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Descubren que el cáncer de cerebro más frecuente “se adapta y recluta células de su entorno” para resistir al tratamiento

Los glioblastomas son unos tumores cerebrales malignos caracterizados por su agresividad

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Un doctor observa un TAC de cerebro (Magnific)
Un doctor examina un TAC de cerebro (Magnific)

En las células gliales, soporte fundamental del sistema nervioso, puede originarse uno de los cánceres de cerebro más agresivos: el glioblastoma, que representa la mitad de todos los tumores cerebrales malignos en adultos. Su agresividad reside en sus resistencia a los tratamientos, lo que ha despertado el interés de la comunidad científica por entender mejor esta patología.

Ahora, un estudio internacional liderado por la Universidad de Ottawa (Canadá) ha identificado en el glioblastoma un eje de señalización OSMR-CLIC1 que ayuda a explicar por qué este tumor cerebral resiste los tratamientos y reaparece. Al mismo tiempo, los científicos han apuntado a una nueva vía farmacológica al mostrar que bloquear ese sistema frena el crecimiento tumoral.

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La investigación, publicada en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy, concluye que la eliminación genética de CLIC1 desestabiliza todo el circuito de señalización, reduce la transducción de señales y ralentiza de forma medible la progresión del glioblastoma. Por otra parte, el equipo también ha probado un anticuerpo dirigido contra la forma transmembrana de CLIC1.

El trabajo sitúa en el centro a OSMR, el receptor de oncostatina M, como un regulador principal de la progresión tumoral. Según ha explicado la investigadora Arezu Jahani-Asl en declaraciones recogidas por Medical Xpress, ese receptor actúa como un “orquestador” que integra señales del microambiente tumoral para impulsar estados celulares agresivos asociados a la resistencia terapéutica.

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Jahani-Asl, titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en neurobiología de la enfermedad y profesora asociada del Departamento de Medicina Celular y Molecular de la Universidad de Ottawa, ha señalado que el glioblastoma resiste porque los tumores se adaptan, reclutan células del entorno y cambian de vías de supervivencia. El nuevo estudio, ha añadido, apunta a un eje coordinado que se sitúa aguas arriba de varios de esos mecanismos de resistencia.

Las células madre del tumor cerebral

La principal novedad del estudio es que no describe un efecto aislado situado al final de la cadena molecular, sino un nodo de control central con influencia sobre varios procesos que favorecen el tumor. Según los investigadores, esa es la diferencia respecto a muchos enfoques previos, centrados en dianas individuales.

El trabajo también muestra que la influencia de OSMR sostiene la supervivencia y el mantenimiento de las células madre del tumor cerebral, una población especialmente asociada a la recaída y a la falta de respuesta a la terapia. Lo hace reforzando los sistemas de producción de energía de los que dependen las células cancerosas para soportar situaciones de estrés.

Para reconstruir ese circuito, el equipo cartografió toda la red de proteínas que interactúan con OSMR mediante una técnica que el texto describe como innovadora. Entre los hallazgos más relevantes apareció CLIC1, un canal intracelular de cloruro que el grupo identifica como regulador decisivo dentro de esa red.

Llega a España el tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer que se administra con una inyección en solo 7 minutos.

Colapsar el sistema tumoral para frenar el cáncer

Esa comunicación cruzada crea, según el estudio, un sistema de refuerzo mutuo que alimenta el comportamiento agresivo del glioblastoma. Jahani-Asl ha afirmado a Medical Xpress que ese diálogo entre OSMR y CLIC1 es necesario para la transducción de señales y que el equipo ya ha identificado el dominio de interacción para diseñar pequeños péptidos capaces de detener esa vía oncogénica.

La prueba funcional más relevante llegó al interrumpir CLIC1. Cuando el canal se elimina genéticamente, el sistema completo empieza a colapsar y se frena la progresión del tumor, un resultado que, según Medical Xpress, subraya hasta qué punto esa proteína mantiene activas vías clave de la enfermedad.

Los investigadores también han ensayado un anticuerpo diseñado para dirigirse de forma específica a la forma transmembrana de CLIC1. Con esa estrategia consiguieron alterar las rutas de señalización críticas que impulsan el crecimiento tumoral, un resultado que sugiere una vía potencial para debilitar el glioblastoma en su núcleo biológico.

Los siguientes pasos pasan por validar los hallazgos en múltiples subtipos de glioblastoma para determinar qué pacientes podrían beneficiarse más de terapias dirigidas contra el eje OSMR-CLIC1. El equipo prevé además desarrollar tratamientos que interrumpan esa interacción y evaluar su seguridad tanto en solitario como en combinación con los estándares terapéuticos actuales.

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