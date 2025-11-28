España

El PP de Guardiola volverá a gobernar en la Junta de Extremadura, pero necesitará de nuevo el apoyo de Vox, según el CIS

Los extremeños están llamados a las urnas el 21 de diciembre tras la convocatoria de elecciones anticipadas del PP ante la falta de apoyos para sacar adelante los Presupuestos

Guardar
Elecciones Extremadura 2025: Irene de
Elecciones Extremadura 2025: Irene de Miguel (Podemos), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), María Guardiola (PP), Óscar Fernández (Vox) (Montaje Infobae)

El Partido Popular de la presidenta extremeña, María Guardiola, volvería a ganar las elecciones en Extremadura previstas para el próximo 21 de diciembre, pero no conseguiría gobernar la Junta en solitario. Así lo refleja una encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada a tan solo una semana del arranque de la campaña electoral. Los populares obtendrían entre 25 y 29 escaños, por delante del PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que lograría entre 19 y 22 escaños.

El sondeo de Tezanos vaticina que necesitaría apoyarse en Vox, que sería la tercera fuerza con un resultado estimado de entre 10 y 12 escaños escaños. En cuarto lugar, la coalición Podemos-IU-AV liderada por Irene de Miguel, que subiría de los cuatro diputados hasta los seis o siete representantes.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

CISExtremaduraPSOEPPVoxEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía reúne 40 años de la obra de Juan Uslé en una gran retrospectiva

La exposición ‘Ese barco en la montaña’ recorre la trayectoria del pintor entre España y Nueva York

El Museo Nacional de Arte

Del Caribe a Dubái con hasta un 55% de descuento: aprovechas las ofertas del Black Friday de Barceló

Este Black Friday, Barceló pone a tu alcance más de 100 hoteles en todo el mundo con hasta un 55% de descuento, para que disfrutes de tus viajes hasta el 31 de diciembre de 2026

Del Caribe a Dubái con

Cómo una pareja de 74 y 75 años ha convertido su jubilación en viajes gratis por Europa y ahorra 5.000 euros al año cuidando casas

Gracias a una plataforma de cuidado voluntario, este matrimonio combina turismo y estancias sin pagar alojamiento ni servicio

Cómo una pareja de 74

Pruebas de carbono-14 descubren la puerta más antigua de Madrid: está en la céntrica calle del Codo y tiene más de 600 años

Se encuentra en un lugar muy conocido de la capital, situado muy cerca del Mercado de San Miguel y la Plaza Mayor

Pruebas de carbono-14 descubren la

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez ordena la expulsión

Un juez ordena la expulsión de España de un ciudadano ecuatoriano que acumulaba antecedentes penales por conducir ebrio y sin carnet: pedía quedarse porque tenía dos hijos menores

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

Un experto en ahorro calcula cuánto debería subir el salario medio para que el alquiler “no te pase por encima”: “El precio ha subido un 94% en los últimos diez años”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions