España

Juanjo Marcano, diputado del PSOE de Madrid, se desvanece durante la votación de los Presupuestos

Juanjo Marcano, diputado del PSOE, se desvaneció de forma repentina durante la votación de las enmiendas a la partida de Digitalización

Guardar
Un diputado del PSOE de
Un diputado del PSOE de Madrid se desvanece durante la votación de los Presupuestos de 2026 (Europa Press)

El pleno de la Asamblea de Madrid ha tenido que detenerse durante las votaciones de los presupuestos de la Comunidad para 2026 después de que Juanjo Marcano, diputado del PSOE, se desvaneciese en plena sesión, obligando al presidente de la Cámara, Enrique Ossorio, a decretar un receso inmediato.

El incidente ocurrió durante la votación de las enmiendas a la partida de Digitalización. De forma repentina, varios parlamentarios situados cerca de Marcano, en la tercera fila del grupo socialista, acudieron a socorrerle. A ellos se sumaron los consejeros de Sanidad, Fátima Matute, e Interior, Carlos Novillo, así como diputados con formación médica: Marta Carmona (Más Madrid), Carlos Moreno Vinués (PSOE), Enrique Ruiz Escudero (PP) y Raquel Barrero (Vox).

La actuación fue seguida con expectación por el resto de parlamentarios, mientras los servicios de emergencia del Summa 112 accedían al hemiciclo y se abría paso hacia la puerta. Después de unos minutos, se mantuvo la pausa parlamentaria con varios diputados aún dentro, entre ellos la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hasta que los sanitarios trasladaron a Marcano fuera del pleno en silla de ruedas.

*en ampliación

Temas Relacionados

MadridAsamblea De MadridPSOEPartido PopularEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Vuelve la ‘Super Pop’ con una edición especial para fans de Rosalía

La icónica publicación juvenil, que dejó de venderse hace 14 años, regresa al mercado solo con este número

Vuelve la ‘Super Pop’ con

Disneyland París, lleno de basura a las puertas de Navidad por una huelga de limpieza: el personal reclama mejores condiciones laborales

La protesta dejó residuos visibles en zonas clave del parque y generó malestar entre turistas y visitantes

Disneyland París, lleno de basura

Decir palabrotas nos hace más fuertes y mejora nuestra autoconfianza, revela un estudio

Verbalizar palabras malsonantes nos desinhibe y nos ayuda a dejar de lado las restricciones sociales

Decir palabrotas nos hace más

Marcos, médico, explica por qué ladra tu perro cuando escucha una ambulancia: “No es por miedo”

Lejos del miedo o la molestia por el ruido, el aullido sería una respuesta de ayuda ante una señal sonora similar a la de su propia especie

Marcos, médico, explica por qué

Resultados del Super Once del 19 diciembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La noche que se robaron

La noche que se robaron los votos en Extremadura hubo otros dos asaltos en Correos: la Guardia Civil apunta a “delincuencia común”

María Guardiola insiste en su tesis de “pucherazo” por el robo de papeletas aunque la Guardia Civil lo clasifica como delincuencia común: “El derecho a votar se ha hurtado”

El PSOE busca rebajar la tensión con Sumar con una reunión discreta y sin ministros

Pedro Sánchez asegura que no ha hablado con Zapatero y defiende la legitimidad del rescate a Plus Ultra: “Han sido préstamos con total pulcritud”

Victoria trampa del PP, Vox decide y el PSOE espera: las elecciones de Extremadura en clave nacional

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 19 diciembre

BBVA lanza la mayor recompra de acciones de su historia por casi 4.000 millones

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 19 de diciembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Pedro Sánchez resta importancia al retraso del acuerdo con Mercosur: “Si hemos esperado 25 años, podemos esperar 25 años y un mes”

DEPORTES

Laporta acusa al Real Madrid

Laporta acusa al Real Madrid de “vomitar mentiras e intoxicar de manera constante” durante la cena de Navidad del Barcelona

“El que decide al final es Carlos”: Toni Nadal analiza la ruptura entre Alcaraz y Ferrero y apunta al papel del jugador en la élite

Una nutricionista del Real Madrid denuncia la situación que vivió dentro del club: “Se reían de mí y se burlaban en los grupos de WhatsApp”

Así es el Estadio Lusail donde España y Argentina jugarán la Finalissima: fue sede de la final del Mundial de Qatar 2022

Una leyenda de Marruecos le lanza un dardo a Lamine Yamal: “Juega con España, pero siempre seguirá siendo marroquí”