Dos okupas matan de una paliza a dos personas que intentaron desalojarles de un chalé en Elche (Alicante): están atrincherados y rodeados por la Guardia Civil

Aunque los presuntos responsables continúan atrincherados en el interior de la vivienda, no existen indicios de que dispongan de armas

Dos hombres han muerto y
Dos hombres han muerto y un tercero se encuentra ingresado grave en el Hospital de Elche tras ser apaleados. (EFE/ Morell)

Dos hombres de origen polaco se han encerrado en una vivienda de la zona de El Pinet, en el municipio de Elche (Alicante), después de que hayan fallecido presuntamente dos personas y otra haya resultado gravemente herida en un incidente que ocurrió este lunes. Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE, de que los asesinados han muerto a consecuencia de una paliza. Sin embargo, nada apunta a que se trate de un ajuste de cuentas.

Según ha adelantado El País, se trata de dos okupas que, cuando tres personas de nacionalidad alemanala intentaron echarlos del chalé, situado en una zona aislada de la pedanía de la Marina los agredieron, supuestamente mataron a dos y a un tercero lo dejaron gravamente herido. De momento, permanencen encerrados en el interior de la vivienda mientras que la GUarcia Civil rodea el inmueble e intenta negociar con ellos.

Dos hombres han muerto y
Dos hombres han muerto y un tercero se encuentra ingresado grave en el Hospital de Elche tras ser apaleados en la pedanía ilicitana de la Marina. (EFE/ Morell)

Los agentes esperan detener a los autores. No existen indicios de que dispongan de armas. Según la información proporcionada por fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, los agentes han desplegado este martes un operativo especial para intentar detener a los sospechosos. Se ha abierto una investigación y las pesquisas continúan para poder esclarecer el motivo detrás de lo sucedido.

La tercera persona, herida de gravedad, permanece hospitalizada en un centro sanitario de Elche. El operativo policial sigue activo mientras se espera poder resolver el caso y esclarecer sus circunstancias.

