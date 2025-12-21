Los mejores entrantes para sorprender en Navidad

Mesa con entrantes de Navidad (Adobe Stock)

La Navidad es momento de reencuentros y qué mejor que hacerlo alrededor de una mesa. Estas fechas no serían lo mismo sin las comidas y cenas que reúnen a familiares y amigos para disfrutar de menús en los que no faltan una amplia variedad de entrantes como los canapés o algunas novedades como carpaccio de bacalao.

Seleccionar los mejores entrantes navideños implica apostar por recetas que combinan tradición, sabor y una presentación cuidada, capaces de abrir el apetito y marcar el tono festivo de la velada. Estos platos, presentes en hogares de todo el país, reflejan la riqueza de la gastronomía nacional y ofrecen opciones para todos los gustos, desde los amantes del marisco hasta quienes prefieren propuestas más innovadoras. La selección de los diez mejores entrantes navideños responde a la búsqueda de inspiración y orientación para quienes desean sorprender a sus invitados con elaboraciones llenas de esencia.

Entrantes clásicos

Las tartaletas de salmón son un imprescindible en las celebraciones navideñas españolas. Para prepararlas, se emplean bases de masa quebrada o de hojaldre, que se rellenan con una mezcla de salmón ahumado, queso crema y eneldo fresco. El contraste entre la textura crujiente de la tartaleta y la suavidad del relleno resulta especialmente atractivo. Un toque de limón rallado potencia el sabor del salmón y aporta frescura al conjunto.

El montaje de las tartaletas debe realizarse poco antes de servir, para evitar que la base pierda su textura. Se recomienda decorarlas con unas huevas de salmón o eneldo picado, logrando así una presentación vistosa y elegante, ideal para abrir el menú navideño.

Canapés con salmón para preparar en Navidad (Adobe Stock)

El salpicón de marisco es otro de los grandes clásicos de la Navidad en España. Esta receta combina mariscos como gambas, mejillones y pulpo, cortados en trozos pequeños y mezclados con pimiento, cebolla y tomate. El aliño, a base de aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal, realza el sabor de los ingredientes y aporta un punto refrescante.

Para conseguir un salpicón equilibrado, es fundamental utilizar marisco de calidad y respetar los tiempos de cocción de cada producto. Servido frío y presentado en copas individuales o en una fuente grande, el salpicón de marisco aporta color y variedad a la mesa festiva.

Receta fácil de salpicón de marisco, un entrante fresco y saludable.

Recetas con marisco

Los saquitos de pasta filo rellenos ofrecen una opción sofisticada y versátil para el aperitivo navideño. Se preparan rellenando láminas de pasta filo con una mezcla de marisco, como gambas o vieiras, junto a verduras salteadas y un toque de nata líquida. Los saquitos se cierran con cuidado y se hornean hasta que la pasta adquiere un tono dorado y crujiente.

El secreto de esta receta reside en no sobrecargar el relleno y en pincelar la pasta con mantequilla fundida antes de hornear, para lograr una textura perfecta. Los saquitos pueden servirse acompañados de una salsa suave, como una crema de marisco, que realza su sabor y aporta jugosidad.

Saquitos de pasta filo (Adobe Stock)

Las brochetas de langostinos son una alternativa sencilla y vistosa. Se ensartan langostinos pelados en palillos de brocheta, se marinan brevemente con ajo, perejil y aceite de oliva, y se cocinan a la plancha hasta que quedan en su punto. El resultado es un entrante ligero, con el sabor intenso del marisco y un toque aromático.

Para una presentación más festiva, se pueden alternar los langostinos con trozos de piña o pimiento, aportando color y contraste de sabores. Servidas calientes, las brochetas de langostinos son ideales para compartir y disfrutar en el inicio de la comida navideña.

Opciones innovadoras

El carpaccio de bacalao aporta un aire moderno a la mesa de Navidad. Se elabora cortando el bacalao en láminas muy finas, que se disponen sobre un plato y se aliñan con aceite de oliva virgen extra, unas gotas de limón y pimienta negra. La incorporación de alcaparras y cebollino picado añade matices de sabor y frescura.

Para que el carpaccio resulte perfecto, es importante utilizar bacalao desalado de calidad y cortarlo con un cuchillo bien afilado. Se recomienda servirlo frío, acompañado de tostadas de pan crujiente, para disfrutar de la textura y el sabor del pescado.

Las tartaletas o mini quiches de espinacas y gambas combinan la tradición francesa con ingredientes muy presentes en la cocina española. Se preparan con una base de masa quebrada, que se rellena con una mezcla de espinacas salteadas, gambas troceadas, huevos y nata. El horneado permite que el relleno cuaje y adquiera una textura suave.

Estas tartaletas pueden elaborarse en moldes individuales, facilitando su servicio y presentación. Son una opción versátil, que puede adaptarse a otros ingredientes según las preferencias de los comensales, y resultan especialmente prácticas para servir en reuniones numerosas.

Tartaleta de espinacas y gambas (Adobe Stock)

Entrantes fríos y ligeros

La ensalada de ahumados es una propuesta fresca y colorida. Se combinan diferentes pescados ahumados, como salmón, bacalao y trucha, con hojas verdes, tomate cherry y cebolla morada. Un aliño suave de aceite de oliva y vinagre de Jerez realza los sabores y aporta un toque elegante.

Para lograr una ensalada equilibrada, conviene cortar los ahumados en tiras finas y mezclar los ingredientes justo antes de servir, evitando que las hojas pierdan su textura. La ensalada de ahumados es ideal para quienes buscan un entrante ligero y saludable en el menú navideño.

El paté de cabracho es otro clásico del norte de España que ha encontrado su lugar en las mesas de Navidad de todo el país. Se prepara cocinando el cabracho, un pescado de roca, y mezclándolo con huevos, nata y tomate, hasta obtener una masa homogénea que se hornea al baño maría. El resultado es un paté de sabor intenso y textura suave.

Se suele servir acompañado de tostadas de pan y una mayonesa ligera o salsa rosa. El paté de cabracho puede prepararse con antelación, lo que facilita la organización del menú y permite disfrutar de un entrante sabroso sin prisas de última hora.

Propuestas tradicionales reinventadas

Las croquetas de jamón ibérico no pueden faltar en una selección de entrantes navideños. Se elaboran a partir de una bechamel cremosa enriquecida con jamón ibérico picado, que se enfría, se moldea en pequeñas porciones y se reboza antes de freír. El resultado son croquetas doradas por fuera y cremosas por dentro, con el sabor inconfundible del jamón.

Para conseguir una textura óptima, es fundamental trabajar bien la bechamel y dejar que la masa repose en frío antes de formar las croquetas. Se recomienda freírlas en aceite bien caliente y escurrirlas sobre papel absorbente para que queden crujientes y ligeras.

Croquetas de jamón ibérico (ShutterStock)

El hummus de garbanzos con pimentón de la Vera ofrece una alternativa vegetal y llena de sabor. Se prepara triturando garbanzos cocidos con tahini, ajo, zumo de limón y aceite de oliva, hasta obtener una crema suave. El toque final lo aporta el pimentón de la Vera, que se espolvorea por encima junto a un chorrito de aceite.

El hummus puede servirse acompañado de bastones de verduras frescas o pan de pita tostado. Es una opción apta para todos los públicos y aporta variedad al conjunto de entrantes, permitiendo incluir propuestas sin ingredientes de origen animal.

Consejos de presentación y maridaje

La presentación de los entrantes navideños influye en la percepción del menú y contribuye a crear un ambiente festivo. Se recomienda utilizar vajilla blanca o de colores neutros, que resalte los tonos de los ingredientes, y cuidar la disposición de los platos en la mesa. Los entrantes individuales, como las tartaletas o los saquitos, pueden servirse en bandejas decoradas con hojas verdes o frutos rojos, mientras que las opciones para compartir, como el salpicón o la ensalada de ahumados, lucen mejor en fuentes amplias y bien distribuidas.

En cuanto al maridaje, los entrantes de marisco y pescado combinan bien con vinos blancos jóvenes o espumosos, que realzan su frescura. Las croquetas y los patés admiten tintos suaves o vermut, mientras que el hummus y las miniquiches pueden acompañarse de cervezas ligeras o vinos rosados.

Para adaptar estos entrantes a diferentes gustos o necesidades, se pueden modificar los ingredientes principales, optando por versiones sin gluten, sin lactosa o vegetarianas. La clave está en mantener la calidad de la materia prima y respetar los tiempos de preparación, para que cada plato conserve su esencia y contribuya al éxito de la celebración navideña.