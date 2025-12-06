Cinco ideas veganas y saludables para sorprender en tu próxima fiesta de Navidad

El Hummus es uno de los complementos más queridos y fáciles de hacer o conseguir. (AdobeStock)

Los bocadillos veganos han ganado popularidad en eventos sociales por ser opciones aptas para todo público y aportar variedad en las mesas festivas, sobre todo durante las fiestas de Navidad.

Las alternativas saludables de origen vegetal forman parte de una tendencia en aumento, no solo por su impacto ambiental, sino también por su aporte nutritivo. A continuación, se presentan cinco propuestas sencillas de preparar, con ingredientes fáciles de conseguir y pasos prácticos que cualquier persona puede replicar en casa.

5 recetas veganas y saludables para Navidad

Mini tartaletas de hummus y vegetales frescos

El hummus aporta proteínas y fibra gracias a los garbanzos, y su combinación con vegetales crudos potencia el valor nutricional del aperitivo. La combinación de legumbres y verduras es recomendada para quienes buscan cuidar la salud sin sacrificar sabor.

Ingredientes:

1 taza de hummus casero o comprado.

12 bases de tartaleta vegana.

1/2 pepino en rodajas finas.

1 zanahoria rallada.

1/2 pimiento rojo picado.

Brotes de alfalfa o germinados al gusto.

Preparación:

Coloca una cucharada de hummus en cada tartaleta.

Adiciona rodajas de pepino, zanahoria, pimiento rojo y brotes.

Refrigera hasta el momento de servir.

El hummus destaca como una de las opciones más elegidas en celebraciones veganas.

La frescura de los vegetales acompañado del sabor del Hummus es una gran combinación de sabores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pinchos de tomate cherry, tofu y aceituna negra

El tofu es una fuente de proteína vegetal que admite múltiples presentaciones, y junto con el tomate y la aceituna negra crea un contraste de sabores.

Ingredientes:

200 g de tofu firme cortado en cubos.

20 tomates cherry.

20 aceitunas negras sin hueso.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharadita de orégano seco.

Palillos de madera.

Preparación:

Marina los cubos de tofu en aceite de oliva y orégano por 20 minutos.

Inserta en cada palillo un tomate, un cubo de tofu y una aceituna.

Sirve frío.

Las preparaciones tipo pincho simplifican el consumo durante los encuentros sociales.

(Freepik)

Rollitos de arroz con vegetales y salsa de cacahuate

El papel de arroz permite envolver variedad de vegetales frescos, creando bocados ligeros y coloridos. Estos rollitos destacan por no requerir cocción, favoreciendo la textura y el sabor natural de los ingredientes.

Ingredientes:

8 hojas de papel de arroz.

1 zanahoria en tiras.

1 pepino en tiras.

1 aguacate en láminas.

Hojas de lechuga.

Menta fresca.

2 cucharadas de cacahuate molido.

2 cucharadas de salsa de soya.

Preparación:

Hidrata las hojas de papel de arroz en agua hasta que estén flexibles.

Coloca en el centro tiras de zanahoria, pepino, aguacate, lechuga y hojas de menta.

Enrolla y corta a la mitad.

Mezcla el cacahuate con salsa de soya para acompañar.

La presencia de aguacate en los rollitos incrementa su aporte de grasas saludables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Canapés de paté de berenjena y semillas de girasol

El paté de berenjena es una pasta versátil y puede untarse sobre pan o galletas integrales. El protagonismo de las semillas en la alimentación vegana por su contenido de micronutrientes.

Ingredientes:

1 berenjena grande.

2 dientes de ajo.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharada de semillas de girasol peladas.

Sal y pimienta al gusto.

Pan integral o galletas veganas.

Preparación:

Asa la berenjena y los dientes de ajo hasta que estén suaves.

Retira la pulpa de la berenjena y tritura junto con el ajo, aceite, sal y pimienta hasta obtener una pasta homogénea.

Unta el paté en rebanadas de pan integral.

Decora con semillas de girasol.

El paté de berenjena es una alternativa baja en calorías y rica en antioxidantes.

Paté vegano (Adobe Stock)

Bolitas de dátil, avena y coco

Este bocadillo dulce, sin azúcar añadida, se elabora solo con ingredientes naturales. Se encuentra entre las preferencias para postres de preparación exprés y sin horneado para facilitar la organización de una mesa variada.

Ingredientes:

10 dátiles sin hueso.

1/2 taza de copos de avena.

1/3 taza de coco rallado (más extra para rebozar).

2 cucharadas de mantequilla de almendra o maní.

1 cucharada de cacao puro.

Preparación:

Procesa los dátiles, avena, coco, mantequilla de almendra y cacao hasta lograr una masa.

Moldea en bolitas.

Reboza en coco rallado y refrigera.

Las bolitas energéticas veganas son ideales para el cierre de reuniones festivas.

Las cinco recetas anteriores aportan variedad nutricional y estética en la presentación. La selección responde a la demanda de propuestas aptas para diversas sensibilidades alimentarias, integrando fuentes vegetales de proteínas, fibra y grasas saludables en preparaciones prácticas para compartir en cualquier ocasión.

Asimismo, es importante destacar que varias de estas recetas, por sus ingredientes naturales, ayudan a personas con problemas de diabetes, intolerantes a la lactosa, alérgicos, entre otros padecimientos, a pasar unas fiestas divertidas con platillos sencillos y deliciosos.