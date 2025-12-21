El poder del voto en blanco en las elecciones de Extremadura: así es como afectaría a los principales partidos

Varias personas acuden a votar en el colegio electoral ubicado en el Colegio Inés de Suárez de Plasencia, este domingo. (EFE/ Eduardo Palomo)

Los extremeños acuden este domingo a las urnas para decidir si apoyan la continuidad del Gobierno de María Guardiola u optan por un cambio en la Junta. El primer adelanto electoral de la región ha arrancado esta mañana a las 8:00 horas con la apertura de los colegios electorales en toda la comunidad.

A primera hora de la tarde, la participación registraba una bajada de casi seis puntos en comparación a las elecciones de 2023, hasta el 35,76%. En Badajoz se han presentado 191.303 votantes, un 6,43% menos que en las de 2023. Mientras que en Cáceres han acudido 116.369 personas, lo que representa una pérdida del 5,02%.

Las elecciones de este domingo vienen marcadas por el choque entre PP y Vox, que ha impedido aprobar los presupuestos autonómicos, y los casos de corrupción a nivel regional y nacional en el seno del PSOE. Si bien los socialistas han gobernado durante 36 de los 42 años de la comunidad autónoma de Extremadura, el partido llega especialmente dañado por la investigación en torno al hermano del presidente del Gobierno por presuntas irregularidades en su contratación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz.

El voto en blanco, una opción para el votante desencantado

En los últimos años, se han incrementado las llamadas a la protesta ciudadana en el contexto de jornadas electorales, con fórmulas como la abstención activa ganando popularidad. En este contexto, el voto en blanco se ha consolidado como una opción para quienes desean participar en las elecciones sin respaldar a ninguna de las candidaturas presentadas. En Extremadura, un 1,4% de la ciudadanía piensa votar en blanco en estos comicios, según el estudio preelectoral del CIS. Es una opción especialmente popular en Cáceres (2%), si bien en las últimas elecciones fue Badajoz la que registró más votos en blanco, un total de 5.593 votos.

En vez de abstenerse, los ciudadanos que ejercen el voto en blanco introducen en las urnas un sobre vacío, sin una papeleta dentro. A diferencia del voto nulo, el voto en blanco sí se tiene en cuenta a la hora de repartir escaños y puede marcar la diferencia, especialmente para las formaciones políticas más pequeñas.

Así puede afectar el voto en blanco en Extremadura

En España, el reparto de escaños se realiza mediante la Ley D’Hont, un sistema de cálculo proporcional que exige que ninguna candidatura pueda obtener representación si no alcanza al menos el 3% de los votos válidos. De este modo, cuantos más votos válidos se depositen en las urnas, mayor será la dificultad para que los partidos pequeños logren superar ese umbral del 3%. Por esta razón, se suele afirmar que el voto en blanco “regala escaños” a las formaciones más grandes, ya que eleva el listón necesario para acceder a la representación parlamentaria.

En el caso extremeño, el CIS daba la victoria al PP a finales de noviembre. Los populares mantendrían su mayoría con entre 25 y 29 escaños, una estimación de voto del 38′5%. En segunda posición quedaría el PSOE que obtendría entre 19 y 22 escaños (31′6%), mientras que Vox se quedaría entre 10 y 12 huecos en la Asamblea de Extremadura (17′3%) y Unidas por Extremadura de 6 a 7 escaños (9′6%).

Siguiendo esta estimación, PP y PSOE serían los grandes beneficiados del voto en blanco en Extremadura, mientras que Unidas por Extremadura podría perder el porcentaje de votos válidos. Otras formaciones minoritarias, como JUNTOS-LEVANTA (0,6%) o PAXMA (0,5%), verían todavía más lejos ese 3% necesario para alcanzar representación parlamentaria.