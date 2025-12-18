Alemania se protege del gasto de las pensiones desde la infancia: 10 euros ‘de paga’ para cada niño hasta los 18 años

Abuelos y nieta (Freepik)

Europa envejece. Las bajas tasas de natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la baja mortalidad hace que los gobiernos se tengan que replantear nuevas estrategias para los sistemas públicos de pensiones. En este sentido, Alemania ha tomado la iniciativa y a partir de 2026, todos los niños en edad escolar recibirán diez euros mensuales en una cuenta individual destinada exclusivamente a su jubilación.

Esta iniciativa, conocida como Kinderstartgeld, busca transformar la cultura del ahorro y la previsión desde la infancia, en un contexto donde “en menos de quince años, el número de jubilados superará los veinte millones, mientras la población en edad laboral no crece”, según subrayan los datos oficiales del país europeo.

El programa establece que cada menor de entre seis y dieciocho años recibirá una transferencia mensual del Estado, que solo podrá utilizarse al alcanzar la edad de retiro. El objetivo es doble: “Introducir a los jóvenes en los planes de pensiones privados” y “fomentar la educación financiera, haciendo que incluso los niños y adolescentes se ocupen de cuestiones de previsión”, explicó el Gobierno alemán.

“Nuestra previsión de jubilación debe estar diseñada de manera justa entre generaciones. Esto incluye la pensión de inicio temprano y la previsión privada para la jubilación”, subrayó el canciller Friedrich Merz. Las cajas de ahorro alemanas estiman que: “Si estos diez euros mensuales se invirtieran durante cincuenta años con un rendimiento del 5%, se obtendrían unos 50.000 euros”.

Además, si el beneficiario continúa aportando la misma cantidad desde los 18 años hasta la jubilación, el capital acumulado podría alcanzar los 175.000 euros. La cantidad ahorrada estará exenta de impuestos hasta la jubilación, aunque deberá tributar durante la misma, y se recomienda comparar las ofertas que los distintos proveedores para evitar que los gastos de inversión reduzcan la rentabilidad.

Despliegue gradual e incentivos familiares

El Kinderstartgeld será implementado de forma progresiva. En la primera fase, la inversión estatal rondará los 91 millones de euros, suficientes para cubrir a aproximadamente 400.000 niños. A largo plazo, el coste anual ascenderá a los 1.500 millones de euros, beneficiando a unos 8,3 millones de menores.

Además, el programa incluye incentivos adicionales. Por cada euro que los padres aporten, recibirán 25 céntimos de subvención por hijo, hasta un máximo de 300 euros. Quienes suscriban un contrato de previsión antes de los 25 años recibirán un bono único de 200 euros. Para quienes buscan la seguridad, existirán productos con capital garantizado del 80% o del 100% de las aportaciones realizadas.

España, ¿a seguir los pasos de Alemania?

La medida alemana refleja una realidad que también afecta a España. Según el Global Pension Index 2025, aunque el sistema público español ha mejorado su calificación internacional, enfrenta “el gran reto de ser sostenible a largo plazo”, con limitaciones en la cobertura de planes de pensiones de empleo.

“Persiste el desafío estructural, especialmente en materia de sostenibilidad y cobertura. Es fundamental impulsar medidas que refuercen el sistema y aporten mayor seguridad de cara al futuro”, resaltó Miguel Ángel Menéndez, director del área de previsión social de Mercer España.

El envejecimiento poblacional no es exclusivo de España y Alemania. Según el Panorama de las Pensiones 2025 de la OCDE, la población de 65 años o más pasará de 33 personas por cada 100 trabajadores en 2025 a 52 en 2050. En España, la población en edad de trabajar se reducirá un 30% durante los próximos 40 años, lo que aumentará la presión sobre las pensiones públicas.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone un modelo alternativo: el sistema de cuentas nocionales, que vincula directamente las cotizaciones con las prestaciones y podría reducir el gasto hasta un 40%, garantizando proporcionalidad y sostenibilidad a largo plazo.