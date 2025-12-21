Elecciones Extremadura 2025 - 21D, en directo | Última hora de las mesas electorales y previsión de escaños de PSOE, PP y VOX

Los extremeños acuden a las urnas este domingo 21 de diciembre para decidir si dan continuidad al Gobierno de María Guardiola o le devuelven el testigo al PSOE. El primer adelanto electoral de la región llega después de que la presidenta de la Junta pulsase el botón electoral ante el bloqueo de Vox a los presupuestos autonómicos, convirtiendo a la región un laboratorio en clave nacional, por el momento en el que se producen. Porque más allá de lo que se decida en este territorio, Extremadura es la primera parada del nuevo ciclo electoral autonómico. En Infobae te contaremos, minuto a minuto, todo lo que sucede a lo largo de este día.
Ya estamos en semana electoral. El próximo domingo los extremeños irán a las urnas y el Partido Popular, liderado por María Guardiola, se sitúa a tres escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, según la última encuesta de 40dB para El País y Cadena SER, realizada entre el 5 y el 12 de diciembre. El PSOE podría perder hasta siete escaños y registrar una caída de casi nueve puntos porcentuales en intención de voto. Vox casi duplicaría su representación, mientras que Unidas por Extremadura experimentaría una ligera mejora.
El 31 de diciembre de 2024, Pedro Sánchez deseó por redes sociales un 2025 “lleno de avances, justicia e igualdad para todos y todas”. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, dijo que “cualquier portada de 2024 habría hecho caer a un gobierno; si yo fuera Sánchez iría a elecciones en 2025″. El resto de políticos, de un lado y de otro, se dedicó a insultar a sus rivales, a hablar de una España llena de “desafíos y retos” y a criticar el clima de “crispación” y polarización”. Los medios, generalizando, destacaron la vivienda, la necesidad de aprobar unos presupuestos, la inmigración y el crecimiento económico como los principales desafíos de los meses siguientes. Angelina Jolie y Brad Pitt, ese día, anunciaron su divorcio.
Extremadura afronta las elecciones con varios desafíos persistentes en empleo, despoblación y servicios públicos. La disputa política entre PP y PSOE y el importante papel que jugará Vox se han convertido en los principales temas de los comicios, pero existen factores con un impacto directo en la vida de los extremeños que también pueden determinar muchos votos.
Un total de 860.375 extremeños están llamados a votar en alguno de los 791 colegios electorales que este domingo, 21 de diciembre, han abierto sus puertas desde las 9:00 horas para los comicios autonómicos, en los que se han dispuesto 1.400 mesas electorales.
A las 10:00 horas la Junta de Extremadura tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para informar de cómo ha transcurrido la apertura de los colegios electorales, mientras que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, informará a las 11:00 horas sobre incidencias en la jornada electoral.
Los extremeños acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, y únicas en el país en esta jornada, en las que decidirán si María Guardiola alcanza su anhelada mayoría absoluta o vuelven a ser necesarios los pactos.
*Con información de EFE
