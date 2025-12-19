Juanjo Marcano, diputado del PSOE de Madrid, se desvanece durante la votación de los Presupuestos

Un diputado del PSOE de Madrid se desvanece durante la votación de los Presupuestos de 2026 (Europa Press)

El pleno de la Asamblea de Madrid ha tenido que detenerse durante las votaciones de los presupuestos de la Comunidad para 2026 después de que Juanjo Marcano, diputado del PSOE, se desvaneciese en plena sesión, obligando al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, a decretar un receso inmediato.

El incidente ocurrió durante la votación de las enmiendas a la partida de Digitalización. De forma repentina, varios parlamentarios situados cerca de Marcano, en la tercera fila del grupo socialista, acudieron a socorrerle. A ellos se sumaron los consejeros de Sanidad, Fátima Matute, e Interior, Carlos Novillo, así como diputados con formación médica: Marta Carmona (Más Madrid), Carlos Moreno Vinués (PSOE), Enrique Ruiz Escudero (PP) y Raquel Barrero (Vox).

La actuación fue seguida con expectación por el resto de parlamentarios, mientras los servicios de emergencia del Summa 112 accedían al hemiciclo y se abría paso hacia la puerta. Después de unos minutos, se mantuvo la pausa parlamentaria con varios diputados aún dentro, entre ellos la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hasta que los sanitarios trasladaron a Marcano fuera del pleno en silla de ruedas.

*en ampliación