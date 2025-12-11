Nacho Barrueco, español viviendo en Australia: “El precio de la compra compite con España pero aquí cobramos el doble”

El precio de la compra en Australia / Infobae España

El precio de la cesta de la compra en Australia es una tema recurrente entre los españoles que residen en el país y en quienes lo visitan temporalmente. Nacho Barrueco, un joven de España que lleva un par de semanas viviendo en el lugar y sube vídeos a TikTok, ha decidido comprobar de primera mano si los precios en los supermercados australianos son más elevados que los de los españoles.

Tras varios días comiendo en restaurantes y percibiendo un impacto significativo en su bolsillo, Nacho Barrueco ha optado por realizar su primera compra en un supermercado local australiano muy conocido en la zona llamado Cole. Para hacer la comparativa de precios, es importante entender la equivalencia de la moneda del país y el euro, ya que no son lo mismo. “1,80 dólares australiano es un euro”, señala.

Esta equivalencia de precios puede implicar que el valor de los productos puede parecer casi el doble al hacer la conversión directa. Sin embargo, al analizar algunos productos básicos, ha detectados diferencias notables respecto a España. Según su percepción, los precios pueden resultar incluso inferiores a los que se encuentran en supermercados españoles.

Comparativa de precios y poder adquisitivo

Durante el vídeo de Nacho Barrueco en el que hace un recorrido por el supermercado, compara diferentes productos. Por ejemplo, el litro de leche cuesta 1,75 dólares australianos, lo que equivale aproximadamente a 0,90 céntimos de euro. Un café frío de medio libro tiene un precio de 1,70 dólares australianos, mientras que una pizza barbacoa para llevar cuesta 8,80 dólares, es decir, unos 5 euros. En su opinión, estos precios sitúan a Australia y España en una competencia directa, especialmente si se tiene en cuenta que, según afirma, en el país de Oceanía los salarios suelen ser el doble que en el país europeo.

En cuanto a la carne picada, el medio kilo se vende por 4 euros, y una botella de 1,25 litros de Pepsi, en oferta, se puede adquirir por 1,20 euros. Nacho Barrueco califica este precio como algo “histórico”. También busca en el establecimiento el bacon y comprueba que el envase de 200 grados cuesta 5,40 dólares australianos, lo que supone unos 3 euros. Las patatas Pringles de cebolla, por su parte, alcanzan los 5 dólares, equivalentes a unos 2,8 euros. Este dato, según comenta, refleja el nivel de renta del país.

Al finalizar su compra, Barrueco incluye en su cesta siete plátanos, cuyo precio es de 4,50 dólares australianos. Tras pasar por caja, comprueba que el importe total de la compra asciende a 50 dólares australianos, lo que equivale aproximadamente a 30 euros, según detalla.

Australia, uno de los destinos favoritos de los españoles para emigrar

Australia se ha consolidado como uno de los destinos preferidos para quienes buscan mejorar sus condiciones laborales, especialmente entre los españoles que desean trabajar en el extranjero. El país oceánico destaca por ofrecer uno de los salarios mínimos más altos del mundo, aunque este atractivo se ve matizado por un coste de vida elevado, especialmente en las grandes ciudades.

Según la información recogida por Wise, desde el 1 de julio de 2025, el salario mínimo nacional ha experimentado un incremento del 3,5%, situándose en 24,95 dólares australianos la hora, lo que equivale a 948 semanales para una jornada de 38 horas, antes de impuestos. Esta cifra es de obligado cumplimiento para cualquier trabajador, incluidos los españoles que acceden al mercado laboral australiano con visados como el Work and Holiday o el de estudiante, salvo excepciones específicas.

El atractivo salarial de Australia se ve reforzado por la demanda de profesionales en sectores como la hostelería, la tecnología y la sanidad. Sin embargo, la diferencia entre el sueldo bruto y el neto, así como el tipo de contrato, resultan determinantes a la hora de calcular el dinero disponible tras impuestos y gastos cotidianos. Wise subraya la importancia de comprender estos matices para evitar sorpresas y planificar adecuadamente la estancia laboral en el país.

El salario medio en Australia, según datos de mayo de 2025, se sitúa en torno a los 2.010 dólares australianos semanales para un adulto a tiempo completo, lo que supera los 10.0000 AUD brutos anuales. No obstante, esta media incluye perfiles altamente remunerados, como directivos y trabajadores del sector minero, por lo que no refleja necesariamente la realidad de un español recién llegado. Las diferencias regionales también son notables: ciudades como Canberra, Sydney o Perth ofrecen salarios más elevados que Tasmania u otras zonas menos urbanizadas, aunque el coste del alquiler y de la vida diaria en las grandes capitales puede absorber buena parte de estos ingresos.