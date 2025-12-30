El nuevo Palacio de Congresos con hotel amadrinado por Ayuso, diseñado por el exmarido de Lydia Bosch y que rechazan 6.000 vecinos y los ecologistas

Recreación de cómo quedará el futuro Palacio de Congresos de Pozuelo

Isabel Díaz Ayuso presentó el 30 de septiembre de 2024 el nuevo Palacio de Congresos de Pozuelo de Alarcón, una instalación “que va a formar parte de la historia de la Comunidad de Madrid”. Diseñado por el arquitecto Alberto Martín Caballero, exmarido de Lydia Bosch, el Palacio irá acompañado de un recinto ferial y un hotel de 150 habitaciones. “Un sueño”, matizó la alcaldesa de este municipio de 90.000 habitantes, Paloma Tejero, que aseguró que “queremos que Pozuelo sea la ciudad donde pasan las cosas importantes”. Sin embargo, ecologistas y vecinos de la zona quieren truncar ese “sueño”. Acaban de presentar recursos de reposición al Ayuntamiento contra el proyecto.

Su argumento es muy sencillo. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, quiere que el Palacio, el recinto ferial y el hotel se levanten en unas parcelas que hay enfrente del Centro Comercial Zielo, justo limitando con la carretera M-503. Todos los suelos son 100% titularidad municipal. El Plan Parcial se aprobó en febrero de 2024, el Proyecto de Reparcelación en mayo de 2025, y el Proyecto de Urbanización en noviembre de este año, que es el acto ahora impugnado. ¿Por qué? Porque Ecologistas en Acción asegura que falta la evaluación de impacto ambiental, algo obligatorio desde que el ‘Real Decreto 445/2023, de 13 de junio’ modificó la ‘Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental’. Es decir, “dicha normativa debe ser observada y aplicada por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en la aprobación del Proyecto de Urbanización, pues desde de 2023 todos los Proyectos de Urbanización se sujetan al correspondiente procedimiento de impacto ambiental”, aseguran desde Ecologistas en Acción.

La ley es clara, señalan los ecologistas. “Carecerán de validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos que, estando incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley, no se hayan sometido a evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder”. Los recursos presentados exigen al Ayuntamiento que declare nulo el acuerdo municipal que en noviembre de este año aprobó el Proyecto de Urbanización “al ser el acto cuya ejecución se trata de evitar nulo de pleno derecho por vulnerar normativa interna y el derecho europeo”.

La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, con el arquitecto que ha diseñado el proyecto del Palacio de Congresos, el recinto ferial y el hotel

Los vecinos han creado una asociación, bautizada como Pozcavir (Pozuelo por la Calidad de Vida y Contra el Ruido). “Formada por familias que viven y trabajan aquí, y que se han visto obligados a dar un paso al frente ante un proyecto que amenaza con cambiar nuestro municipio para siempre. El Palacio de Congresos y el recinto ferial, más el hotel, se pretenden ubicar en un entorno especialmente sensible: la zona del Arroyo de las Platas, un espacio natural protegido y uno de los pocos pulmones verdes que aún quedan entre Pozuelo y Aravaca”, explica Javier Cabo, presidente de esta asociación.

6.000 firmas

La asociación ya ha recabado más de 6.000 firmas contra el proyecto y ha contratado a los abogados que han conseguido que se dejen de hacer conciertos en el estadio Santiago Bernabéu. “Este proyecto destruye un entorno ecológico protegido, eliminando para siempre un espacio natural único. Además, un recinto ferial abierto, como el proyectado, generará inevitablemente ruidos constantes, masificación y molestias continuas para los vecinos colindantes. Según el programa del PP, el recinto se usará para todo tipo de conciertos y eventos, lo que implica cortes de tráfico recurrentes, problemas graves de movilidad, y botellones, vandalismo e inseguridad. Es un drama para los vecinos de la zona. El Ayuntamiento ya ha hecho un recinto ferial provisional que supera las mediciones de ruido permitidas. Y quieren construir otro definitivo al aire libre cuando la Justicia no le va a permitir realizar eventos porque superará esos niveles de ruido permitidos”, explica Cabo.

