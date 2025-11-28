El PP de Guardiola volverá a gobernar en la Junta de Extremadura, pero necesitará de nuevo el apoyo de Vox, según el CIS

Elecciones Extremadura 2025: Irene de Miguel (Podemos), Miguel Ángel Gallardo (PSOE), María Guardiola (PP), Óscar Fernández (Vox) (Montaje Infobae)

El Partido Popular de la presidenta extremeña, María Guardiola, volvería a ganar las elecciones en Extremadura previstas para el próximo 21 de diciembre, pero no conseguiría gobernar la Junta en solitario. Así lo refleja una encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), publicada a tan solo una semana del arranque de la campaña electoral. Los populares obtendrían entre 25 y 29 escaños, por delante del PSOE de Miguel Ángel Gallardo, que lograría entre 19 y 22 escaños.

El sondeo de Tezanos vaticina que necesitaría apoyarse en Vox, que sería la tercera fuerza con un resultado estimado de entre 10 y 12 escaños escaños. En cuarto lugar, la coalición Podemos-IU-AV liderada por Irene de Miguel, que subiría de los cuatro diputados hasta los seis o siete representantes.

Noticia en ampliación