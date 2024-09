La mitad de los adolescentes españoles tiene dificultades para identificar las noticias falsas: “Internet fomenta los discursos de odio”

Imagen de archivo de adolescentes con el móvil. (Europa Press) 20/9/2018

Más de la mitad de la población adolescente, concretamente el 51%, no sabría identificar siempre cuándo una noticia es falsa. Además, aunque lo sospechen, 1 de cada 4 no la contrasta, mientras que un 56% de adolescentes recurriría a familiares y amigos para comprobar su veracidad “lo que podría crear un efecto burbuja y ampliar el riesgo de perpetuar información falsa”, según el informe que ha publicado este jueves por Save the Children con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información que se celebra el próximo 28 de septiembre.

El estudio Desinformación y discursos de odio en el entorno digital también muestra que el 60% de los adolescentes utiliza las redes sociales como principal medio para acceder a la información, al mismo nivel que la televisión y por delante de otros medios de comunicación como la prensa online (32%), la radio o la prensa en papel (9% y 5% respectivamente).

“Si bien internet ha democratizado el acceso a la información, también ha facilitado la proliferación de contenido erróneo y perjudicial, que perpetúa estereotipos negativos, modelos irreales de vida y fomenta discursos de odio. Esta exposición, junto a la deshumanización que caracteriza a menudo las relaciones en el mundo digital y que provoca comportamientos que no se tendrían en el entorno físico, hace que chicos y chicas sean especialmente vulnerables a estos contenidos”, señala Catalina Perazzo, directora de Incidencia Política y Social de Save the Children.

Los creadores de contenido como fuente de información

En lo que respecta a las redes sociales y los creadores de contenido, un 16% de los adolescentes considera que son siempre una fuente fiable de información, porcentaje que asciende al 70% que piensa que pueden serlo en determinadas ocasiones. Si se desagrega por género, se aprecia cómo los chicos confían más en estos perfiles: un 23% considera que son una fuente fiable de información frente a un 9% de las chicas.

Exposición a modelos irreales de vida

El análisis también señala otro riesgo que afecta a la infancia y adolescencia en el entorno digital y que impacta de forma directa su salud mental es la exposición permanente, a través de las redes, a representaciones ideales de determinados estilos de vida, estándares de belleza y, en el caso de las chicas especialmente, la sexualización del cuerpo femenino.

La organización recuerda que, aunque esta exposición constante de la vida privada como modelo de negocio ya existía en la televisión y la prensa tradicionales, el mundo digital hace que cualquiera pueda llegar a hacerlo, lo que supone que el concepto de intimidad adquiere ahora un nuevo significado. “Las chicas suelen seguir a personas con las que sienten afinidad, dan consejos o para conocer la vida privada de ciertos perfiles, mientras que los chicos tienden a interactuar más con personas relacionadas con el mundo de los videojuegos o el deporte”, explican.

“La validación pública de la auto-exposición que realizan los y las influencers puede provocar que chicos y chicas repliquen estas conductas y que acaben compartiendo aspectos más personales o fotos íntimas o sexualizadas. Esto tiende a ocurrir en mayor medida en el caso de las niñas y adolescentes, que debido a los estereotipos sexistas pueden sentir que tienen que amoldarse a los cuerpos públicamente deseables”, señala Perazzo.