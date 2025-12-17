Ayuso acusa a Moncloa de querer “reventar” la sanidad y servicios públicos de Madrid “para su pancarta en el 2026 y 2027”

Ayuso acusa a Moncloa de querer “reventar” la sanidad de Madrid y rechaza el nuevo modelo de financiación que, dice, impide bajar impuestos en su comunidad pero lo permite en regiones que “no aportan” (Jesús Hellín - Europa Press)

En una comparecencia de más de una hora y entre las columnas de la Real Casa de Correos, Isabel Díaz Ayuso tomó hoy la palabra para defender la labor de su ejecutivo, reivindicándose como “contrapeso a las políticas del Gobierno de la nación” y aseverando que, a su parecer, el Ejecutivo central necesita “que no funcione Madrid”.

“Es evidente que nos necesita para buscar un elemento con el que ir al choque ante tantos escándalos”, apuntó después de la penúltima reunión del Consejo de Gobierno, justo antes de que la Asamblea autonómica someta a debate los presupuestos regionales para 2026.

Acompañada de los nueve consejeros - incluido Jorge Rodrigo, titular de Vivienda y Transportes, que está en proceso de recuperación de una enfermedad -, Ayuso definió su equipo como “un gobierno inconformista, apasionado y que trabaja con rigor y pundonor”, y hasta ironizó sobre cómo parecen “extraños en estos tiempos” porque “cumple su programa electoral” y “aprueba Presupuestos”.

Ayuso acusa al Gobierno central de querer “reventar los servicios públicos” de Madrid

El enfrentamiento con el Ejecutivo central volvió a escena. Ayuso describió el trabajo del Gobierno regional como “muy complicado” frente a “22 ministros, por cada consejero tocamos a dos y tres ministros que todos los días, en todo momento, cuando tienen la oportunidad, intentan deshacer el trabajo que estamos realizando”.

Señaló de forma directa a Pedro Sánchez: “El presidente del Gobierno, cada vez que tiene la oportunidad, ya sea en el Congreso de los Diputados, ya sea en el extranjero, aprovecha un micrófono para desprestigiar la obra de la comunidad de Madrid en una clara obsesión”, aseguró.

Pedro Sánchez sobre el caso del Hospital de Torrejón

El debate sobre el Hospital de Torrejón y la situación de la sanidad pública ocupó parte de la intervención: “¿Por qué hay que poner de moda otra vez la cuestión del modelo sanitario de Madrid? Porque lo quieren reventar desde la Moncloa. Digámoslo claro, como lo quieren hacer con las universidades. Quieren reventar los servicios públicos para su pancarta en el 2026 y 2027”, afirmó, apuntando que tampoco dudarían en actuar “si por el medio se llevan al grupo Ribera, a cualquier hospital privado, a Quirón, a quien sea”.

A la vez que elevados a la categoría de “motor económico de España”, los madrileños estarían siendo castigados, según la presidenta regional. Díaz Ayuso acusó al Gobierno de Sánchez de “desguazar la labor de la región y de infrafinanciarla gravemente” en comparación con otras comunidades, marcando las diferencias con zonas “que ni siquiera aportan al conjunto de la nación”. La presidenta sostiene que “si a Madrid le va bien, a España entera le va mejor y no al revés, como se pretende”.

Repasando las últimas iniciativas, Ayuso reiteró que Madrid está “infrafinanciada gravemente” pese a las habituales críticas por “dumping fiscal”, y cifró en más de 10.500 millones de euros la deuda del Estado a la región en prestaciones y servicios públicos. Sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, mostró preocupación porque impediría a Madrid bajar impuestos, mientras que otras comunidades mantendrían “toda la autonomía e independencia que quieran”. La presidenta advirtió: “Verán como a otras comunidades, como por ejemplo el País Vasco o Navarra, no les van a hacer lo mismo”, subrayando que muchas de esas regiones “no aportan al conjunto de la nación”.

También ha calificado como “anuncio electoralista” la propuesta del abono único de transporte de 60 euros presentada por Pedro Sánchez, al considerar que “no lo va a pagar él”. En su intervención, Ayuso afirmó: “Es muy fácil ir prometiendo y regalando el dinero de los demás como ocurrió con su anuncio electoralista, que luego da igual si se cumple porque como no lo va a pagar él, me meto en campaña”. La presidenta volvió a criticar el “afán electoralista” que, a su juicio, reflejan este tipo de medidas.