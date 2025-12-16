España

Juanma Lorente, abogado, sobre los peligros de la baja voluntaria: “Te puede costar dinero”

Revisar el convenio colectivo y cumplir el preaviso puede evitar sanciones económicas al formalizar una renuncia en el trabajo

El abogado Juanma Llorente explica los peligros de la baja laboral (Composición Infobae)

La posibilidad de que una empresa exija una indemnización económica por una baja voluntaria mal gestionada vuelve a situarse en el centro del debate laboral. Un caso reciente ha puesto de relieve los riesgos que existen cuando un trabajador no respeta correctamente el proceso formal de preaviso al presentar su renuncia.

La advertencia ha tomado notoriedad a raíz del relato del abogado especialista en derecho laboral Juanma Lorente, quien explicó el incidente en un video publicado en su cuenta de TikTok en la que realiza vídeos explicando y asesorando a los trabajadores (@juanmalorentelaboralista).

Según Lorente, la normativa laboral impone la obligación de comunicar a la empresa con antelación la decisión de dejar el puesto, pero el plazo requerido puede variar según el convenio colectivo aplicable al sector.

“En cada convenio viene un preaviso diferente”, afirmó el letrado en su mensaje. De esa forma, la cantidad de días que debe avisarse no siempre es de quince, como muchos trabajadores creen, sino que depende de las condiciones específicas que recoge el acuerdo colectivo de cada actividad.

Consecuencias económicas

No cumplir con el preaviso puede acarrear consecuencias económicas relevantes para el empleado. Lorente detalló que ciertos convenios establecen que la empresa puede reclamar una cantidad equivalente a un día de salario por cada día de preaviso omitido.

Esto significa que si el periodo exigido en ese sector es de quince días y el trabajador avisa solo con diez, la empresa está facultada para solicitar hasta cinco días de sueldo. Además, en otras ramas profesionales, la penalización puede ascender a dos días de salario por cada jornada que no se haya respetado, lo que incrementa el impacto sobre el monto final.

Empleado firmando la carta de baja voluntaria. (Bufete Velázquez)

En la experiencia del abogado, estas penalizaciones cuentan con respaldo legal siempre que estén explicitadas en el convenio colectivo correspondiente y se descuenta la suma de la liquidación final. Por este motivo, entidades sindicales y especialistas en derecho laboral recomiendan revisar atentamente los acuerdos sectoriales antes de formalizar cualquier salida voluntaria.

No subestimar el preaviso

Los datos aportados por Lorente reflejan la diversidad existente entre sectores y la relación directa entre estas penalizaciones y el salario del trabajador. El alcance económico de los descuentos depende tanto del convenio colectivo como de la nómina mensual de cada persona. Por ejemplo, sectores como comercio, hostelería o tecnología manejan reglas específicas que pueden repercutir de manera distinta sobre la liquidación final.

El mensaje difundido a través de TikTok subraya la importancia de no subestimar la gestión del preaviso en la baja voluntaria. “El preaviso no es ninguna tontería”, advirtió el abogado laboralista, quien aconsejó informarse exhaustivamente antes de tomar cualquier decisión de renuncia. Según el experto, la consulta del convenio colectivo y la claridad acerca de los días requeridos y sus consecuencias deben ser pasos obligados antes de presentar la baja ante la empresa.

Quién paga a un trabajador el dinero en una baja laboral: ¿empresa, Seguridad Social o mutua?

La recomendación de los especialistas apunta a evitar complicaciones que puedan derivar en recortes económicos evitables. La planificación, el cumplimiento de los plazos y la consulta previa de las obligaciones contractuales emergen como prácticas esenciales para quienes valoran una salida laboral sin contratiempos financieros.

Los episodios recientes muestran que detalles administrativos aparentemente menores pueden transformarse en cargas económicas si no se gestionan adecuadamente. Además, la falta de información sobre los derechos y deberes ante una renuncia puede exponer al empleado a sanciones inesperadas. Contar con el asesoramiento pertinente y revisar los convenios vigentes reduce el margen de error y proporciona certezas para actuar correctamente frente al empleador.

