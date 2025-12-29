España

La CNMC multa con 2,91 millones de euros a Viajes El Corte Inglés, Nautalia Viajes, Ávoris Retail e IAG7 por repartirse contratos del Banco de España y la Complutense

En octubre del 2021 las agencias acordaron no presentarse a una licitación del Banco de España para que quedara desierta y se volviera a convocar con mejores condiciones

Guardar
Se recomienda desconfiar de las
Se recomienda desconfiar de las ofertas con precios excesivamente bajos - crédito Freepik

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 2,91 millones de euros a cuatro agencias de viajes por manipular contratos convocados por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según la nota de prensa de la CNMC, las sanciones afectan a Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés, Ávoris Retail División e Integración de Agencias de Viajes (IAG7) por implementar acuerdos dirigidos a repartirse licitaciones públicas, restringiendo así la competencia en el sector.

La resolución de la CNMC detalla que Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail manipularon contratos relativos tanto al Banco de España como a la UCM, mientras que IAG7 intervino únicamente en el reparto del primero. Estas prácticas impactaron directamente en licitaciones clave del sector público en Madrid, donde las agencias acordaron limitar la concurrencia o repartirse los encargos, lo que redujo la variedad de ofertas y restringió la competencia efectiva.

En uno de los casos, la CNMC explica que entre el 21 y el 25 de octubre de 2021, IAG7, Nautalia, VECI y Ávoris Retail acordaron no presentarse a una licitación del Banco de España —de servicios de agencia de viajes integrados de forma fija en su oficina— para que quedara desierta y se volviera a convocar con mejores condiciones. La investigación se inició un mes después, en diciembre de 2023, cuando la CNMC realizó inspecciones en las sedes de las empresas citadas.

Reparto de contratos en la UCM

Un año después, entre el 3 y el 31 de octubre de 2022, Nautalia, VECI y Ávoris Retail diseñaron un sistema de reparto rotatorio para gestionar las solicitudes de viajes y alojamientos profesionales por parte del personal de la Universidad Complutense (UCM).

¿Esto qué significa? Que cando la UCM emitía una solicitud de viaje o alojamiento, solo recibía una oferta en vez de tres, lo que disminuyó en ese momento tanto las opciones de los usuarios como los incentivos de las agencias para competir.

Estas conductas vulneran el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíben expresamente acuerdos para el reparto de licitaciones o la restricción de concurrencia.

Tras la instrucción del expediente sancionador, la CNMC ha impuesto un total de 2,91 millones de euros en multas a las cuatro agencias responsables.

Para todas las agencias de viaje la multa asciende a 630.000 euros en el caso del contrato de Banco de España, pero Viajes El Corte Inglés, Nautalia y Avoris Retail tienen, en este orden, otra multa de 60.000, 220.000 y 110.000 euros por el contrato de la UCM.

Este tipo de coordinación ha sido considerada una infracción muy grave de acuerdo con la legislación vigente. Las prácticas en cuestión están prohibidas tanto por la normativa nacional sobre defensa de la competencia como por la legislación europea, lo que refuerza la gravedad del caso.

Además, la resolución contempla la prohibición de contratar con la administración pública en el ámbito de servicios de agencias de viajes y desplazamientos profesionales: en el caso de IAG7 durante tres meses y, para Nautalia, VECI y Ávoris Retail, durante seis meses.

Según la CNMC, es la cuarta ocasión en que la institución ha determinado directamente el alcance y la duración de la prohibición de contratar para empresas involucradas en acuerdos anticompetitivos.

Temas Relacionados

CNMCAgencias de viajesBanco de EspañaUniversidad Complutense de MadridEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Última hora del temporal en Valencia y Murcia, en directo |Encuentran el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Íllora (Granada)

La previsión para este lunes marca lluvias, tormenta y granizo, aunque la borrasca ya se aleja y la Aemet ha rebajado el nivel de aviso por precipitaciones a amarillo

Última hora del temporal en

Carreteras anegadas, casas destrozadas y el miedo al fantasma de la DANA: las consecuencias de la borrasca en Andalucía, Murcia y Valencia

Vecinos de las tres regiones han recibido un mensaje Es-Alert a lo largo del fin de semana por el fuerte temporal que ha azotado al este de España

Carreteras anegadas, casas destrozadas y

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Como cada lunes, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Comprueba los resultados del sorteo

Tragedia en la cena de Nochebuena: la muerte fulminante de madre e hija por una intoxicación alimentaria deja a un pueblo en shock

Dos miembros de una familia han perdido la vida tras un repentino empeoramiento de su estado de salud. El municipio ha suspendido todos los eventos festivos

Tragedia en la cena de

Miguel Ángel Mejías, abogado, alerta sobre el modo incógnito: “Cada vez que entras a una web, dejas un rastro digital”

El experto advierte de que el modo incógnito no protege la información personal ni impide el rastreo digital

Miguel Ángel Mejías, abogado, alerta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Azcón liga el futuro de

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El Gobierno se pone fecha para la presentación de los Presupuestos Generales: quiere que sea en el primer trimestre de 2026

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 29 de diciembre

DEPORTES

Michael Schumacher y los 12

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ayudó a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición