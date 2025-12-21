Elecciones Extremadura 2025 - 21D, en directo | Última hora de las mesas electorales y previsión de escaños de PSOE, PP y VOX

Extremadura da el pistoletazo de salida al ciclo electoral autonómico: estas son las claves para estar al día en el 21D El PSOE encara su primer examen después del desgaste provocado por los escándalos de corrupción y acoso sexual. El PP busca revalidar el gobierno con una mayoría absoluta que le evite caer a merced de Vox

Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

Los extremeños acuden a las urnas este domingo para decidir si dar continuidad al Gobierno de María Guardiola o devolver el testigo al PSOE. El primer adelanto electoral de la región llega después de que la presidenta de la Junta pulsase el botón electoral ante el bloqueo de Vox a los presupuestos autonómicos, convirtiendo a la región un laboratorio en clave nacional por el momento en el que se producen. Porque más allá de lo que se decida en este territorio, Extremadura es la primera parada del nuevo ciclo electoral autonómico, donde los líderes ensayarán sus cartas con la mente puesta en el resto de elecciones que llegarán ya en 2026: Castilla y León, Aragón y Andalucía (y quién sabe si España).