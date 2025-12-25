Aitana Bonmatí: "Mi idea es volver a jugar antes de finalizar la temporada"

Aitana Bonmatí enfrenta una fractura de peroné y de ligamentos, sufrida poco antes de la final de la Liga de Naciones entre España y Alemania el pasado 2 de diciembre en Madrid, una situación que ha definido como “su primera gran lesión”. La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española, galardonada en tres ocasiones con el Balón de Oro, señaló a ESPN el sábado que su objetivo es regresar a las canchas antes de la conclusión de la temporada actual.

Según detalló ESPN, Bonmatí explicó que nunca había experimentado una lesión de esta magnitud, y recalcó que las anteriores habían sido roturas musculares de corta duración, superadas tras semanas de recuperación. “Es la primera gran lesión que he tenido. Porque he tenido otras pequeñas, así, roturas musculares de un mes, mes y medio, hace tiempo que no tenía por eso, y me ha tocado vivir esta rotura de peroné y de ligamentos. Pero, son cosas del deporte”, expresó la futbolista durante la entrevista recogida por el medio.

De acuerdo con ESPN, Bonmatí afirmó que ha intentado asimilar este contratiempo como una oportunidad para descansar y dedicarse tiempo a sí misma y a su entorno familiar. Explicó que el ritmo de las últimas temporadas la llevó a un nivel de exigencia máximo, con el calendario del club y la selección dejando apenas un margen para el descanso. “La verdad que miro atrás y llevo una barbaridad de años a muy alto nivel, apenas sin descansar, y jugándolo prácticamente todo, con lo que eso, además de muchas victorias y muchos buenos momentos, también tiene un desgaste importante”, comentó la futbolista en la entrevista citada por ESPN.

Durante el diálogo con ese medio, Bonmatí también hizo hincapié en la transformación personal que implica para ella este intervalo fuera de los terrenos de juego. Destacó que percibe el parón obligado como una posibilidad para recargar energías y redirigir sus metas: “Así que intento tomar de manera positiva: es un descanso que me ha dado la vida para volver mejor y seguramente para disfrutar de tiempo que antes no tenía”.

La jugadora manifestó que, a pesar de la gravedad de la lesión, mantiene el optimismo respecto a los plazos de recuperación. Según consignó ESPN, Bonmatí indicó que su objetivo inmediato es reincorporarse a los entrenamientos en abril, lo que le permitiría disputar encuentros oficiales antes de que concluya la temporada. “Mi meta ahora mismo es volver a jugar antes de que acabe esta temporada; no pienso más allá. Pienso que es una buena meta porque los plazos, si van bien, tienen que ser así, y mi idea es volver a jugar antes de finalizar la temporada”, ratificó.

ESPN relató que Bonmatí no está habituada a ausentarse por periodos prolongados debido a lesiones, ya que en el pasado solo se perdió encuentros por complicaciones musculares que, según la propia jugadora, resolvía en el transcurso de un mes o mes y medio. Este inesperado episodio supone un desafío distinto, al afectar hueso y ligamentos, lo que requiere una readaptación tanto física como mental.

Fuentes citadas por ESPN informaron que la jugadora se sintió respaldada por su entorno durante el proceso de recuperación. Ha aprovechado este periodo para reencontrarse con familiares y amigos, realizando actividades que antes le resultaban prácticamente imposibles por las exigencias del calendario deportivo.

El medio también destacó que Aitana Bonmatí se consolidó en los últimos años como pieza clave tanto en el esquema del FC Barcelona como en la selección española, acumulando minutos y partidos con una continuidad poco habitual entre futbolistas de elite. Tal como publicó ESPN, esa regularidad la llevó a formar parte de los campeonatos más prestigiosos de clubes y selecciones, logrando títulos nacionales, continentales y el reciente triunfo de España en la final de la Liga de Naciones.

Bonmatí detalló ante ESPN que este recorrido profesional sin apenas pausas acumuló un impacto en su estado físico, por lo que ve esta interrupción como una medida necesaria para proteger su salud futura. Consideró, según el medio, que la carrera deportiva de alto rendimiento implica tanto triunfos y satisfacciones personales como un desgaste constante que a veces obliga a aceptar tiempos de reposo no previstos.

Al cierre del diálogo, la centrocampista subrayó su deseo de superar este episodio con una mentalidad fortalecida y nuevas perspectivas para su trayectoria profesional y personal. Según reportó ESPN, su regreso, proyectado para los próximos meses, dependerá de la evolución de la recuperación y del cumplimiento de los plazos pautados por el equipo médico del club.