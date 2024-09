El Bernabéu se queda sin conciertos hasta mediados de 2025: “Si la clase alta se queja, se paraliza todo”

Fans de Taylor Swift en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, antes del segundo concierto de Taylor Swift, a 30 de mayo de 2024, en Madrid (España). (Gabriel Luengas / Europa Press)

El Real Madrid anunció ayer la decisión de “reprogramar de manera provisional” todos los conciertos previstos desde este octubre hasta, mínimo, marzo del 2025 en el estadio Santiago Bernabéu. El motivo, según adelantó Relevo en la tarde del viernes y confirmó el club en un comunicado, es que, hasta ahora, no se está cumpliendo la normativa municipal vigente. El Ayuntamiento que rige José Luis Martínez Almeida lleva meses recibiendo quejas de los vecinos, especialmente debido al ruido que generan los macroconciertos.

Finalmente, el club ha tomado la decisión de cancelar los conciertos previstos en los próximos seis meses. El primer evento afectado es el festival de K-Pop Music Bank, con fecha para este 12 de octubre, y había sido anunciado como el mayor evento mundial de este género. En noviembre iba a celebrarse el concierto del cantante de trap y hip hop Dellafuente; el 28 y 29 de diciembre, los de Aitana; y Lola Índigo, el 22 de marzo de 2025. Todos tenían las entradas agotadas.

La mayoría de afectados explican que la cancelación de los conciertos tras las quejas vecinales tienen más que ver con la prestigiosa zona en la que se encuentra el estadio, ubicada en pleno Paseo de la Castellana, y con que se celebren conciertos a que haya ruido en sí, ya que esto con el fútbol “no pasa”. “Si tú compras un piso al lado de un estadio, lo compras sabiendo que va a haber ruido. Si no querían ruido, que no se hubieran comprado un piso al lado del Bernabéu”, explica Andrea, joven madrileña de 27 años, que iba a asistir al concierto de Lola Índigo el próximo mes de marzo. “Lo del Bernabéu es una muestra más que si alguien de a pie se queja, no ocurre nada. Si la clase alta se queja, se paraliza todo”, ha compartido en X (antes Twitter) el usuario @ZeusLaand.

Desde que se inauguró el estadio como recinto musical este año, se han llegado a superar los 85 decibelios cuando la ordenanza que lo regula, de acuerdo con la Ley del Ruido, establece como límite máximo los 53 decibelios en horario nocturno para espectáculos y los 63 durante el día. “Es una coincidencia que nunca se hayan quejado del ruido que hacen los fans del fútbol, pero se hayan empezado a quejar ahora con los conciertos de Taylor Swift y Karol G”, apunta Andrea. Tras casi cinco años de obras, el Santiago Bernabéu como recinto musical se inauguró el 26 de abril de este 2024 con el festival Locos por la Música y desde entonces han pasado por el estadio artistas como Taylor Swift, Manuel Carrasco, Luis Miguel o Karol G.

Lucía Carmona, sevillana de 21 años que iba a trasladarse desde la capital andaluza hasta Madrid para ver a Aitana el próximo 28 de diciembre, se ha quedado finalmente sin concierto tras nueve meses de espera y un gran desembolso económico. “Son muchos meses esperando para el concierto y justo cuando está todo organizado, los AVES comprados, el alojamiento, todo, que lo cancelen, es una mierda”, cuenta a Infobae España. “Al final se pierde el dinero y son nueve meses esperando para ahora otros nueve meses más”, añade, y al igual que Andrea, culpan a los vecinos por quejarse. “Teniendo en cuenta que has decidido irte a vivir al lado de un estadio de fútbol que de por sí eso hace ruido cada semana, no te vas a morir por escuchar dos horas de concierto y que encima es en un horario normal”. Pero asegura que la culpa la tiene el Real Madrid, que, apunta “se ha llevado casi cinco años de obra para no insonorizar el estadio”.

“¿Y por qué no se quejan de los partidos de fútbol Porque es lo mismo, hay aglomeraciones tanto antes como después y ruido hasta incluso más tarde de las 23″, dice la usuaria @xladivaastylesx en X, a lo que @twomimir19, añade que estos son “incluso peores”. “Dejan todo lleno de mierda, hay peleas, gritos, luego de irse del estadio, las celebraciones, pero eh, que un concierto en un día festivo en el que la mayoría estarán hasta de fiesta viendo un desfile de los cojones”, añade.

Los vecinos de la zona exigen que el club no celebre conciertos

Como no podía ser de otra manera, los vecinos del Bernabéu celebran la cancelación de los conciertos. La Asociación Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y contra el túnel en Paso de la Habana y Padre Damián ha escrito en un comunicado recogido por Europa Press que el estadio “no es un lugar para eventos de música” y han exigido “su suspensión definitiva”.

“Para las asociaciones vecinales, esta decisión es un logro temporal porque en estos meses no se van a celebrar los conciertos, ni va a haber gran afluencia de tráfico. Tampoco se van a producir los ruidos que están superando con creces los decibelios autorizados”, ha señalado su portavoz, Inmaculada Ramos, en declaraciones a Europa Press. Por ello, ha exigido al Real Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que “se den cuenta de que estos conciertos no son ya para aplazarlos, sino para suspenderlos definitivamente”. “Lo que queremos es que el club blanco no celebre conciertos. Es un estadio deportivo, no para celebrar eventos de música”, ha reclamado.

Por el momento, Aitana ya ha anunciado que sus fechas de diciembre pasarán a junio de 2025, mientras el resto de artistas está a la espera de comunicar cuando se celebrarán los conciertos.