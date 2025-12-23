España

Los médicos y enfermeras de un hospital salvan a una joven de 19 años tras 1 hora y 47 minutos de masaje cardíaco

La joven estuvo al borde de la muerte por una miocarditis causada por un virus gripal y logró recuperarse gracias a un operativo médico

Urgencias de un hospital. (Freepik,
Giada, una joven de 19 años, pasó más de una hora y media entre la vida y la muerte. Llegó en coma al Hospital Cívico de Palermo el 26 de noviembre, con las constantes vitales desplomándose. Había desarrollado una miocarditis fulminante, una inflamación grave del corazón provocada por un virus gripal que contrajo durante unas vacaciones en Laponia. Su pronóstico era muy crítico.

De inmediato, tras su llegada, un equipo de médicos y enfermeras le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar de forma ininterrumpida. Doce profesionales se turnaron alrededor de la camilla, mientras otros se mantenían listos para el relevo.

Según informa el medio local Ouest France, las maniobras se extendieron durante una 1 y 47 minutos, un tiempo considerado extremo incluso en situaciones de emergencia. Cuando la reanimación parecía no dar resultado, los médicos lograron activar una máquina clave: el ECMO, un sistema de circulación extracorpórea que permite oxigenar la sangre fuera del cuerpo y sostener las funciones vitales.

El caso movilizó a decenas de profesionales del Hospital Cívico. Cardiólogos, anestesistas y enfermeras trabajaron de forma coordinada durante una situación límite. El jefe de urgencias, Massimo Geraci, y el director de Anestesia, Vincenzo Mazzarese, siguieron de cerca cada maniobra: “la salvamos de un destino que podemos controlar, y esto se convierte en una motivación para seguir adelante”, comentó Geraci. A lo que añadió Mazzarese: “éramos doce, mientras otros diez estaban listos para el cambio, revisando cada parámetro. El corazón estaba a punto de rendirse. Teníamos que creer y continuar”.

Geraci explicó la complejidad del procedimiento: “como ocurre en estos casos, hay que estar seguro de la reacción del corazón, después de diez, veinte, treinta minutos de masaje. Es muchísimo tiempo. Y para ello, hay que proceder con una ecografía».

El papel de la tecnología ECMO

La recuperación también fue posible gracias a la tecnología. El Hospital Cívico de Palermo cuenta desde hace un año con un sistema llamado ECMO, una herramienta médica que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones extremas.

La ECMO, cuyas siglas significan Oxigenación por Membrana Extracorpórea, es una máquina que ayuda a respirar y a bombear la sangre cuando el cuerpo ya no puede hacerlo solo. Funciona como un “pulmón artificial”, y en algunos casos también como un apoyo para el corazón.

Cuando una persona tiene los pulmones o el corazón muy dañados y los tratamientos habituales no alcanzan, la ECMO toma la sangre del cuerpo, la oxigena fuera del organismo y luego la devuelve limpia y con oxígeno. Esto permite que los órganos descansen y tengan tiempo para recuperarse.

Dos cardiólogos debatiendo (Crédito: Freepik,
Aunque esta tecnología ya existía en otras áreas del hospital, su incorporación al servicio de urgencias fue clave en este caso. La rápida intervención del equipo médico y el uso de la ECMO permitieron mantener con vida al paciente en un momento crítico, hasta que su estado comenzó a mejorar. En este sentido, la presencia de este sistema en urgencias reforzó la capacidad del hospital para responder ante emergencias graves.

Según informa el medio local italiano Corriere della Sella, un mes después Giada está ya en su casa. Su rápida recuperación está permitiendo a su familia vivir esta Navidad de forma diferente. “Serán las mejores Navidades de su vida”, confirmó su padre en declaraciones a la prensa local.

La historia de Giada puso de manifiesto la importancia del trabajo en equipo y la importante interdependencia entre esfuerzo humano y la tecnología.

