España

Extremadura da el pistoletazo de salida al ciclo electoral autonómico: estas son las claves para estar al día en el 21D

El PSOE encara su primer examen después del desgaste provocado por los escándalos de corrupción y acoso sexual. El PP busca revalidar el gobierno con una mayoría absoluta que le evite caer a merced de Vox

Guardar
Repasamos las claves de las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre de 2025

Los extremeños acuden a las urnas este domingo para decidir si dar continuidad al Gobierno de María Guardiola o devolver el testigo al PSOE. El primer adelanto electoral de la región llega después de que la presidenta de la Junta pulsase el botón electoral ante el bloqueo de Vox a los presupuestos autonómicos, convirtiendo a la región un laboratorio en clave nacional por el momento en el que se producen. Porque más allá de lo que se decida en este territorio, Extremadura es la primera parada del nuevo ciclo electoral autonómico, donde los líderes ensayarán sus cartas con la mente puesta en el resto de elecciones que llegarán ya en 2026: Castilla y León, Aragón y Andalucía (y quién sabe si España).

Los populares tratarán de aprovechar el mal momento del PSOE de Pedro Sánchez sin ser adelantados por la extrema derecha, que vive un momento dulce impulsado por las dinámicas en Europa. La izquierda, más allá del PSOE, tratará de mostrar músculo para ofrecerse como una alternativa real que puede trasladar al conjunto de España. Estas son las claves para estar al día en unas elecciones que se interpretarán en clave nacional.

El PSOE trata de evitar la catástrofe

El 21D será, más que una oportunidad, una prueba de supervivencia para el PSOE, y sobre todo, para Pedro Sánchez. El anuncio coincide con un momento crítico para el Gobierno y su partido, desgastado por un reguero de noticias sobre presuntos escándalos de corrupción y por acoso sexual que señalan, entre otros, al ex asesor de Moncloa, Paco Salazar. Este desgaste ha tenido su efecto también en la federación extremeña, que está a las puertas de una debacle electoral en un territorio que históricamente ha sido feudo socialista: el PSOE ha gobernado durante 36 de los 42 años en la historia democrática de la región.

El encargado de evitar lo que vaticinan todas las encuestas es el secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo. La maniobra es, sin duda, una opción arriesgada, pues se sentará en mayo en el banquillo como procesado en el juicio que investiga al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

El presidente del Gobierno reacciona a las denuncias por acoso en el seno del PSOE.

Las acusaciones piden para Gallardo tres años de prisión por delitos de prevaricación y tráfico de influencias al haber influido en la creación de un puesto en la Diputación de Badajoz para David Sánchez. Las consecuencias podrían ser muy negativas, ya que, en el caso de ser condenado, podría acabar en la cárcel y tendría que dejar su cargo si llegara a ganar las elecciones.

Los socialistas han basado su estrategia en tratar de tapar estos escándalos, sacando a relucir la gestión privada del PP en asuntos como la sanidad o la educación, que ya ha tenido consecuencias a nivel nacional, como el escándalo del CEO de Ribera Salud por su gestión del Hospital de Torrejón, en Madrid.

El PP, destinado a caer (de nuevo) en manos de Vox

En los cálculos del Partido Popular no cabe otro escenario que la mayoría absoluta para evitar caer (de nuevo) a merced de Vox, aunque todo apunta a que volverá a necesitar de los de Santiago Abascal para gobernar. La puesta en escena de Guardiola no ha estado en los debates de la televisión pública, sino en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumula más seguidores que el propio Feijóo.

Por un lado, los populares han tratado de captar el voto de los socialistas descontentos ofreciendo la imagen de estabilidad institucional frente a la crisis del Gobierno. Por el otro, el PP se ha visto inmerso en una pugna con Vox para hacerse con la porción más grande del electorado de la derecha.

El presidente del PP, Alberto
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto electoral, a 13 de diciembre de 2025, en Cáceres. (Carlos Criado/Europa Press)

Y es que, más allá de la convencional batalla PP-PSOE, en esta campaña se ha vivido una guerra abierta entre Guardiola y Abascal. El líder de Vox llegó a pedir la cabeza de la líder popular, afirmando que si no es capaz de llegar a un acuerdo de gobierno, “quizá el PP tenga que tomar la decisión de cambiar el candidato”. Y lo cierto es que la relación entre el PP y Vox en esta comunidad nunca ha sido fácil. Fue Guardiola quien dijo a comienzos de su legislatura que no pactaría con “aquellos que niegan la violencia machista”, aunque finalmente acabó incorporándolos a su gabinete. En la recta final de la campaña, a Guardiola solo le ha quedado aferrarse al voto útil para superar al desgastado bloque de la izquierda, más allá del PSOE, y así conseguir la abstención de Vox.

El nerviosismo de los populares también se ha visto con su precipitada denuncia de “pucherazo” a tan solo unas horas de cerrar la campaña, que más tarde suavizó ante la escasa magnitud del suceso. El pasado jueves se produjo un robo (a manos de delincuentes comunes) en las oficinas de Correos de Correos de la localidad pacense de Fuente Cantos. Según relató la Guardia Civil, los ladrones abrieron la caja fuerte donde se custodiaban 124 votos (de los más de 860.375 que se emiten en la región), aunque buscaban el dinero que había dentro. Este sábado se informó de que 122 de los 124 afectados ya habían vuelto a votar.