Los vecinos ya presentaron alegaciones, que fueron rechazadas. Ahora los plazos son que tienen hasta el 2 de febrero para seguir presentando recursos de reposición contra el acuerdo del plan de urbanización o acudir directamente a los tribunales para presentar un contencioso administrativo. También han encargado peritajes para demostrar que falta el estudio de impacto ambiental y que este es obligatorio. “Al final todo acabará en el juzgado, ya que el Ayuntamiento va a toda prisa para sacar esto adelante antes de las elecciones”, señala Javier Cabo. De hecho, el Consistorio licitó el pasado 21 de diciembre el contrato para empezar las obras de urbanización del recinto ferial, valoradas en 15,5 millones de euros. Ese recinto ferial se levantará en una parcela de 21.000 metros cuadrados y está diseñado como una plaza pública ajardinada de uso diario, que contará con una zona de juegos y cuatro espacios como islas climáticas con jardineras, olivos centenarios que se trasladan sobre raíles y un bosque de fuentes con 101 surtidores. Todo esto se libera para habilitar 15.000 metros cuadrados con naves modulares para ferias, fiestas y conciertos. Tendrá aparcamiento para 291 plazas.

Vecinos de Pozuelo contra el futuro Palacio de Congresos

Aunque el proyecto estrella es el Palacio de Congresos, que se construirá al lado del recinto ferial. “Es un proyecto que hacía falta en Madrid. Va a formar parte de la historia de la Comunidad de Madrid”, señaló la presidenta Ayuso cuando lo amadrinó en 2024. El Ayuntamiento quiere explotarlo en régimen de concesión durante 50 años. Tendrá una cubierta dorada que jugará con la luz solar y una terraza transitable para ver el ‘skyline’ de Madrid. Dentro, muros ocultos y movibles permitirán que el Palacio se convierta en un solo auditorio de 2.000 personas o dos de 1.500 y 500 para ser escenario de óperas, bales, conciertos, partidos de baloncesto... Todo diseñado por el arquitecto Alberto Martín Caballero, que en agosto de 2024 ganó el concurso de ideas por 1,2 millones de euros (impuestos incluidos).

La tercera fase del proyecto es la construcción de un hotel, que gestionará la misma empresa que se lleve la concesión del Palacio de Congresos. “No creemos que exista una mejor parcela en todo Madrid para hacer un hotel, que va a ser un balcón a Madrid”, ha señalado el arquitecto Martín Caballero. Tendrá 150 habitaciones, con zonas deportivas para jugar al pádel y al golf, spa, dos piscinas, gimnasio, un espacio para la celebración de bodas, un bar para encuentros empresariales y tres restaurantes, uno de ellos con una terraza perimetral.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, presentando el proyecto del Palacio de Congresos

Desde el Ayuntamiento de Pozuelo aseguran estar tranquilos porque según un portavoz municipal el plan parcial que incluye estos proyectos tiene informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente desde 2017, cuando este departamento evaluó la aprobación inicial y determinó que “no implica riesgo para la salud humana ni tampoco tiene efectos significativos sobre el medio ambiente”. También señala que “no aprecia que el plan parcial pueda suponer efectos significativos sobre otros planes concurrentes ni sobre el medio ambiente en los términos establecidos en el presente informe ambiental estratégico”. En otro informe de ese mismo año 2017, la propia Consejería de Medio Ambiente aclara que “no es terreno forestal”.

“Y así se aprueba definitivamente ese plan parcial en 2024, por lo que este mismo año el Ayuntamiento de Pozuelo, para curarse en salud, vuelve a preguntar a la Consejería si esos proyectos también exigen una evaluación medioambiental. La respuesta de la Consejería hace ya más de dos meses, a mediados de octubre, es que no porque el proyecto presentado no se encontraría en los supuestos incluidos en el real decreto de 2023 que determina los casos en los que sí se requiere ese informe. O sea, es falso que la ley obligue a una evaluación ambiental para un proyecto de este tipo y cuyo plan parcial no es forestal y cuenta con informes favorables de la administración regional desde 2017″, concluye el mismo portavoz.

Sanción por el arroyo

De momento, el Ayuntamiento se enfrenta a una sanción de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por las obras que ya ha realizado para habilitar un recinto ferial provisional en estas parcelas donde ya se han celebrado fiestas y eventos. Los vecinos denunciaron que los trabajos realizados por el Consistorio han afectado a un arroyo protegido, bautizado como Arroyo de las Platas, pero que la CHT conoce como Arroyo de los Portugueses. “Se ha incoado procedimiento sancionador por los hechos denunciados”, se limita a confirmar la CHT.