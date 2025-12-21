España

El poder del voto en blanco en las elecciones de Extremadura: así es como afectaría a los principales partidos

Esta modalidad de voto suele perjudicar a los partidos más pequeños, que pueden quedarse sin representación

Guardar
Varias personas acuden a votar
Varias personas acuden a votar en el colegio electoral ubicado en el Colegio Inés de Suárez de Plasencia, este domingo. (EFE/ Eduardo Palomo)

Los extremeños acuden este domingo a las urnas para decidir si apoyan la continuidad del Gobierno de María Guardiola u optan por un cambio en la Junta. El primer adelanto electoral de la región ha arrancado esta mañana a las 8:00 horas con la apertura de los colegios electorales en toda la comunidad.

A primera hora de la tarde, la participación registraba una bajada de casi seis puntos en comparación a las elecciones de 2023, hasta el 35,76%. En Badajoz se han presentado 191.303 votantes, un 6,43% menos que en las de 2023. Mientras que en Cáceres han acudido 116.369 personas, lo que representa una pérdida del 5,02%.

Las elecciones de este domingo vienen marcadas por el choque entre PP y Vox, que ha impedido aprobar los presupuestos autonómicos, y los casos de corrupción a nivel regional y nacional en el seno del PSOE. Si bien los socialistas han gobernado durante 36 de los 42 años de la comunidad autónoma de Extremadura, el partido llega especialmente dañado por la investigación en torno al hermano del presidente del Gobierno por presuntas irregularidades en su contratación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz.

El voto en blanco, una opción para el votante desencantado

En los últimos años, se han incrementado las llamadas a la protesta ciudadana en el contexto de jornadas electorales, con fórmulas como la abstención activa ganando popularidad. En este contexto, el voto en blanco se ha consolidado como una opción para quienes desean participar en las elecciones sin respaldar a ninguna de las candidaturas presentadas. En Extremadura, un 1,4% de la ciudadanía piensa votar en blanco en estos comicios, según el estudio preelectoral del CIS. Es una opción especialmente popular en Cáceres (2%), si bien en las últimas elecciones fue Badajoz la que registró más votos en blanco, un total de 5.593 votos.

En vez de abstenerse, los ciudadanos que ejercen el voto en blanco introducen en las urnas un sobre vacío, sin una papeleta dentro. A diferencia del voto nulo, el voto en blanco sí se tiene en cuenta a la hora de repartir escaños y puede marcar la diferencia, especialmente para las formaciones políticas más pequeñas.

Así puede afectar el voto en blanco en Extremadura

En España, el reparto de escaños se realiza mediante la Ley D’Hont, un sistema de cálculo proporcional que exige que ninguna candidatura pueda obtener representación si no alcanza al menos el 3% de los votos válidos. De este modo, cuantos más votos válidos se depositen en las urnas, mayor será la dificultad para que los partidos pequeños logren superar ese umbral del 3%. Por esta razón, se suele afirmar que el voto en blanco “regala escaños” a las formaciones más grandes, ya que eleva el listón necesario para acceder a la representación parlamentaria.

En el caso extremeño, el CIS daba la victoria al PP a finales de noviembre. Los populares mantendrían su mayoría con entre 25 y 29 escaños, una estimación de voto del 38′5%. En segunda posición quedaría el PSOE que obtendría entre 19 y 22 escaños (31′6%), mientras que Vox se quedaría entre 10 y 12 huecos en la Asamblea de Extremadura (17′3%) y Unidas por Extremadura de 6 a 7 escaños (9′6%).

Siguiendo esta estimación, PP y PSOE serían los grandes beneficiados del voto en blanco en Extremadura, mientras que Unidas por Extremadura podría perder el porcentaje de votos válidos. Otras formaciones minoritarias, como JUNTOS-LEVANTA (0,6%) o PAXMA (0,5%), verían todavía más lejos ese 3% necesario para alcanzar representación parlamentaria.

Temas Relacionados

Voto en blancoVotosElecciones Extremadura 2025PPPSOEPolítica EspañaExtremaduraEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El ‘Ohio extremeño’, la localidad que históricamente vaticina los resultados de las elecciones, ya tiene su predicción

Don Benito predijo un 38,9% de apoyo para el PSOE, un 38,3% para el PP y 8,6% para Vox en las pasadas elecciones, en las que finalmente se obtuvo un 39,9% de los votos para los socialistas, un 38,9% para los populares y un 8,1 para Vox

El ‘Ohio extremeño’, la localidad

Los famosos a los que les tocó la Lotería de Navidad: de Carmen Lomana a Carlos Sobera

Entre las personas que han tenido la dicha de recibir el ansiado premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se encuentran rostros muy conocidos

Los famosos a los que

Cómo ver los resultados de las elecciones de Extremadura en directo

Previsiblemente, a partir de las 21.00 horas se conocerán los porcentajes iniciales del escrutinio y la distribución de apoyos entre las candidaturas

Cómo ver los resultados de

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 14:00 horas alcanza el 35,76%, un porcentaje casi seis puntos menos al de los últimos comicios

La región cierra el año en términos políticos y abre un nuevo ciclo electoral marcado por la polarización

Elecciones Extremadura 2025, en directo:

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘Ohio extremeño’, la localidad

El ‘Ohio extremeño’, la localidad que históricamente vaticina los resultados de las elecciones, ya tiene su predicción

Cómo ver los resultados de las elecciones de Extremadura en directo

Elecciones Extremadura 2025, en directo: la participación a las 14:00 horas alcanza el 35,76%, un porcentaje casi seis puntos menos al de los últimos comicios

A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones en Extremadura 2025 de este domingo 21 de diciembre

La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos de Extremadura en los que no se han visto afectados los votos por correo

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Este es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 22 de diciembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 21 diciembre

Un empresario de Londres se convierte en el ‘jefe del año’ tras dar un Range Rover a una empleada como regalo de Navidad: “Totalmente increíble”

El nuevo éxodo de la ciudad a la montaña: los españoles que dejan la ciudad para instalarse en el campo

DEPORTES

Jugó en el Málaga y

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)