Así es el VSR, el virus con síntomas parecidos a la gripe que provoca neumonía y bronquiolitis en niños y ancianos

No existe un único síntoma con el que distinguirlo de la gripe, sino todo un conjunto de signos

Un grupo de personas en la sala de espera del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, enero de 2024 (Alberto Ortega / Europa Press)

El inusual comportamiento de la gripe de esta temporada ha provocado que la presión sanitaria alcance su pico máximo a las puertas de la Navidad. Pese a que los últimos datos del Instituto Carlos III de Salud revelan un aumento de casos de la ‘supergripe’ (más infecciosa, pero no más grave), el ritmo de contagios ha comenzado a descender.

En cambio, los contagios por el virus respiratorio sincitial (VSR) siguen saturando el sistema y afectando, un invierno más, a bebés y adultos mayores. Estos dos grupos cuentan con un sistema inmunitario vulnerable que les hace más propensos a la infección por este virus cuyos síntomas pueden confundirse fácilmente con los de la gripe.

El VSR es un virus muy común que infecta las vías respiratorias, especialmente los pulmones y la nariz. La mayoría de los niños ha contraído este virus a los dos años de edad, aunque también se puede reinfectar a lo largo de la vida. El virus se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias expulsadas por una persona infectada al toser, estornudar o sonarse la nariz, así como por contacto directo con superficies contaminadas seguido de tocarse los ojos, nariz o boca. Se propaga especialmente rápido en ambientes cerrados y concurridos, como guarderías u hogares con varios niños.

Síntomas del VSR en niños y personas mayores

Los síntomas típicos del VSR suelen aparecer entre cuatro y seis días después de la exposición al virus. En adultos y niños mayores y sanos, la infección suele parecerse mucho a un resfriado común: secreción o congestión nasal, tos, estornudos, fiebre leve y malestar general. En estos grupos, la infección suele mejorar por sí sola en una o dos semanas.

Sin embargo, en los bebés menores de 6 meses, niños pequeños, personas con enfermedades cardíacas o pulmonares crónicas y adultos mayores el virus puede avanzar hacia el tracto respiratorio inferior. Esto puede derivar en enfermedades más graves como bronquiolitis (inflamación de las pequeñas vías respiratorias) o neumonía (infección de los pulmones), asegura la Clínica Mayo.

En bebés pequeños, los signos de una infección grave por VSR pueden incluir dificultad para respirar, respiración rápida o superficial, sibilancias, irritabilidad, disminución del apetito, letargo o incluso cianosis (coloración azulada de la piel por falta de oxígeno). Cualquier dificultad respiratoria en un bebé es una señal de alarma que requiere atención médica inmediata.

La epidemia de la gripe se adelanta en España

En qué se diferencia el VSR de la gripe

La gripe o influenza es otra infección respiratoria causada por diferentes virus (virus de la influenza A y B) y, aunque puede compartir algunas manifestaciones con VSR, tiene características propias que permiten diferenciarlas clínicamente cuando se observa en conjunto con pruebas diagnósticas y contexto epidemiológico.

Los virus de la influenza se transmiten de forma similar al VSR y ocasionan síntomas respiratorios, pero la gripe suele comenzar de manera más repentina e incluir fiebre alta, dolores musculares importantes, dolor de cabeza y fatiga intensa, además de tos y congestión nasal, recoge MedlinePlus.

A la hora de distinguir entre VSR e influenza, no existe un síntoma único que sirva siempre como marcador claro; más bien, se trata de un conjunto de signos, la rapidez de inicio y la severidad de los mismos. Por ejemplo, mientras que un resfriado o infección por VSR puede comenzar gradualmente con congestión y tos leve, la gripe suele manifestarse de forma abrupta con fiebre alta y malestar corporal notable.

