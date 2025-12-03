España

La Audiencia de Badajoz retrasa a mayo el juicio al hermano de Sánchez y al líder del PSOE extremeño, candidato a las elecciones de la región

El juicio oral estaba previsto para realizarse entre el 9 y el 14 de febrero de 2026

El hermano de Pedro Sánchez,
El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su llegada a declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, a 25 de abril de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). (Andrés Rodríguez/Europa Press)

La Audiencia Provincial de Badajoz ha cambiado de febrero a finales de mayo la fecha del juicio contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, candidato a las elecciones de la comunidad este próximo 21 de diciembre, tal y como ha avanzado El País. Hay otros 10 investigados por prevaricación y tráfico de influencias.

El juicio oral estaba previsto para realizarse entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, pero el tribunal lo ha retrasado hasta el 28 de mayo “por coincidencia de la fecha prevista con otros señalamientos anteriores”, según ha citado el mencionado medio.

Noticia en ampliación

