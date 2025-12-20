España

¿Ya no hay miedo a dejar un trabajo? El absentismo laboral afecta al 30% de las empresas españolas

El estudio de PageGroup destaca que cerca de 1,56 millones de personas faltan diariamente a su puesto, lo que impacta negativamente en la productividad y el clima laboral

El absentismo laboral supone en España pérdidas anuales de hasta 37.000 millones de euros(Adobe Stock)

El absentismo laboral ha supuesto para España unas pérdidas anuales que oscilan entre 25.000 y 37.000 millones de euros, según se desprende de un informe elaborado por PageGroup, que analiza el estado del clima laboral y los principales desafíos a los que se enfrenta el país de cara a 2026. El documento identifica como prioridades inmediatas la necesidad de contener el absentismo y frenar la rotación laboral, dos indicadores que, según la consultora, han alcanzado niveles sin precedentes.

PageGroup ha destacado que España se sitúa entre los países de la Unión Europea con mayores tasas de absentismo, alcanzando cerca del 7%. El estudio atribuye este incremento a factores como la pandemia, el aumento del estrés laboral, las dificultades para conciliar la vida personal y profesional, así como el deterioro del bienestar físico y mental de los trabajadores. En el segundo trimestre de este año, 1,56 millones de personas han dejado de acudir diariamente a su puesto de trabajo, de las cuales 1,22 millones lo han hecho por estar de baja médica y más de 334.000 han faltado sin disponer de justificación médica.

El impacto del absentismo, según advierte la consultora, se manifiesta en tres planos: operativo, económico y humano. En el ámbito operativo, la ausencia de trabajadores implica una pérdida de horas de producción, una sobrecarga para quienes sí acuden y una merma generalizada del rendimiento.

Desde la perspectiva económica, el absentismo representa entre 25.000 y 37.000 millones de euros al año y supone la pérdida de 1,5 millones de jornadas laborales cada día. En el plano humano y cultural, el informe subraya que el absentismo deteriora el clima laboral y puede desencadenar un efecto dominó, donde las ausencias de algunos empleados acaban provocando nuevas bajas en el equipo.

Cómo reducir el absentismo y mejorar la conciliación

La consultora sostiene que las estrategias más eficaces para combatir el absentismo combinan el fomento del bienestar físico y emocional, la conciliación y un liderazgo centrado en las personas. Entre las acciones recomendadas figuran la implantación de ejercicios de calentamiento breves antes del inicio de la jornada en entornos productivos o logísticos, la mejora de la ergonomía y la introducción de reincorporaciones graduales tras una baja, lo que puede reducir la reincidencia en lesiones entre un 25% y un 40%. Además, destaca la importancia de las iniciativas orientadas a la salud mental.

El 35% de los trabajadores están trabajando en puestos que requieren menos formación que la que tienen

En materia de conciliación, el estudio señala como medidas más efectivas la creación de guarderías internas o la concesión de ayudas económicas para este fin, la implantación de bolsas de horas, el uso de aplicaciones para facilitar el intercambio de turnos y la adopción de políticas de teletrabajo parcial. Estas propuestas, según PageGroup, contribuyen a mejorar la satisfacción de los empleados y a reducir el absentismo.

La rotación laboral, en máximos históricos

El informe también ha puesto el foco en la rotación laboral, que se ha disparado en los últimos años hasta situar a España entre los países europeos con mayores niveles y una tendencia claramente ascendente. Según los datos recogidos por la consultora, el 30% de las empresas reconoce que la rotación ha aumentado respecto a ejercicios anteriores, especialmente en sectores sometidos a una elevada presión operativa.

La tasa de rotación voluntaria se sitúa actualmente entre el 17% y el 24% anual, mientras que en sectores como la industria y el gran consumo, cerca del 30% de las bajas voluntarias se produce en los primeros seis meses de empleo. PageGroup advierte de que la rotación voluntaria no deseada es la más preocupante, ya que suele estar precedida por un periodo prolongado de desconexión emocional. El informe señala: “La gente se va meses antes de marcharse físicamente”.

El coste de sustituir a un profesional puede oscilar entre 0,5 y 2 veces su salario anual, y en industrias con alta demanda de mano de obra, la cifra por contratación se sitúa entre 5.000 y 7.500 euros, según detalla la consultora. Además, el impacto de la rotación se extiende a la cohesión y la salud de los equipos de trabajo.

Elena Jiménez, directora de Page Consulting HR Solutions, ha subrayado en el informe que “el absentismo y la rotación no son problemas aislados: son el síntoma de empresas que necesitan evolucionar hacia modelos de gestión de personas más humanos y preventivos. Las compañías que escuchan, cuidan y desarrollan a sus equipos son las que hoy tienen mejores resultados y menores tasas de fuga de talento”.

