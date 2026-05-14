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Hiba Abouk aborda confesiones sobre su vida personal y una divertida elección sobre Florentino Pérez en ‘La Revuelta’

La actriz comparte detalles sobre su bienestar, sus rutinas y el papel de sus hijos en su día a día durante su paso por el programa

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Entre risas, Abouk sorprendió al elegir a Florentino Pérez en el popular juego del programa
La actriz confesó que habría preferido evitar el 45% de sus relaciones sentimentales, aunque de todas aprendió algo (La Revuelta)

La visita de Hiba Abouk a ‘La Revuelta’ ha ofrecido a la audiencia una aproximación a su faceta más personal y a las reflexiones que atraviesan su situación actual tanto profesional como íntima. La actriz ha acudido al plató de David Broncano para presentar su nueva obra de teatro, ‘Cucaracha’, y ha abordado temas como su experiencia en el amor, su rutina de autocuidado y el impacto de momentos recientes señalados en su vida.

Hiba Abouk ha calculado que habría preferido ahorrarse un 45% de las relaciones sentimentales de su vida, una cifra que, según ha manifestado, marca casi la mitad de su historial amoroso. Durante el programa ha explicado que esas experiencias le han reportado aprendizaje, aunque reconoce que no siempre se pueden anticipar sus consecuencias.

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Este porcentaje, ha dicho la actriz, refleja que si bien no todo ha sido positivo, cada historia le ha aportado alguna lección. “Suerte no sería la palabra. Un 45%. Rozando el límite de la mitad de mi vida”, ha afirmado Abouk.

Bienestar personal y vida íntima reservada

La participación de Abouk en ‘La Revuelta’ ha coincidido con su estreno en el teatro con la obra ‘Cucaracha’, en la que interpreta a una profesora situada en un contexto de guerra. Ha identificado este momento profesional con una etapa vital en la que se encuentra especialmente implicada en su propio bienestar.

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Sobre su vida íntima, ha afirmado que actualmente mantiene una actitud muy reservada y espiritual, preservando energía hasta que, en sus palabras, llegue la persona adecuada. “Estoy en un momento muy espiritual. Cero. He querido preservar la energía hasta que llegue la persona adecuada. Mi cuerpo es mi templo”, ha detallado ante las preguntas del presentador.

La emisión del 14 de mayo ha mostrado a una Hiba Abouk que, fiel a su costumbre de mantener la discreción sobre lo personal, se ha permitido en esta ocasión compartir impresiones poco habituales sobre su experiencia amorosa.

Durante la entrevista, la actriz destacó que todo lo que hace está pensado para el bienestar de sus hijos
Abouk respondió con humor y naturalidad a las preguntas sobre su vida amorosa y sus experiencias personales (La Revuelta)

Al ser cuestionada por el porcentaje de relaciones que preferiría no haber vivido, la actriz ha ofrecido una cifra concreta y ha matizado que cualquier recorrido sentimental encierra siempre aprendizajes: “A priori no lo sabes. Todo viaje de este tipo tiene su aprendizaje. Siempre sacas algo y soy muy positiva en ese sentido”, ha asegurado a David Broncano.

Además, la actriz ha dedicado una mención especial a sus hijos, subrayando que todo lo que hace, incluida su presencia en el programa, lo realiza pensando en ellos. Cuando se le ha preguntado por cuestiones económicas, Abouk ha respondido con claridad que dispone de “lo justo para vivir” y ha asegurado que “a ellos no les falta de nada, ni a mí tampoco”.

Deporte, humor y anécdotas familiares

Respecto a su salud y estado físico, ha relatado que incorpora el deporte en su día a día como forma de mantener el ritmo de los ensayos y la conciliación familiar, realizando entrenamiento funcional entre tres y cinco días a la semana, un hábito que ha convertido en una parte fundamental de su autocuidado.

Durante la grabación, el presentador ha incluido un momento de distensión con el famoso juego de elegir entre casarse, acostarse o descartar a varias personas, una dinámica habitual del formato renovada tras la aportación de Inma Cuesta en el programa anterior.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

En esta ocasión, Broncano ha presentado a la actriz tres opciones: Florentino Pérez, la actriz Sydney Sweeney y Lucas del dúo musical Andy y Lucas. Tras descartar la tercera opción con humor, Abouk ha expuesto su indecisión sobre los dos restantes antes de zanjar: “Me follo a Florentino y me caso con Sydney”, una afirmación que ha generado risas tanto en los presentes como entre la audiencia.

En su paso por el plató, Abouk ha recordado el que iba a ser su primer intento de participar en ‘La Revuelta’, frustrado por el apagón eléctrico que se produjo en España. Ha relatado que aquel día, al no recibir aviso pero intuír la circunstancia, decidió priorizar la recogida de sus hijos en el colegio.

La actriz ha señalado que una rutina de apenas quince minutos se convirtió en una travesía de tres horas debido a la situación de tráfico motivada por la ausencia de semáforos. Finalmente, consiguió llegar a casa con sus hijos y ha definido la jornada como una experiencia inesperada que vivió con cierta normalidad en familia. De manera irónica, ha concluido este recuerdo afirmando: “Si se tiene que acabar el mundo, que me pille aquí tranquila y borracha”.

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