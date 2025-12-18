España

La gripe empieza a ralentizarse y se acerca a su pico antes de las Navidades

Los médicos de urgencias alertan del aumento de hospitalizaciones

Varias personas con mascarilla en una sala del Hospital General Universitario Gregorio Marañón con mascarilla, a 11 de enero de 2024, en Madrid (España). (Alberto Ortega - Europa Press)

El virus de la gripe continúa circulando por España, pero su crecimiento aminora el ritmo, según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III. Los contagios han seguido en aumento esta última semana, la número 50 del año, y han alcanzado los 446,6 casos por cada 100.000 habitantes, unos 100 más que la semana anterior. El incremento es notable, pero menor que el registrado en la semana 49 del año, cuando los casos de gripe directamente se duplicaron.

El cambio de escenario llega justo antes de las Navidades y es posible que dé un respiro a los hospitales que, por el momento, sufren episodios de saturación en sus servicios de urgencias y un aumento de las hospitalizaciones, dinámica que ya se ha convertido en algo cíclico ante la falta de contrataciones. “Cada vez son más los pacientes que requieren ingreso hospitalario por complicaciones, sobre todo mayores de 65 años con comorbilidades como enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, procesos oncohematológicos o situaciones de inmunodepresión”, advierte Javier Millán, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

Síntomas gripales en la semana 50 del año. (ISCIII)

El doctor Millán explica que es el virus de la gripe A el que predomina en todo el territorio, con una circulación mayoritaria de los subtipos H1N1 y H3N2. Este último, conocido como gripe K, se extendía por Europa desde los meses de abril y mayo. La variante se caracteriza por ser más contagiosa que otros años, pero no más grave, lo que ha supuesto un adelanto de la epidemia de la gripe de casi un mes en el país.

Saturación de las urgencias

Imagen de archivo: Señalización de Urgencias en el Hospital Universitario La Paz, a 25 de septiembre de 2023, en Madrid (España). (Eduardo Parra / Europa Press)

La confluencia de gripe A, virus respiratorio sincitial y descompensaciones de pacientes crónicos está generando un aumento notable de la presión asistencial, con jornadas de colapso en algunos hospitales y dificultades para la disponibilidad de camas de hospitalización. “Estamos ya en una situación muy compleja en muchos servicios de urgencias, con salas de espera saturadas, largas demoras y pacientes pendientes de cama de hospitalización”, ha alertado el doctor Millán, quien ha insistido en la necesidad de activar de forma urgente planes de contingencia, reforzar las plantillas y garantizar la disponibilidad de camas para evitar el colapso del sistema.

Aunque la epidemia se resienta, los ingresos han subido un 17%, fundamentalmente en mayores de 80 años y bebés. Los hospitales notan la falta de refuerzos una temporada más, según ha denunciado CSIF este jueves, que señala el escenario de colapso en numerosos centros sanitarios del país.

La organización sindical ha constatado que la situación ha empeorado respecto a semanas anteriores. En el Hospital Universitario de Toledo (HUT), por ejemplo, se han atendido hasta 784 pacientes en un solo día. En Madrid, algunos hospitales han sustituido las sillas por camas en las urgencias ante la falta de espacio, llegando a registrar casi 90 pacientes en espera. En el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, los pacientes pueden llegar a esperar hasta cuatro días para disponer de una cama, mientras que en muchos centros sanitarios las camillas en los pasillos y la derivación de pacientes a otras áreas se han convertido en una práctica habitual para intentar descongestionar los servicios.

La raíz del problema, según CSIF, reside en la escasez de profesionales sanitarios de todas las categorías, especialmente médicos y enfermeros. La falta de condiciones laborales y retributivas adecuadas ha provocado que muchos opten por trasladarse a otras comunidades autónomas o incluso al extranjero. Además, la organización sindical ha señalado la deficiente planificación en la cobertura de permisos, vacaciones y bajas, así como la ausencia generalizada de planes de contingencia en las comunidades autónomas.

