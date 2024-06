Inmaculada Casas, viróloga: “La gripe aviar iba a ser la próxima pandemia, pero nos sorprendió el coronavirus”

Inmaculada Casas, viróloga (Cedida)

La muerte de un hombre de 59 años en México contagiado con la cepa A (H5N2) de gripe aviar activó varias alarmas. En un principio, su fallecimiento se relacionó con el virus de gripe aviar H5N2, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) rectificó días después y aseguró que “no era atribuible”. Se trataba del primer caso diagnosticado en seres humanos de este tipo de virus, aunque las autoridades sanitarias llaman a la calma y sostienen que su riesgo en las personas es bajo. En realidad, el virus que se encuentra bajo vigilancia es el H5N1, de alta patogenicidad en aves y que está controlado por los planes pandémicos para descubrir si es capaz de adaptarse a los mamíferos.

La pandemia del COVID-19 sigue todavía reciente en el imaginario colectivo de una sociedad ajena a pandemias, a pesar de que estas nos han acompañado a lo largo de la historia de la Humanidad. Sin embargo, nuestro conocimiento general en torno a los virus en ocasiones es limitado o confuso. Inmaculada Casas, secretaria de la Sociedad Española de Virología y responsable del Laboratorio de Virus Respiratorios y Gripe del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, ha esbozado en una entrevista con Infobae España cuál es el panorama actual de la gripe aviar, qué podemos esperar de ella y hasta qué punto puede afectarnos a los humanos.

Pregunta: ¿Qué hace diferente a la gripe A del resto de tipos?

Respuesta: Los virus de la gripe se diferencian en tipos: A, B y C. Los virus de la gripe A y de la gripe B son los estacionales, los que nos visitan cada año a partir de noviembre y provocan la epidemia de gripe. En octubre es cuando comienza la campaña de vacunación frente a la gripe A y B.

Dentro de la gripe A encontramos dos subtipos según la proteína que tienen en su envuelta, que son la Hemaglutinina (representada con la letra H) y la Neuraminidasa (representada con la letra N), y forman combinaciones entre ellas. La gripe A es la más heterogénea. Su reservorio natural son las aves acuáticas, desde donde saltan a las especies de mamíferos, entre ellas el ser humano. Una vez que se adaptan, comienzan a circular entre los miembros de las especies.

P: ¿Qué tipo de gripe A fue la de la pandemia de 2009?

R: La pandemia de gripe A de 2009 y 2010 era del subtipo H1N1, pero procedía de un virus reorganizado de cerdos (por eso se le llamó gripe porcina). Luego pasó al ser humano, y ese virus del 2009 es ya nuestro estacional, porque reemplazó al anterior. Esa pandemia sustituyó a la cepa anterior y ahora es el virus que nos visita cada año. En cualquier momento podría haber otra mutación del virus y que ocurriera lo mismo que en 2009; es un riesgo que existe siempre.

P: ¿Qué está ocurriendo con la pandemia de gripe aviar que están sufriendo las aves? La OMS calcula que ya han muerto cientos de millones de estos animales.

R: Desde 2020 se ha observado en Europa la circulación de un virus de la gripe aviar, el H5N1, que afectaba sobre todo a aves silvestres que infectaban a las aves domésticas en granjas. Incluso en España tuvimos una afectación de una granja de visón en Galicia en 2022 por gripe aviar y hubo que sacrificar a más de 50.000 animales. Por primera vez, el virus saltó a Estados Unidos y bajó por todo el continente hasta llegar a la Antártida, donde unos investigadores españoles detectaron que miles de pingüinos habían muerto por un brote. Recientemente ha saltado a las vacas lecheras de las granjas de Estados Unidos.

P: ¿Puede el H5N1 transmitirse a las personas?

R: Hay dos casos registrados en Estados Unidos. Afortunadamente, solo ha producido conjuntivitis con un poco de derrame. Lo que están haciendo la OMS, el ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) y el CDC (Centers for Disease Control and Prevention) es aumentar la vigilancia epidemiológica y virológica que existe en todas las explotaciones aviares de pollos, patos, pavos, vacas...

P: ¿Qué sabemos del subtipo del virus con el que se infectó el hombre fallecido en México?

R: En este caso lo que se ha dado es una infección de un H5N2 con baja patogenicidad. La persona ha fallecido porque tenía cantidad de comorbilidades: diabetes, síndromes importantes y un trastorno renal severo. Como ha dicho la OMS, no estaba asociada la muerte del paciente con la infección del virus.

P: ¿Cuál es el riesgo real de una próxima pandemia?

R: Cada X años la gripe intenta conquistar nuevos hospedadores, salta la barrera interespecie, consigue infectar al ser humano y se produce una pandemia. Se está esperando una pandemia de gripe porque toca según el ciclo, pero lo cierto es que la pandemia de H1N1 de 2009 ha trastocado los cálculos. Además, el virus del SARS en 2020 también ha alterado el ecosistema. La gripe aviar iba a ser la próxima pandemia, pero nos sorprendió el coronavirus.

P: ¿Le sorprendió la llegada de la pandemia del coronavirus?

R: China es el punto caliente de muchos de los virus respiratorios. Al principio, a mí me recordó al primer SARS que hubo en el año 2003 que en aquel momento no se diseminó tanto. Produjo una serie de brotes en Vietnam y Tailandia, pero se pudo controlar muy bien. Este nuevo SARS apareció en Wuhan a finales del 2019 y ya fue incontrolable, porque fue capaz de transmitirse muy bien en el ser humano.

Yo llevo siendo responsable de este laboratorio de virus respiratorios casi toda mi vida. No me extraña que los virus tengan capacidad de producir una pandemia cuando tienen una fácil transmisión respiratoria: el metro a primera hora de la mañana, un autobús, un bar... Desde luego habrá más pandemias, sobre todo de virus que tienen una fácil transmisión por vía respiratoria. Ya estamos trabajando en nuevos planes pandémicos, porque del SARS se han aprendido muchísimas cosas y ahora se está modificando todo lo que un gobierno tiene que hacer para intentar controlar la infección dentro de sus fronteras o dentro de sus instituciones.