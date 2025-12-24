Canapés rápidos y fáciles para la mesa de Nochebuena: desde opciones vegetarianas a entrantes con carne o pescado

El cocinero y creador de contenido Guille Rodríguez, en su canal de YouTube, recomienda cinco opciones culinarias para abrir boca en la comida de Navidad. / Captura de pantalla de YouTube

La Navidad es sinónimo de comidas copiosas y largas horas entre fogones. En ocasiones, la preparación de los menús para toda la familia relega a uno o dos de los individuos a permanecer apartados de la celebración. No obstante, la elaboración de entrantes fríos puede aligerar la carga de trabajo y permitir disfrutar de los menús sin importar que se enfríen los primeros platos. Para ello, el cocinero Guille Rodríguez recomienda a través de YouTube cinco canapés sencillos y rápidos para huir cuanto antes de la cocina, pero que sorprenderán a los invitados sin haber invertido demasiado tiempo.

Las cinco opciones del cocinero parten de una base de pan tostado y requieren unos cinco ingredientes más, aproximadamente. En total, su preparación estimada es de 15 minutos y la destreza necesaria para acometer la tarea es más bien baja. También se necesitará echar mano de un plato o bandeja como soporte para un emplatado que deslumbre a todos aquellos que se acerquen a la mesa principal.

A través de la red social, el creador de contenido propone opciones aptas para todos los públicos, desde canapés vegetarianos a otros que incluyen carne o pescado. Las recetas que detalla en el vídeo están elaboradas a base de productos frescos, que se conservan en nevera fácilmente y con opciones ya preparadas en los supermercados o que, a la contra, pueden hacerse en poco tiempo.

Cinco recetas para un inicio navideño por todo lo alto

La preparación del primer entrante consiste en una base de pan bien tostado, untado con queso crema. El cocinero recomienda cubrir la base con tomates cherry cortados en cuartos y añadir aceitunas sin hueso en rodajas. Se destaca la importancia de sazonar con sal, pimienta recién molida y un toque de aceite de oliva virgen extra. Este penúltimo paso deberá hacerse justo antes de servirse en la mesa para que el pan no se reblandezca con el aceite. Para cerrar, Rodríguez aconseja espolvorear orégano y un poco de ralladura de piel de limón, lo que, según describe, aporta un matiz mediterráneo.

Otra de las alternativas presentadas consiste en untar las tostadas con paté, en vez de queso crema. Pese a que esta versión navideña no es vegetariana, puede combinarse a la perfección con la anterior. Sobre esta base, Rodríguez coloca una loncha de jamón serrano ibérico y añade un huevo de codorniz frito encima. Si se tiene tiempo y quiere sacarse caliente, también puede pasarse el jamón por la sartén para darle un tono crunch. El toque final, como detalla el youtuber, es un hilo de aceite de oliva virgen extra que, igual que el anterior, deberá echarse antes de servir.

La tercera sugerencia utiliza pimientos del piquillo cortados en juliana y sazonados con sal, vinagre de manzana y aceite de oliva virgen extra. La verdura puede comprarse directamente en el mercado o asarse el día de antes. Rodríguez indica que los pimientos deben disponerse sobre las tostas y se deben coronar con una anchoa en salazón y un boquerón en vinagre, combinación que denomina “el matrimonio perfecto”.

El cuarto canapé, más elaborado que los anteriores, combina langostinos cocidos, salmón ahumado y piparras. El cocinero recomienda comprar los langostinos ya cocidos y untar las tostadas con salsa mayonesa, aunque hay otras salsas que pueden emplearse en su sustitución. Luego, intercala en un palo de brocheta langostinos y tiras de salmón. Por último, sugiere cortar guindillas en rodajas y espolvorearlas por encima.

Receta fácil de salpicón de marisco, un entrante fresco y saludable.

Para el último entrante, Rodríguez utiliza ensaladilla preparada, formando pequeñas quenelles con ayuda de dos cucharas. La ensaladilla puede prepararse el día anterior cociendo un surtido de verduras, dejándolas enfriar y mezclarlas con mayonesa. Añade atún en aceite, separando las lascas con las manos, y coloca una aceituna sin hueso sobre cada canapé. Un hilo de aceite de oliva virgen extra aporta brillo, según indica el cocinero en el video. Si se quiere versionar para que los vegetarianos de la familia puedan disfrutar, solo habría que obviar el atún.