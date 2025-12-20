España

El PP recula en su ataque por los votos robados en Extremadura: defiende que hay que denunciarlo pero dice que no se puede hablar de “pucherazo”

Carmen Fúnez, ha defendido que el planteamiento de su partido se basa en la necesidad de denunciar lo sucedido

Carmen Fúñez (PP)
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha defendido este sábado que el planteamiento de su partido sobre el robo ocurrido en una oficina de Correos en Extremadura responde únicamente a la necesidad de denunciar la sustracción de 124 votos, y no a una acusación de fraude electoral. La idea del “pucherazo” se ha puesto sobre la mesa de conversación a raíz de las declaraciones de los populares asegurando que lo sucedido pone en peligro la democracia.

De esta manera, el PP ha querido rebajar su firmeza ante este asunto y negar que hayan apuntado a un intento de robo electoral. Durante su intervención ante los medios en Ciudad Real, la dirigente popular sostuvo que “había que denunciar un hecho que afectaba a algo tan importante como el derecho al voto de 124 personas”.

Este robo, aunque considerado por las autoridades como un delito común, fue utilizado en el debate político para alimentar la tensión y la desconfianza en el proceso electoral, en un contexto ya marcado por la crispación y la confrontación entre partidos. Ahora, el PP recula para no vincularse a la acusación de robo en las elecciones.

Denunciar el robo sin hablar de pucherazo

Según Carmen Fúnez, el partido no buscó cuestionar el sistema electoral, sino asegurar que los afectados por el robo en Fuente de Cantos (Badajoz) pudieran ejercer su derecho al voto con total seguridad y libertad. Fúnez ha asegurado que la respuesta del PP fue clara y justificada, ya que la integridad de los votos emitidos por correspondencia se vio comprometida.

Durante su intervención, la representante popular ha felicitado a la Guardia Civil por esclarecer rápidamente el robo en la oficina de Correos, donde los ladrones sustrajeron dinero y 124 votos por correo. Un dato que, según Fúnez, evidencia la importancia de proteger los procesos electorales.

Fúnez ha criticado la falta de reacción del Gobierno y del PSOE, resaltando que ninguna autoridad denunció los hechos. “Lo raro no es que el PP denunciase el robo, sino que el Partido Socialista no lo hiciera”, ha afirmado. El robo, ocurrido en campaña electoral, reabrió el debate sobre la seguridad del voto por correo en Extremadura. El PP ha insistido en reclamar garantías democráticas, pero descartando interpretaciones de fraude.

Robo en una oficina de Correos

El robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz, ocurrió en la madrugada del pasado miércoles. Los ladrones sustrajeron una caja fuerte que contenía 124 votos por correo, además de 14.000 euros en efectivo y material de oficina. La Guardia Civil confirmó oficialmente el robo y lo calificó como un delito común, descartando que se tratara de una maniobra organizada para manipular el escrutinio electoral.

Sin embargo, el incidente generó una fuerte polémica política. La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, calificó el suceso como un “robo a la democracia”. Por su parte, Pedro Sánchez respondió a estas acusaciones durante un acto de campaña en Villanueva de la Serena, criticando la “expansión de bulos” por parte del PP y defendiendo la integridad del proceso electoral.

