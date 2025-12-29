La CNMC multa con 2,91 millones de euros a Viajes El Corte Inglés, Nautalia Viajes, Ávoris Retail e IAG7 por repartirse contratos del Banco de España y la Complutense

Se recomienda desconfiar de las ofertas con precios excesivamente bajos - crédito Freepik

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 2,91 millones de euros a cuatro agencias de viajes por manipular contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según la nota de prensa de la CNMC, las sanciones afectan a Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés, Ávoris Retail División e Integración de Agencias de Viajes (IAG7) por implementar acuerdos dirigidos a repartirse licitaciones públicas, restringiendo así la competencia en el sector.

La resolución de la CNMC detalla que Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail manipularon contratos relativos tanto al Banco de España como a la UCM, mientras que IAG7 intervino únicamente en el reparto del primero. Estas prácticas impactaron directamente en licitaciones clave del sector público en Madrid, donde las agencias acordaron limitar la concurrencia o repartirse los encargos, lo que redujo la variedad de ofertas y restringió la competencia efectiva.

En uno de los casos, la CNMC explica que entre el 21 y el 25 de octubre de 2021, IAG7, Nautalia, VECI y Ávoris Retail acordaron no presentarse a una licitación del Banco de España —de servicios de agencia de viajes integrados de forma fija en su oficina— para que quedara desierta y se volviera a convocar con mejores condiciones. La investigación se inició un mes después, en diciembre de 2023, cuando la CNMC realizó inspecciones en las sedes de las empresas citadas.

Reparto de contratos en la UCM

Un año después, entre el 3 y el 31 de octubre de 2022, Nautalia, VECI y Ávoris Retail diseñaron un sistema de reparto rotatorio para gestionar las solicitudes de viajes y alojamientos profesionales por parte del personal de la Universidad Complutense (UCM).

¿Esto qué significa? Que cando la UCM emitía una solicitud de viaje o alojamiento, solo recibía una oferta en vez de tres, lo que disminuyó en ese momento tanto las opciones de los usuarios como los incentivos de las agencias para competir.

Estas conductas vulneran el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíben expresamente acuerdos para el reparto de licitaciones o la restricción de concurrencia.

Tras la instrucción del expediente sancionador, la CNMC ha impuesto un total de 2,91 millones de euros en multas a las cuatro agencias responsables.

Para todas las agencias de viaje la multa asciende a 630.000 euros en el caso del contrato de Banco de España, pero Viajes El Corte Inglés, Nautalia y Avoris Retail tienen, en este orden, otra multa de 60.000, 220.000 y 110.000 euros por el contrato de la UCM.

Este tipo de coordinación ha sido considerada una infracción muy grave de acuerdo con la legislación vigente. Las prácticas en cuestión están prohibidas tanto por la normativa nacional sobre defensa de la competencia como por la legislación europea, lo que refuerza la gravedad del caso.

Además, la resolución contempla la prohibición de contratar con la administración pública en el ámbito de servicios de agencias de viajes y desplazamientos profesionales: en el caso de IAG7 durante tres meses y, para Nautalia, VECI y Ávoris Retail, durante seis meses.

Según la CNMC, es la cuarta ocasión en que la institución ha determinado directamente el alcance y la duración de la prohibición de contratar para empresas involucradas en acuerdos anticompetitivos.