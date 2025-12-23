Las redes sociales son lo que más influye en la opinión política de los españoles, especialmente de los más jóvenes

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, posa para los fotógrafos en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo. (Eduardo Parra / Europa Press)

La última encuesta sobre tendencias sociales elaborada el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha mostrado el peso creciente que tienen las redes sociales e internet sobre las opiniones políticas de los españoles. Según las conclusiones del estudio, el 30,4% de los participantes ha señalado que estos canales han sido el principal factor que ha influido en sus decisiones políticas durante los dos últimos años, por encima incluso de la televisión o la influencia de familiares y amigos.

La encuesta también muestra un progresivo interés de la ciudadanía por los asuntos políticos. Un 57,6% asegura que estos temas le interesan “mucho o bastante”, lo que representa un incremento de ocho puntos porcentuales respecto al 49,6% de 2021. Paralelamente, el porcentaje de quienes muestran escaso o nulo interés en la política ha caído hasta el 20,6%, consolidando así una tendencia descendente que se arrastra desde el 23,4% registrado hace tres años. Asimismo, el grupo de quienes se posicionan en un punto intermedio —“regular”— también ha descendido, pasando del 26,6% al 21,5% en el mismo periodo.

Qué influye en las opiniones políticas

La influencia de los medios en la formación de opiniones políticas queda patente en varios ámbitos. Tras las redes sociales e internet (30,4%) como elemento de mayor influencia, la televisión se sitúa en segundo lugar con un 28,8%, seguida por la actuación de candidatos concretos (23,6%) y la influencia de personas del entorno familiar o amistoso, que alcanza un 21,7%. Sin embargo, los porcentajes son distintos al añadir la variable de la edad.

Los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más influenciados se ven por las redes sociales e internet, pero también por los familiares y amigos. Los más mayores ubican la televisión como su principal fuente de influencia, aunque también la radio y sus propias creencias, dos espacios a los que no acuden los más jóvenes.

Porcentaje de influencia en la opinión política de los españoles. (CIS)

Expectativas de futuro y percepción de los cambios sociales

Analizando cómo ha evolucionado la confianza social en los últimos cinco años, el 52,8% de los participantes ha reconocido haber confiado más entonces en los partidos políticos que en el momento actual, mientras un 39,2% mantiene la misma confianza. En el caso del Gobierno central, el 37,8% ha sentido una mayor confianza hace cinco años, frente al 48% que reporta la misma percepción ahora. Cuando se trata de los medios de comunicación, el 35,6% señala haber confiado más antes y el 53,9% mantiene una valoración constante.

Mirando al futuro, el 48,9% prevé que dentro de cinco años confiará menos en los partidos políticos, el 27,8% piensa que mantendrá el nivel actual y el 37,4% anticipa una menor confianza también en el Gobierno central, mientras que el 32,4% espera un nivel similar y el 19,8% confía en que aumente su confianza respecto al presente.

La previsión de transformaciones sociales y económicas a una década vista es elevada. El 69% de los consultados considera que habrá “muchos o bastantes” cambios en los próximos diez años, mientras que el 27,4% anticipa pocos o ningún cambio y el 1,2% no se decanta por ninguna de las opciones. Entre quienes sí prevén grandes transformaciones, el optimismo y el pesimismo están igualados: un 39,6% cree que los cambios serán positivos o muy positivos, y un 40,9% los percibe como negativos o muy negativos.

