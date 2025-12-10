España

Mario, un español viviendo en Australia: “Esto es lo que hago para cobrar casi 40 euros la hora un domingo”

El creador comparte su jornada laboral y detalla cuánto gana en un solo día

Mario, español trabajando en Australia:
Mario, español trabajando en Australia: "Donde más dinero ganas es en trabajos de temporada. Conseguí ahorrar más de 8.000 euros en mes y medio"

Mario, creador de contenido con más de 6000 seguidores en Tiktok, ha captado la atención de los usuarios de la plataforma gracias a un vídeo en el que enseña su jornada completa de trabajo en Australia. El creador muestra cómo su rutina no distingue entre domingo o lunes. Para él, lo importante es aprovechar todas las horas posibles durante la temporada, especialmente cuando la remuneración es más alta los domingos que el resto de la semana.

El vídeo, publicado recientemente, acumula más de 45.000 likes y roza el millón de visualizaciones. El interés del público no solo se debe a la curiosidad por conocer el trabajo en plena campaña agrícola, sino también por el tono cercano del creador.

Mario resume su día desde su llegada al puesto hasta la remuneración final de la jornada, un detalle que ha generado una oleada de preguntas y debates entre sus seguidores. En el vídeo explica que su jornada empieza por la mañana y consiste en detener y guiar los camiones que llegan para descargar el grano.

Australia (Reuters/Jonathan Barrett)
Su rutina paso a paso y detalles de su pago

Su día avanza entre señales y tareas, como colocar lonas o ayudar a palear. Aunque la mayoría del tiempo lo pasa controlando maquinas. Tras varias horas de trabajo, llega el primer descanso, un break de uno 30 o 40 minutos. Luego, vuelve a su punto de trabajo hasta que llega la hora de almorzar. Para Mario, esta última del día resulta más llevadera gracias a la ausencia del sol.

Si algo ha levantado la curiosidad de los espectadores es el sueldo que recibe por trabajar un domingo. Según explica en el vídeo, ese día el pago se duplica, alcanzando los 63 dólares australianos por horas, unos 36 euros aproximadamente. Sush jornadas suelen oscilar las 10 y 12 horas, por tanto puede llegar a ganas hasta 700 dólares (400 euros).

El creador también aclara ciertos detalles de su pago. Se le descuenta media hora del almuerzo y un 15% en tasas, lo que sigue siendo una cantidad considerable. Este desglose ha generado miles de comentarios.

El sueldo en Australia

En Australia, la construcción es otro de esos empleos que ofrecen una horquilla entre los 30 y 40 euros por cada hora trabajada. El sector de la hostelería también es de los más atractivos, el sueldo medio de camarero es de $25 AUD/hora (14 euros) de lunes a viernes, $30 los sábados y $35 los domingos y los festivos (17 y 20 euros respectivamente).

Según los datos del Australian Bureau of Statistics, la agencia estadística nacional australiana, el salario medio en 2024 en Australia de un trabajador a tiempo completo, 38 horas a la semana, es de $1.924,60 AUD por semana. Al año vendrían a ser unos $100.000 AUD. Y en euros, unos 61.000€ anuales, o 8.300€ al mes.

Trabajo pide no bromear con las jornadas "de sol a sol" y reconoce las "malas condiciones" en la hostelería

Lejos de presentar su vida como una hazaña, Mario lo describe con naturalidad y reforzando que su rutina es parte de la realidad de muchos trabajadores, y sobre todo en empleos estacionales como el suyo. Su contenido está atrayendo a miles de usuarios que encuentran en él una ventana directa a un sector y a un estilo de vida poco conocido.

