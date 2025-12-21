España

Elecciones Extremadura 2025 - 21D, en directo | Última hora de las mesas electorales y previsión de escaños de PSOE, PP y VOX

La región cierra el año en términos políticos y abre un nuevo ciclo electoral marcado por la polarización

Elecciones Extremadura 2025: los cuatro
Elecciones Extremadura 2025: los cuatro candidatos que competirán para presidir la Junta (Montaje Infobae)

Los extremeños acuden a las urnas este domingo 21 de diciembre para decidir si dan continuidad al Gobierno de María Guardiola o le devuelven el testigo al PSOE. El primer adelanto electoral de la región llega después de que la presidenta de la Junta pulsase el botón electoral ante el bloqueo de Vox a los presupuestos autonómicos, convirtiendo a la región un laboratorio en clave nacional, por el momento en el que se producen. Porque más allá de lo que se decida en este territorio, Extremadura es la primera parada del nuevo ciclo electoral autonómico. En Infobae te contaremos, minuto a minuto, todo lo que sucede a lo largo de este día.

09:07 hsHoy

El PP necesita a Vox para gobernar en Extremadura y el PSOE está en peligro de desplome, según una encuesta

El PSOE podría perder hasta siete escaños y registrar una caída de casi nueve puntos porcentuales en intención de voto, según la encuesta de 40dB para ‘El País’ y Cadena Ser

Elecciones Extremadura 2025: Irene de
Elecciones Extremadura 2025: Irene de Miguel (Podemos), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), María Guardiola (PP), Óscar Fernández (Vox) (Montaje Infobae)

Ya estamos en semana electoral. El próximo domingo los extremeños irán a las urnas y el Partido Popular, liderado por María Guardiola, se sitúa a tres escaños de la mayoría absoluta en Extremadura, según la última encuesta de 40dB para El País y Cadena SER, realizada entre el 5 y el 12 de diciembre. El PSOE podría perder hasta siete escaños y registrar una caída de casi nueve puntos porcentuales en intención de voto. Vox casi duplicaría su representación, mientras que Unidas por Extremadura experimentaría una ligera mejora.

08:43 hsHoy

Extremadura cierra el círculo político de 2025 igual que empezó: broncas, acusaciones de ‘pucherazo’ y un posible resultado que puede dejar satisfecho solo a Vox

Las elecciones pueden marcar las tendencias de 2026, con un PSOE a la baja y la ultraderecha en auge

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

El 31 de diciembre de 2024, Pedro Sánchez deseó por redes sociales un 2025 “lleno de avances, justicia e igualdad para todos y todas”. Alberto Núñez Feijóo, por su parte, dijo que “cualquier portada de 2024 habría hecho caer a un gobierno; si yo fuera Sánchez iría a elecciones en 2025″. El resto de políticos, de un lado y de otro, se dedicó a insultar a sus rivales, a hablar de una España llena de “desafíos y retos” y a criticar el clima de “crispación” y polarización”. Los medios, generalizando, destacaron la vivienda, la necesidad de aprobar unos presupuestos, la inmigración y el crecimiento económico como los principales desafíos de los meses siguientes. Angelina Jolie y Brad Pitt, ese día, anunciaron su divorcio.

08:27 hsHoy

Las elecciones de Extremadura más allá de la disputa política: del crecimiento económico pero con gran desempleo a los problemas del transporte y los incendios

La energía nuclear o el discurso migratorio son otros de los temas que han marcado la campaña

Un incendio en Extremadura.
Un incendio en Extremadura. (Eduardo Palomo/EFE)

Extremadura afronta las elecciones con varios desafíos persistentes en empleo, despoblación y servicios públicos. La disputa política entre PP y PSOE y el importante papel que jugará Vox se han convertido en los principales temas de los comicios, pero existen factores con un impacto directo en la vida de los extremeños que también pueden determinar muchos votos.

08:06 hsHoy

Abren los colegios electorales

Un total de 860.375 extremeños están llamados a votar en alguno de los 791 colegios electorales que este domingo, 21 de diciembre, han abierto sus puertas desde las 9:00 horas para los comicios autonómicos, en los que se han dispuesto 1.400 mesas electorales.

A las 10:00 horas la Junta de Extremadura tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para informar de cómo ha transcurrido la apertura de los colegios electorales, mientras que el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, informará a las 11:00 horas sobre incidencias en la jornada electoral.

Los extremeños acuden este domingo a las urnas en las primeras elecciones anticipadas de su historia, y únicas en el país en esta jornada, en las que decidirán si María Guardiola alcanza su anhelada mayoría absoluta o vuelven a ser necesarios los pactos.

*Con información de EFE

07:58 hsHoy

Extremadura da el pistoletazo de salida al ciclo electoral autonómico: estas son las claves para estar al día en el 21D

El PSOE encara su primer examen después del desgaste provocado por los escándalos de corrupción y acoso sexual. El PP busca revalidar el gobierno con una mayoría absoluta que le evite caer a merced de Vox

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

Los extremeños acuden a las urnas este domingo para decidir si dar continuidad al Gobierno de María Guardiola o devolver el testigo al PSOE. El primer adelanto electoral de la región llega después de que la presidenta de la Junta pulsase el botón electoral ante el bloqueo de Vox a los presupuestos autonómicos, convirtiendo a la región un laboratorio en clave nacional por el momento en el que se producen. Porque más allá de lo que se decida en este territorio, Extremadura es la primera parada del nuevo ciclo electoral autonómico, donde los líderes ensayarán sus cartas con la mente puesta en el resto de elecciones que llegarán ya en 2026: Castilla y León, Aragón y Andalucía (y quién sabe si España).

