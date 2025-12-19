Ni El Gordo alcanza para comprar un piso de 90 m² en Baleares o Madrid, mientras que en Extremadura da para tres

Un hombre mira anuncios de viviendas en venta en el escaparate de una inmobiliaria. REUTERS/Phil Noble

Con el precio de las viviendas disparado, estas se han convertido en el principal destino que los ganadores de El Gordo de la Lotería de Navidad darán al dinero del premio. Pero hay comunidades autónomas, provincias y capitales en las que un décimo ganador no es suficiente para convertirse en propietario de un piso.

Partiendo de la base de que un décimo de El Gordo reparte 400.000 euros brutos, que los primeros 40.000 euros quedan exentos de impuestos y hay que tributar a Hacienda por los 360.000 euros restantes, el ganador se embolsaría 328.000 euros netos, lo que en algunas localidades no alcanza para comprar un piso estándar.

El precio medio en España de una vivienda de 90 metros cuadrados se sitúa en 239.627 euros, incluyendo un 10% de gastos de compraventa, según datos de pisos.com, por lo después de comprar una, a los ganadores de El Gordo les sobraría 88.373 euros.

No obstante, en dos de las 17 comunidades autónomas el premio se queda corto para adquirir una casa. En Baleares faltarían 178.313 euros para alcanzar la media de 506.313 euros que cuesta un piso de 90 metros cuadrados. Mientras que en Madrid serían necesarios añadir al premio 118.858 euros más para convertirse en dueño de una casa de los mismos metros, cuyo precio medio es de 446.858 euros, según cálculos de pisos.com.

En este escenario, “que los premiados se planteen adquirir una vivienda es habitual, pero hay diferencias abismales dependiendo del lugar elegido. Mientras en algunas provincias el premio permite ahorrar más de 200.000 euros después de la compra de un inmueble, en otras ni siquiera alcanza para un piso de 90 metros cuadrados”, explica Ferran Font, portavoz y director de Estudios de pisos.com.

Fuente: Pisos.com

Regiones donde un décimo da para tres casas

Al contrario que en Baleares o Madrid, hay comunidades autónomas donde los agraciados con un décimo premiado pueden comprarse hasta tres viviendas y les sobra dinero. Este es el caso de Extremadura, donde una casa tipo de 90 metros cuadrados cuesta 83.557 euros de media, por lo que El Gordo les da para adquirir tres y aún les sobran 77.329 euros.

La segunda autonomía con las casas más baratas es Castilla-La Mancha, con un precio medio de 94.247 euros y donde el primer premio de la Lotería de Navidad también alcanza para adquirir tres. Le sigue Castilla y León, donde el valor ronda los 122.728 euros; Galicia, con un coste aproximado de 145.801 euros, y Murcia, con una media de 145.132 euros por inmueble.

País Vasco, donde sobran 1.575 euros del premio tras pagar una casa; Cataluña, donde el remanente alcanza los 41.022 euros, y Canarias, donde sobran 91.493 euros, se sitúan en posiciones intermedias. En las tres, El Gordo permite la comprar una vivienda pero con márgenes mucho más ajustados.

Ante estas diferencias, Font apunta que la brecha de precios entre las regiones “es enorme”: “En Extremadura puedes comprar una vivienda y prácticamente triplicar la inversión que haces. En Baleares o Madrid, necesitarías casi el doble del premio para acceder a una de características similares”.

En cuatro provincias el primer premio no alcanza

En cuanto a las 50 provincias españolas, en cuatro de ellas el dinero del décimo premiado es insuficiente para convertirse en propietario de un piso de 90 metros cuadrados. En Baleares cuestan de media 506.313 euros, por lo que si se opta por adquirir habría que añadir al premio gordo 178.313 euros más. Le siguen Madrid, donde el coste medio es de 446.858 euros; Guipúzcoa, donde alcanza los 378.829 euros, y Málaga, que tras la subida del último año, ya se pagan los pisos a 340.833 euros de media. En Barcelona el premio si da para comprar una vivienda, incluso sobran 1.634 euros.

En estos casos, “hablamos de provincias con mercados inmobiliarios muy tensionados, donde la demanda supera ampliamente la oferta y los precios se han disparado”, sostiene Font.

Entre las provincias donde sí alcanza el premio, pero el margen es más ajustado destacan Vizcaya, con viviendas estándar a 312.698 euros contabilizando el 10% de impuestos; Álava, con un precio medio de 257.442 euros; Santa Cruz de Tenerife, donde se pagan a 241.430 euros; Las Palmas, con 231.877 euros; Girona, con 221.499 euros y Alicante, con el valor medio de la vivienda a 216.557 euros.

Mientras que las diez provincias donde más rinde El Gordo de Navidad son Ciudad Real, donde una vivienda estándar con gastos de gestión supone 70.131 euros, seguida por Jaén (76.720 euros); Zamora (78.750 euros); Cuenca (79.615 euros); Cáceres (82.374 euros); Badajoz (84.293 euros); Teruel (85.319 euros); Ourense (89.535 euros); Lugo (90.443 euros) y León (92.274 euros). En todas ellas, tras la compra de la vivienda, el premiado sigue disponiendo de más de 235.000 euros.

San Sebastián, la capital con las casas más caras

Por lo que respecta a las capitales, en seis es imposible comprar una vivienda de 90 metros cuadrados con un décimo premiado. La más cara es Donostia-San Sebastián, donde se necesitarían dos premios de El Gordo para poder comprar una vivienda tipo valorada en 654.111 euros. Le siguen Madrid, donde faltarían 295.932 euros para pagar una casa de 623.932 euros; Palma, con un déficit de 197.210 euros por un piso de 525.210 euros, y Barcelona, donde se requieren 182.403 euros adicionales al pagarse de media la vivienda estándar a 510.403 euros.

En la quinta posición está Bilbao, que se queda a 59.836 euros de poder pagar el precio medio de un piso de 387.836 euros y en la sexta Málaga a 56.354 euros, donde cuesta 384.354 euros.

“Las capitales de provincia concentran la demanda de vivienda, los servicios, el empleo y la actividad económica, lo que presiona los precios al alza. En ciudades como Donostia-San Sebastián o Madrid, el Gordo de Navidad apenas cubre la mitad del precio de una vivienda media”, calcula el director de Estudios de pisos.com.

En el lado opuesto del ranking se encuentran varias capitales en las que el premio no solo permite comprar una vivienda, sino conservar un dinero sobrante para invertirlo o ahorrarlo. Entre ellas se encuentran Jaén, con un remanente de 202.876 euros tras pagar la casa.

Por detrás se sitúan Zamora, con 198.916 euros; Ciudad Real, con 190.975 euros; Cáceres, con 184.263 euros; Ávila, con 182.074 euros; Lleida, con 180.317 euros; Huelva, con 177.904 euros; Teruel, con 176.024 euros; o Lugo, con 175.713 euros.

Este contexto “refleja las profundas diferencias del mercado inmobiliario español. Las zonas rurales y las provincias del interior ofrecen las mejores oportunidades para maximizar el poder adquisitivo del premio”, señala Font. Mientras que las grandes capitales, las zonas costeras turísticas y los principales núcleos económicos “presentan precios que superan ampliamente el importe neto del Gordo”, asegura.