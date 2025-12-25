Las rupturas de famosos que han marcado 2025: de Lamine Yamal y Nicki Nicole a Escassi y Sheila Casas

A comienzos del año, la aparición de Katy Perry junto a Justin Trudeau, primero en una cena en Montreal y luego saliendo de la mano de un cabaret en París, desplazó los rumores iniciales sobre su reciente separación de Orlando Bloom para instalar en la conversación pública el concepto de “nueva pareja poderosa” del año. Según informó el medio del que se extrajo la información, las imágenes captadas junto a Trudeau en diversos escenarios, como un yate en la costa de Santa Bárbara, mostraron a la cantante estadounidense y al ex primer ministro canadiense en actitudes de marcada complicidad, lo que generó especulaciones inmediatas en redes y medios internacionales sobre el inicio de un nuevo vínculo sentimental tras la ruptura.

El 2025 también ha sido testigo del final de otras relaciones amorosas muy seguidas por el público y la prensa. Tal como detalló la fuente, la separación entre Lamine Yamal, uno de los principales talentos del fútbol europeo y figura clave del Barcelona, y la artista argentina Nicki Nicole, ocupó un lugar destacado en la agenda mediática. La historia entre el deportista y la cantante estuvo marcada por la intensa atención tanto de aficionados como de seguidores en redes sociales, lo cual, según el análisis recabado por la prensa, contribuyó a la sobreexposición de la pareja y a que su ruptura fuera objeto de constantes comentarios, especulaciones y lecturas entre líneas. La noticia del final llegó en términos sobrios y sin escándalos públicos, pero el seguimiento constante de su relación transformó el desenlace en uno de los más comentados del año.

En España, varios nombres conocidos protagonizaron separaciones que no pasaron desapercibidas. Según publicó la fuente, la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi, figura del mundo ecuestre y exparticipante de “Supervivientes”, y la abogada Sheila Casas, fue uno de los acontecimientos más comentados por la llamada prensa rosa. El vínculo entre ambos, que había alcanzado cierta estabilidad mediática después de la participación televisiva del jinete, se vio afectado, según el círculo próximo a la pareja, por la presión de la exposición pública, incompatibilidades personales y el permanente análisis de su vida diaria en redes y programas de espectáculo. La separación fue interpretada como una consecuencia directa del desgaste mediático y colocó a ambos en la lista de rupturas más sonadas en el ámbito nacional.

Dentro del panorama español también terminó la relación entre la periodista Sara Carbonero y el músico Nacho Taboada, una pareja que mantuvo durante más de dos años un perfil bajo, lejos de grandes apariciones oficiales o presentaciones en sociedad. De acuerdo con el medio citado, tras el final de ese vínculo, Carbonero protagonizó un nuevo capítulo en su vida sentimental al ser vista acompañada y mostrando afinidad con el empresario canario Jota Cabrera, una secuencia consolidada a lo largo de los últimos meses y seguida de cerca por fotógrafos y cronistas sociales.

Otra separación relevante en el contexto nacional fue la de Pep Guardiola y Cristina Serra, quienes durante años esquivaron el foco mediático y construyeron una relación percibida como estable y reservada. El medio de origen señaló que, según diversas informaciones, Serra habría abandonado la residencia familiar, lo que fue interpretado por muchos como una señal definitiva que confirmaría la ruptura. Esta separación puso fin a una historia compartida durante décadas, caracterizada por una baja exposición pública y la preferencia por la privacidad incluso en los momentos finales de la relación.

El año 2025 quedó marcado por estas y otras rupturas en el mundo del espectáculo, el deporte y la música, según reportó la fuente, configurando un periodo donde la vida sentimental de figuras conocidas se transformó en objeto de escrutinio y constante discusión pública. Algunas separaciones ocurrieron bajo el prisma de la discreción, reveladas por gestos o ausencias, mientras que otras carreras mediáticas continuaron bajo el nuevo interés generado por sus renovados vínculos personales tras el adiós a relaciones previas.