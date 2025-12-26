Investigan la muerte de un padre y su hijo en Mugardos (A Coruña) por un incendio en su vivienda

Dispositivo en Mugardos por el hallazgo de los cuerpos sin vida de un hombre y su hijo en el interior de su vivienda, a 26 de diciembre de 2025. (Guardia Civil/Europa Press)

La Guardia Civil investigan la muerte de un hombre de 49 años y su hijo de 21 en el municipio gallego de Mugardos, en A Coruña. Ambos fueron localizados sin vida en el interior de su vivienda, donde los agentes observaron signos evidentes de que el inmueble habría sufrido un incendio.

El hallazgo de los dos cadáveres se ha producido este viernes 26 de diciembre, después de que los familiares de los fallecidos llamasen para alertar de que no tenían noticias de ninguno de los dos desde el miércoles 24. Cuando los agentes accedieron al inmueble, observaron que varias de las estancias parecían haber sido afectadas por el humo y el calor de un posible incendio cuyas causas se están investigando.

Por el momento, los agentes se encuentran a la espera de los informes técnicos y forenses que determinarán el origen del fuego y el motivo del fallecimiento del padre y el hijo de Mugardos, que no se descarta que hubiese sido producida por la inhalación de gases derivados de la combustión.

Tras el aviso y el desplazamiento de los agentes de la Guardia Civil al inmueble, este quedó asegurado y se activó el protocolo judicial correspondiente. También se desplazaron hasta el lugar los efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Mugardos, los Bomberos do Eume y la Policía Local.

Según han explicado los testigos y el alcalde del municipio a La Voz de Galicia, ninguno de los vecinos había alertado de ningún incendio porque desde el exterior no se apreciaban signos de que hubiese habido ningún fuego, más allá de algunas manchas de humo en los cristales del inmueble.

