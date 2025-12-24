España

Canapés rápidos y fáciles para la mesa de Nochebuena: desde opciones vegetarianas a entrantes con carne o pescado

Guille Rodríguez ofrece a través de su canal de YouTube varias recetas sencillas para preparar en las comidas navideñas

Guardar
El cocinero y creador de
El cocinero y creador de contenido Guille Rodríguez, en su canal de YouTube, recomienda cinco opciones culinarias para abrir boca en la comida de Navidad. / Captura de pantalla de YouTube

La Navidad es sinónimo de comidas copiosas y largas horas entre fogones. En ocasiones, la preparación de los menús para toda la familia relega a uno o dos de los individuos a permanecer apartados de la celebración. No obstante, la elaboración de entrantes fríos puede aligerar la carga de trabajo y permitir disfrutar de los menús sin importar que se enfríen los primeros platos. Para ello, el cocinero Guille Rodríguez recomienda a través de YouTube cinco canapés sencillos y rápidos para huir cuanto antes de la cocina, pero que sorprenderán a los invitados sin haber invertido demasiado tiempo.

Las cinco opciones del cocinero parten de una base de pan tostado y requieren unos cinco ingredientes más, aproximadamente. En total, su preparación estimada es de 15 minutos y la destreza necesaria para acometer la tarea es más bien baja. También se necesitará echar mano de un plato o bandeja como soporte para un emplatado que deslumbre a todos aquellos que se acerquen a la mesa principal.

A través de la red social, el creador de contenido propone opciones aptas para todos los públicos, desde canapés vegetarianos a otros que incluyen carne o pescado. Las recetas que detalla en el vídeo están elaboradas a base de productos frescos, que se conservan en nevera fácilmente y con opciones ya preparadas en los supermercados o que, a la contra, pueden hacerse en poco tiempo.

Cinco recetas para un inicio navideño por todo lo alto

La preparación del primer entrante consiste en una base de pan bien tostado, untado con queso crema. El cocinero recomienda cubrir la base con tomates cherry cortados en cuartos y añadir aceitunas sin hueso en rodajas. Se destaca la importancia de sazonar con sal, pimienta recién molida y un toque de aceite de oliva virgen extra. Este penúltimo paso deberá hacerse justo antes de servirse en la mesa para que el pan no se reblandezca con el aceite. Para cerrar, Rodríguez aconseja espolvorear orégano y un poco de ralladura de piel de limón, lo que, según describe, aporta un matiz mediterráneo.

Otra de las alternativas presentadas consiste en untar las tostadas con paté, en vez de queso crema. Pese a que esta versión navideña no es vegetariana, puede combinarse a la perfección con la anterior. Sobre esta base, Rodríguez coloca una loncha de jamón serrano ibérico y añade un huevo de codorniz frito encima. Si se tiene tiempo y quiere sacarse caliente, también puede pasarse el jamón por la sartén para darle un tono crunch. El toque final, como detalla el youtuber, es un hilo de aceite de oliva virgen extra que, igual que el anterior, deberá echarse antes de servir.

La tercera sugerencia utiliza pimientos del piquillo cortados en juliana y sazonados con sal, vinagre de manzana y aceite de oliva virgen extra. La verdura puede comprarse directamente en el mercado o asarse el día de antes. Rodríguez indica que los pimientos deben disponerse sobre las tostas y se deben coronar con una anchoa en salazón y un boquerón en vinagre, combinación que denomina “el matrimonio perfecto”.

El cuarto canapé, más elaborado que los anteriores, combina langostinos cocidos, salmón ahumado y piparras. El cocinero recomienda comprar los langostinos ya cocidos y untar las tostadas con salsa mayonesa, aunque hay otras salsas que pueden emplearse en su sustitución. Luego, intercala en un palo de brocheta langostinos y tiras de salmón. Por último, sugiere cortar guindillas en rodajas y espolvorearlas por encima.

Receta fácil de salpicón de marisco, un entrante fresco y saludable.

Para el último entrante, Rodríguez utiliza ensaladilla preparada, formando pequeñas quenelles con ayuda de dos cucharas. La ensaladilla puede prepararse el día anterior cociendo un surtido de verduras, dejándolas enfriar y mezclarlas con mayonesa. Añade atún en aceite, separando las lascas con las manos, y coloca una aceituna sin hueso sobre cada canapé. Un hilo de aceite de oliva virgen extra aporta brillo, según indica el cocinero en el video. Si se quiere versionar para que los vegetarianos de la familia puedan disfrutar, solo habría que obviar el atún.

Temas Relacionados

RecetasRecetas FácilesNavidadTapasAperitivosRecetas Navidad EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los cinco amenazas que la economía española debe vigilar para que las buenas previsiones del Banco de España se cumplan: la vivienda es una de ellas

Estos riesgos, tanto externos como internos, podrían alterar la trayectoria prevista de crecimiento, empleo e inflación: de aranceles, Donald Trump, China a salarios o productividad

Los cinco amenazas que la

Las vacaciones de Navidad se desinflan: por qué no descansamos lo suficiente en estas fiestas, según la psicología

La percepción de las fiestas navideñas como periodo de relajación raramente se corresponde con la vivencia real

Las vacaciones de Navidad se

José Mota revela la confesión que le hizo Felipe VI sobre sus especiales de Navidad: “Fue después de la emisión del programa donde yo le hacía una imitación”

El humorista cuenta a ‘Infobae’ la conversación que mantuvo con el esposo de la reina Letizia tras haberle dado vida en uno de sus especiales de Nochevieja

José Mota revela la confesión

Hiperconectados, pero cada vez más solos: las redes sociales pueden provocar un impacto negativo en la salud mental de los jóvenes

La comparación constante, la desinformación y la presión por mostrarse “perfectos” pueden derivar en ansiedad, estrés o pérdida de autoestima

Hiperconectados, pero cada vez más

El discurso del rey Felipe VI a los españoles en Navidad: a qué hora es y dónde verlo por televisión

Uno de los momentos más esperados de cada 24 de diciembre son las palabras que el monarca acostumbra a dedicar al pueblo español

El discurso del rey Felipe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres militares nos cuentan cómo

Tres militares nos cuentan cómo es una Navidad en un buque en el Mar Rojo, en Rumanía o en el corazón de África: “La sensación principal es de tristeza. El compañerismo se arraiga todavía más”

Así son los submarinos S-80 en los que el Gobierno ha invertido 432 millones de euros

La relación tóxica entre PP y Vox marca un 2026 de urnas para nueve millones de españoles: Aragón, Castilla y León y Andalucía se juegan su estabilidad política

Un paquete a nombre de Gallardo obliga a desalojar la Diputación de Badajoz y a cortar el tráfico: no era una bomba, sino un regalo navideño de la ONCE

Ábalos pide al Supremo ser juzgado por un jurado popular en el primer juicio del ‘caso mascarillas’

ECONOMÍA

Los cinco amenazas que la

Los cinco amenazas que la economía española debe vigilar para que las buenas previsiones del Banco de España se cumplan: la vivienda es una de ellas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 23 diciembre

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 4 de este 23 diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio