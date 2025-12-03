La Audiencia de Badajoz retrasa a mayo el juicio al hermano de Sánchez y al líder del PSOE extremeño, candidato a las elecciones de la región

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su llegada a declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, a 25 de abril de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). (Andrés Rodríguez/Europa Press)

La Audiencia Provincial de Badajoz ha cambiado de febrero a finales de mayo la fecha del juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, candidato a las elecciones de la comunidad este próximo 21 de diciembre, tal y como ha avanzado El País. Hay otros 10 investigados por prevaricación y tráfico de influencias.

El juicio oral estaba previsto para realizarse entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, pero el tribunal lo ha retrasado hasta el 28 de mayo “por coincidencia de la fecha prevista con otros señalamientos anteriores”, según ha citado el mencionado medio.