Una campaña con la cara de Abascal

Es la sintonía que lleva sonando en todas las elecciones y no iba a ser distinto en Extremadura. El auge de Vox es otro de los titulares que deja esta campaña. Las encuestas prevén que podría duplicar su resultado electoral con el apoyo del voto joven. ¿Quién es el candidato de Vox? Técnicamente, Óscar Fernández, un enfermero y empresario de la hostelería que ha tenido una carrera ligada a la política en Cáceres.

Pero la realidad es que la campaña ha tenido siempre en primera línea la cara de Abascal. El líder de Vox desembarcó en Extremadura dos semanas antes que Feijóo y Sánchez y ha basado su discurso en la inmigración masiva y los problemas de seguridad, precisamente en la comunidad con menos migración y con los índices de criminalidad más bajos de España.

Unidas por Extremadura, el espejismo de la izquierda

La quinta candidata al cargo es Irene de Miguel, la líder de la coalición Unidas por Extremadura. Aunque parezca un espejismo, Podemos e Izquierda Unida han logrado un acuerdo en este territorio para ir de la mano, y será sin Sumar en la ecuación (o al menos, con un papel testimonial). El resultado de este experimento marcará que comience a tantearse o no para el resto de comunidades. La izquierda tiene el difícil reto de remontar la sangría de votos que lleva registrando en los últimos comicios

La izquierda de Podemos también espera beneficiarse de la sangría de votos socialistas y defiende que su coalición ha sido la verdadera oposición “al gobierno de las derechas” en la Asamblea de Extremadura, “porque el Partido Socialista ha estado demasiado centrado en lo suyo”. De Miguel ha tratado de mantenerse al margen de la pugna nacional, poniendo el acento en las listas de espera de la sanidad, la privatización de la universidad y el éxodo joven. Critica que “todo aquí se hace en función de lo que Madrid nos dicta”, y denuncia que en estos dos escasos años “el deterioro en nuestros servicios públicos ha sido notable”.

Temas Relacionados

PSOEPPVoxElecciones Extremadura 2025España-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

El domingo se votará al presidente de la comunidad autonómica, que afrontará el cierre previsto de los reactores de esta planta en 2027 y 2028

El futuro de Extremadura en

Cuando la muerte de un ser querido deja una silla vacía en la mesa de Navidad: “Dejamos de poner adornos y era como un día más”

En estas fechas tan señaladas, los sentimientos asociados al duelo por fallecimiento se amplifican, por lo que es importante priorizar las necesidades propias en lugar de las expectativas externas

Cuando la muerte de un

Luis Fernández y Maggie García (’Los protegidos’): “Esta temporada hemos retomado una ilusión que no estaba tan a flor de piel”

‘Infobae’ conversa con los actores de la mítica serie, que estrena un nuevo episodio de su secuela, ‘Los protegidos: un nuevo poder’

Luis Fernández y Maggie García

¿Por qué ha crecido tanto la población colombiana en España? En 2026 superará el hito del millón de residentes

El último censo del INE muestra que la llegada de migrantes desde el país latino se ha multiplicado en cinco años. José Pablo Martínez, investigador en dinámicas sociales y de las migraciones, explica las claves de este movimiento

¿Por qué ha crecido tanto

Estos son algunos de los países que también celebran la Lotería de Navidad

La tradición española ha traspasado fronteras mucho más allá de Europa

Estos son algunos de los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El futuro de Extremadura en

El futuro de Extremadura en manos de la Central Nuclear de Almaraz: “Decenas de pueblos están condenados a desaparecer”

El Gobierno de Ayuso se cansa del ‘pozo sin fondo’ que supone suministrar agua a los vecinos de Lanzarote: Madrid ha perdido 11 millones en 2024 y un grupo francés quiere hacerse con el contrato

Las elecciones de Extremadura más allá de la disputa política: del crecimiento económico pero con gran desempleo a los problemas del transporte y los incendios

El ‘Juan Sebastián Elcano’ vuelve al mar tras sus obras en el astillero de Navantia: un barco que se ha convertido en un símbolo nacional

Luz verde a los Presupuestos 2026 en Madrid: nuevo récord de gasto con foco en sanidad, educación y vivienda

ECONOMÍA

¿Cuánto dinero se queda Hacienda

¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios de la Lotería de Navidad?

Ana María Estrada, de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N: “Las reformas que pedimos no son privilegios, son herramientas de supervivencia”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 20 diciembre

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Choque europeo por Mercosur: Francia e Italia protegen su agricultura mientras España aboga por impulsar el comercio y la influencia en América Latina

DEPORTES

Kini Carrasco, de atleta paralímpico

Kini Carrasco, de atleta paralímpico a número dos por Cáceres en las listas del PP en las elecciones de Extremadura

Bellingham y Mbappé impulsan el cierre triunfal del Real Madrid en 2025 ante el Sevilla (2-0)

Mbappé corona el año con 59 goles y empata a Ronaldo: “Igualar a mi ídolo en el Real Madrid es un honor”

Esteve Galvañ, el primer español en convertirse en luchador de sumo en Japón: “En mi primer combate oficial, sentí que mi rival era un coche que me atropellaba”

“El equipo que mejor nos trataba siempre era el Real Madrid”, afirma un exárbitro en el debate sobre el caso Negreira