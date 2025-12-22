Que te toque la Lotería de Navidad con un décimo comprado a última hora el domingo: esto es lo que le ha pasado a una panadería en Alomartes (Granada) con el tercer premio

El número 79432 ha resultado agraciado con el Gordo, el primer premio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad.

La suerte no entiende de horarios ni de últimas horas. El tercer premio de la Lotería de Navidad de 2025 ha recaído este año en décimos vendidos a última hora en la administración número 1 de Santa Fe, en el área metropolitana de Granada, repartiendo 25 millones de euros entre vecinos y compradores de última hora, incluidos algunos en situación de necesidad, especialmente en la localidad de Alomartes. Los premios pueden cobrarse desde la tarde del mismo día.

La suerte ha llegado a Santa Fe y a localidades cercanas gracias a la venta de los últimos décimos del número 90693, premiado con 500.000 euros por serie. Según ha relatado José Luis Hidalgo Gálvez en declaraciones a Europa Press, los últimos décimos se vendieron en una panadería de Alomartes, un municipio de unos 2.200 habitantes, apenas unas horas antes del sorteo. Hidalgo Gálvez ha explicado a Europa Press que estos décimos han ido a parar a “señores muy necesitados”, lo que ha incrementado la emoción en la administración.

La administración número 1 de Santa Fe, regentada por los hermanos Irene y José Luis Hidalgo Gálvez, ha distribuido un total de 50 series del número premiado, tanto en ventanilla como a través de un supermercado del municipio y en Alomartes, en el Poniente de la provincia. Irene Hidalgo Gálvez ha manifestado a Europa Press la emoción con la que han recibido la noticia de Lotería Nacional, mientras avisaban a los vecinos habituales y comenzaban a llegar los primeros curiosos a la administración situada en la calle Isabel la Católica.

El impacto en los premiados

La noticia ha generado un ambiente de alegría y nerviosismo en la administración y en el pueblo. José Luis Hidalgo Gálvez ha reconocido que repartir tanto dinero entre vecinos de Santa Fe y localidades cercanas es “el mejor premio para un lotero”. A pesar de la fortuna repartida, tanto él como su hermana han señalado que no llevaban ninguno de los décimos premiados.

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

La administración, que cuenta con cinco años de vida, ha repetido la hazaña de repartir premios importantes en la Lotería de Navidad por segundo año consecutivo. En el sorteo de 2024, ya vendieron parte de los premios segundo y tercero, sumando un total de 1.125.000 euros.

Además de Santa Fe y Alomartes, otros puntos de la provincia de Granada han resultado agraciados con el 90693, el tercer premio.

En concreto, se han repartido 500.000 euros adicionales gracias a siete décimos vendidos en la administración de Plaza Nueva de Granada capital, el kiosko El Chalo —conocido por su historial de premios—, así como en Albolote, Calahonda (Motril) e Iznalloz.

Cobro de los premios

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 pueden cobrarse desde la tarde del 22 de diciembre, una vez finalicen las verificaciones de los números extraídos y los procesos informáticos habituales. El plazo para el cobro se extiende hasta el 23 de marzo de 2026.

Para los premios inferiores a 2.000 euros por décimo o resguardo, el cobro se realiza exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, bien en metálico o a través de Bizum. En el caso de premios de 2.000 euros o más, el abono se efectúa en las entidades financieras autorizadas, BBVA y Caixabank.