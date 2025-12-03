La Audiencia de Badajoz retrasa a mayo el juicio al hermano de Sánchez y al líder del PSOE extremeño, candidato a las elecciones de la región

La Audiencia Provincial de Badajoz ha cambiado de febrero a finales de mayo la fecha del juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, candidato a las elecciones de la comunidad este próximo 21 de diciembre, tal y como ha avanzado El País. Hay otros 10 investigados por prevaricación y tráfico de influencias.
El juicio oral estaba previsto para realizarse entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, pero el tribunal lo ha retrasado hasta el 28 de mayo “por coincidencia de la fecha prevista con otros señalamientos anteriores”, según ha citado el mencionado medio.
Noticia en ampliación
Últimas Noticias
Una mujer de 39 años es asesinada con un arma blanca en Torrijos (Toledo) y su agresor es trasladado al hospital
El ataque habría ocurrido entre la 13:10 de la tarde del miércoles, después de que la víctima recibiese una agresión en el abdomen
La postura del bebé feliz, el ejercicio de yoga que es ideal para reducir el estrés y alivia el dolor lumbar
También conocida como ananda balasana, suele realizarse al final de una sesión, para favorecer el estiramiento de la cadera antes del descanso, y es perfecta para relajarse
Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once
Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
Descubren el causante del aumento de los casos de gastroenteritis en el mundo: así funciona la nueva variante del norovirus
La variante del genoma GII.17 ha evolucionado hasta volverse más contagiosa
Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves
El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza la información diaria del mercado energético en el país
MÁS NOTICIAS