internas dentro de la UE.

La Comisión Europea esperaba rubricar el tratado el sábado durante una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. Para avanzar, Von der Leyen necesitaba el aval de una mayoría cualificada de los Estados miembros en Bruselas, que no logró reunir debido, sobre todo, a la posición contraria de Francia e Italia.

La Comisión Europea esperaba rubricar el tratado el sábado durante una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu

Al margen de la cumbre celebrada el jueves en Bruselas entre jefes de Estado y de Gobierno de la UE, miles de agricultores expresaron su malestar en las calles. Según la policía local, 7.300 personas, acompañadas por unos 50 tractores, participaron en una protesta autorizada y mayormente pacífica.

No obstante, otros 950 tractores llegaron al barrio europeo, bloquearon varias calles y provocaron incidentes. Las manifestaciones dejaron imágenes de llantas ardiendo, lanzamientos de papas y otros proyectiles, además del uso de cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de la policía. La situación resultó especialmente tensa en las inmediaciones de las instituciones europeas, resguardadas por un amplio dispositivo de seguridad.

Los manifestantes señalaron que sus reclamos no se limitan al acuerdo con el Mercosur. También cuestionaron las tasas a los fertilizantes y la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la UE. Florence Pellissier, agricultora francesa, denunció la “competencia desleal” de productos importados tratados con sustancias prohibidas en Europa.

“Estamos aquí para decir no a Mercosur”, afirmó el ganadero belga Maxime Mabille, quien sostuvo que “es como si Europa se hubiera convertido en una dictadura” y acusó a Von der Leyen de intentar “imponer el acuerdo por la fuerza”.

Agentes de policía intentan detener a un manifestante cerca del Parlamento Europeo, mientras los agricultores protestan contra el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur (REUTERS/Yves Herman)

Durante la mañana, Von der Leyen se reunió con una delegación de Copa-Cogeca, la principal organización agrícola europea. Tras el encuentro, aseguró en un mensaje difundido en X que “Europa siempre estará a su lado”. Copa-Cogeca, por su parte, afirmó que 10.000 manifestantes de varios países, en su mayoría de Francia, participaron en las protestas.

Muchos agricultores europeos acusan a los países del Mercosur de no respetar las normativas medioambientales y sociales que rigen en la UE, lo que, según sostienen, les permite vender productos a menor precio. Estas preocupaciones se suman a las críticas por la reforma de las subvenciones de la PAC, que la Comisión Europea busca, según los manifestantes, “diluir” dentro del presupuesto comunitario.

(Con información de AFP)