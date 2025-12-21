España

La Guardia Civil denuncia al influencer Alfonso Santaella por realizar actividades ilegales en el Parque Regional de la Sierra de Gredos

En los videos difundidos en redes, el creador de contenidos volaba drones y acampaba sin autorización y se bañaba en lagunas glaciares

Recopilación de videos del influencer Alfonso Santaella en la Sierra de Gredos realizado por la Guardia Civil

La Guardia Civil ha denunciado administrativamente en seis ocasiones a Alfonso Santaella, un creador de contenido conocido en redes como @alfon.what, por publicar diferentes videos realizando actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, un espacio natural protegido y de extraordinario valor ecológico.

Las actuaciones de los agentes se iniciaron tras detectar en diferentes canales digitales diverso contenido audiovisual grabado en enclaves especialmente sensibles del Parque. En dicho material se observa al denunciado llevando a cabo prácticas expresamente prohibidas por la normativa ambiental vigente, entre ellas:

- Vuelo de dron sin autorización en zonas de alta sensibilidad ecológica.

- Acampada no autorizada en áreas sometidas a protección especial.

- Baños en lagunas glaciares, ecosistemas extremadamente frágiles donde esta actividad está prohibida.

- Acciones que puedan alterar el normal comportamiento de especies en el Parque.

Un territorio de gran valor ecológico

“El Parque Regional de la Sierra de Gredos es un territorio de gran valor ecológico que alberga especies especialmente sensibles a la presencia humana y al ruido, como el águila real, el buitre leonado, la cabra montés o diversas especies catalogadas. Actividades como el vuelo de drones, el baño en lagunas glaciares o la acampada no autorizada pueden alterar gravemente el comportamiento de la fauna, interferir en sus ciclos reproductivos y degradar hábitats de excepcional fragilidad”, explican desde la Guardia Civil.

Captura de uno de los vídeos subidos por el influencer en el Parque Regional de la Sierra de Gredos (Guardia Civil)

Por ello, recuerdan que “toda actividad en Espacios Naturales Protegidos debe ajustarse a la legislación vigente, siendo necesario disponer de las autorizaciones pertinentes para la realización de determinadas prácticas”.

“La colaboración permanente con los Agentes del Servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León constituye un pilar fundamental en el compromiso conjunto con la protección, vigilancia y conservación del patrimonio natural de la Comunidad”, destacan.

Alfonso Santaella, el influencer de actividades de riesgo

Alfonso Santaella es un influencer y creador de contenido español nacido en Madrid, especializado en aventuras, deportes urbanos y actividades físicas de riesgo que comparte en plataformas como YouTube e Instagram bajo el nombre @alfon.what. Su presencia en redes se caracteriza por vídeos de parkour, exploraciones y retos en entornos urbanos y naturales que buscan un gran impacto visual y de entretenimiento.

El portavoz Guardia Civil Gonzalo López

Santaella comenzó su canal de YouTube en 2009 y, a lo largo de los años, ha acumulado millones de visualizaciones con sus vídeos de saltos, movimientos acrobáticos y viajes alrededor del mundo. Su estilo combina el parkour, el tricking (una disciplina en la que se mezclan artes marciales, gimnasia y breakdance) y la exploración de lugares singulares, desde ciudades hasta zonas naturales remotas.

Según rankings de plataformas especializadas en seguimiento de influencers, Alfonso Santaella es un creador con decenas de miles de seguidores y una presencia activa en redes, donde publica regularmente contenido de aventura y estilo de vida.

