España

Investigan la muerte de un padre y su hijo en Mugardos (A Coruña) por un incendio en su vivienda

Las causas del fuego y del fallecimiento se encuentran pendientes de confirmación

Guardar
Dispositivo en Mugardos por el
Dispositivo en Mugardos por el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y su hijo en el interior de su vivienda, a 26 de diciembre de 2025. (Guardia Civil/Europa Press)

La Guardia Civil investigan la muerte de un hombre de 49 años y su hijo de 21 en el municipio gallego de Mugardos, en A Coruña. Ambos fueron localizados sin vida en el interior de su vivienda, donde los agentes observaron signos evidentes de que el inmueble habría sufrido un incendio.

El hallazgo de los dos cadáveres se ha producido este viernes 26 de diciembre, después de que los familiares de los fallecidos llamasen para alertar de que no tenían noticias de ninguno de los dos desde el miércoles 24. Cuando los agentes accedieron al inmueble, observaron que varias de las estancias parecían haber sido afectadas por el humo y el calor de un posible incendio cuyas causas se están investigando.

Muere un hombre de 67 años en un incendio dentro de su casa en Cercedilla: “El fuego ha afectado a la totalidad de la vivienda”

Por el momento, los agentes se encuentran a la espera de los informes técnicos y forenses que determinarán el origen del fuego y el motivo del fallecimiento del padre y el hijo de Mugardos, que no se descarta que hubiese sido producida por la inhalación de gases derivados de la combustión.

Tras el aviso y el desplazamiento de los agentes de la Guardia Civil al inmueble, este quedó asegurado y se activó el protocolo judicial correspondiente. También se desplazaron hasta el lugar los efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Mugardos, los Bomberos do Eume y la Policía Local.

Según han explicado los testigos y el alcalde del municipio a La Voz de Galicia, ninguno de los vecinos había alertado de ningún incendio porque desde el exterior no se apreciaban signos de que hubiese habido ningún fuego, más allá de algunas manchas de humo en los cristales del inmueble.

(Noticia en ampliación)

*Con información de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

GaliciaSucesosSucesos EspañaIncendiosGuardia Civil EspañaGuardia Civil EspañolaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo

La felicidad alcanza su punto más bajo a los 47 años, pero hay esperanza tras la crisis: esto es lo que dice la ciencia

El estudio revela que, tras la caída de felicidad en la mediana edad, la satisfacción vital comienza a repuntar a partir de los 50, un patrón que también se observa en España

La felicidad alcanza su punto

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los

Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela de Teresa Urquijo, hospitalizada tras sufrir un ictus a los 88 años

La prima del rey Juan Carlos se encuentra ingresada en el Hospital Universitario La Paz de Madrid

Teresa de Borbón-Dos Sicilias, abuela

Felipe VI hace historia en televisión: hace su mejor audiencia desde 2020 con su mensaje navideño más rompedor

El duodécimo mensaje navideño del rey Felipe VI se convierte en el más visto desde hace un lustro, con casi 6 millones de espectadores

Felipe VI hace historia en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las víctimas de la DANA

Las víctimas de la DANA cargan contra las “mentiras” de Feijóo: “No es un ‘puto desastre’. Nuestros familiares murieron por su negligencia. Estaba cada uno a lo suyo”

Mapa de la DGT, en directo | La nieve mantiene cortadas 12 carreteras en 4 comunidades: otra veintena de vías requieren cadenas

Pedro Sánchez termina la recta final del año con la lengua fuera: estos son los momentos que han marcado la política en 2025

De qué partido es el discurso del rey Felipe VI: la neutralidad no fue posible ni en la despedida

La izquierda alternativa encuentra en Podemos e IU el impulso que buscaba: Yolanda Díaz ya no convence y el proyecto de Sumar se desinfla

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 diciembre

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 26 diciembre

La presidenta de Casa 47 anticipa que se necesitarán “al menos cinco años” para que los programas de alquiler asequible reduzcan los precios de la vivienda

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 1 de este 26 diciembre

DEPORTES

Xabi Alonso se come el

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”

Arman Tsarukyan se burla de la situación personal de Ilia Topuria: “Parece que tienes mucho tiempo libre, eres un chiste”