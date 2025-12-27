Lamine Yamal se une a un partido en una playa de Dubái antes de la gala de los Globe Soccer Awards

El jugador del Barça se ha unido a un partido improvisado en las playas de Dubai ante la sorpresa de todos los asistentes

Lamine Yamal ha vuelto a elegir Dubái como destino en el que pasar sus vacaciones navideñas. Ya lo hizo el año pasado, cuando compartió imágenes con animales exóticos y amigos, y este diciembre ha decidido repetir la experiencia junto a su entorno familiar y más cercano, en un contexto marcado por la agenda futbolística y la proyección internacional.

El futbolista del FC Barcelona ha viajado a Dubái acompañado por su madre, Sheila, su hermano pequeño y sus amigos Moha y Soha. Y parece que el joven no puede dejar el fútbol a un lado ni estando de vacaciones: un vídeo, publicado por la cuenta OfficialWeekn, le muestra jugando al fútbol en la playa con un grupo de niños y adolescentes locales. El vídeo muestra cómo el jugador se sumó espontáneamente a la pachanga y desplegó su repertorio técnico ante la sorpresa de los presentes. “Difícilmente olvidarán el partidillo con Lamine Yamal”, describió el citado medio. Al finalizar, algunos de los jóvenes se acercaron para hacerse una foto con el futbolista del Barcelona.

El viaje a Dubái coincide con los días libres otorgados por el entrenador Hansi Flick a la plantilla azulgrana, en la previa de la gala de los Globe Soccer Awards del domingo 28 de diciembre. El jugador está nominado en las categorías de mejor jugador y mejor delantero. En la primera compite junto a Raphinha, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Vitinha. En la segunda, entre los candidatos figura también Kvaratskhelia. El presidente del club, Joan Laporta, acompañará a la delegación del club en la ceremonia. No por ello, queda claro, ha prescindido del ocio: parece estar centrado en su entorno familiar, el descanso y la socialización mientras espera el día de la gala del deporte internacional.

El club tiene más representantes nominados: en la categoría de mejor jugadora, Aitana Bonmatí y Alexia Putellas figuran entre las finalistas. Ambas competirán por el galardón frente a Mariona Caldentey y Alessia Russo, del Arsenal, y Melchie Dumornay, del Olympique de Lyon. En el apartado de mejor centrocampista, Pedri aparece como uno de los candidatos y buscará el reconocimiento junto a Jude Bellingham, Vitinha, Joao Neves y Cole Palmer. El club azulgrana también suma presencia en la categoría de mejor promesa, con Pau Cubarsí como finalista. El defensor afronta la competencia de Doué y Neves, ambos campeones con el PSG, además de Arda Güler y Kenan Yildiz.

En cuanto a los premios individuales, el Barcelona opta al reconocimiento a mejor entrenador, con Hansi Flick como finalista tras lograr tres títulos, junto a Xabi Alonso, Mikel Arteta, Luis Enrique y Enzo Maresca. Además, Deco compite por el galardón al mejor director deportivo. Por último, el Barcelona está nominado al premio de mejor club del año tanto en la categoría masculina como en la femenina.

El regreso al trabajo para la plantilla del FC Barcelona está previsto para el lunes 29 de diciembre por la tarde, en una sesión de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El club fijó el siguiente partido oficial para el sábado 3 de enero, en el que el equipo se medirá al Espanyol. Varios jugadores han aprovechado la pausa para viajar, aunque la atención mediática parece haberse detenido especialmente en Lamine Yamal por la difusión de su actividad en Dubái y la expectación que genera su papel en la gala de premios.