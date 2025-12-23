España

Las redes sociales son lo que más influye en la opinión política de los españoles, especialmente de los más jóvenes

Una encuesta del CIS muestra el crecimiento de la importancia que dan a los asuntos públicos

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, posa para los fotógrafos en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. (Eduardo Parra / Europa Press)

La última encuesta sobre tendencias sociales elaborada el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha mostrado el peso creciente que tienen las redes sociales e internet sobre las opiniones políticas de los españoles. Según las conclusiones del estudio, el 30,4% de los participantes ha señalado que estos canales han sido el principal factor que ha influido en sus decisiones políticas durante los dos últimos años, por encima incluso de la televisión o la influencia de familiares y amigos.

La encuesta también muestra un progresivo interés de la ciudadanía por los asuntos políticos. Un 57,6% asegura que estos temas le interesan “mucho o bastante”, lo que representa un incremento de ocho puntos porcentuales respecto al 49,6% de 2021. Paralelamente, el porcentaje de quienes muestran escaso o nulo interés en la política ha caído hasta el 20,6%, consolidando así una tendencia descendente que se arrastra desde el 23,4% registrado hace tres años. Asimismo, el grupo de quienes se posicionan en un punto intermedio —“regular”— también ha descendido, pasando del 26,6% al 21,5% en el mismo periodo.

Qué influye en las opiniones políticas

La influencia de los medios en la formación de opiniones políticas queda patente en varios ámbitos. Tras las redes sociales e internet (30,4%) como elemento de mayor influencia, la televisión se sitúa en segundo lugar con un 28,8%, seguida por la actuación de candidatos concretos (23,6%) y la influencia de personas del entorno familiar o amistoso, que alcanza un 21,7%. Sin embargo, los porcentajes son distintos al añadir la variable de la edad.

Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más influenciados se ven por las redes sociales e internet, pero también por los familiares y amigos. Los más mayores ubican la televisión como su principal fuente de influencia, aunque también la radio y sus propias creencias, dos espacios a los que no acuden los más jóvenes.

Porcentaje de influencia en la opinión política de los españoles. (CIS)

Expectativas de futuro y percepción de los cambios sociales

Analizando cómo ha evolucionado la confianza social en los últimos cinco años, el 52,8% de los participantes ha reconocido haber confiado más entonces en los partidos políticos que en el momento actual, mientras un 39,2% mantiene la misma confianza. En el caso del Gobierno central, el 37,8% ha sentido una mayor confianza hace cinco años, frente al 48% que reporta la misma percepción ahora. Cuando se trata de los medios de comunicación, el 35,6% señala haber confiado más antes y el 53,9% mantiene una valoración constante.

Mirando al futuro, el 48,9% prevé que dentro de cinco años confiará menos en los partidos políticos, el 27,8% piensa que mantendrá el nivel actual y el 37,4% anticipa una menor confianza también en el Gobierno central, mientras que el 32,4% espera un nivel similar y el 19,8% confía en que aumente su confianza respecto al presente.

La previsión de transformaciones sociales y económicas a una década vista es elevada. El 69% de los consultados considera que habrá “muchos o bastantes” cambios en los próximos diez años, mientras que el 27,4% anticipa pocos o ningún cambio y el 1,2% no se decanta por ninguna de las opciones. Entre quienes sí prevén grandes transformaciones, el optimismo y el pesimismo están igualados: un 39,6% cree que los cambios serán positivos o muy positivos, y un 40,9% los percibe como negativos o muy negativos.

<br>

<br>

