España

El triste final de las vacaciones de una jubilada alemana: murió arrastrada por una ola mientras sacaba fotos del mar en Baiona

La turista, de 85 años, se encontraba haciendo un crucero. La Aemet había activado la alerta naranja para ese día por fenómenos costeros

Imagen de archivo de oleaje
Imagen de archivo de oleaje en la costa, a 23 de diciembre de 2024, en Baiona, Pontevedra, Galicia (España). (Adrián Irago/Europa Press)

En la tarde del pasado jueves 18 de diciembre, una turista alemana fue golpeada y arrastrada por el oleaje en la playa de A Concheira, en Baiona (Pontevedra). La mujer, de 85 años, que en ese momento se encontraba sola, estaba haciendo fotografías en las rocas cuando ocurrió el suceso.

La ciudadana alemana, natural de Hamburgo, había llegado al puerto de Vigo aquella misma mañana en un crucero, según ha explicado La Voz de Galicia. Hasta Baiona se desplazaron ella y alrededor de otros 50 excursionistas en autobús.

El accidente, ocurrido en torno a las 14.30 horas y que provocó el fallecimiento de la víctima, tuvo lugar en una jornada marcada por el fuerte oleaje en la zona. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado la alerta naranja por vientos de más de 70 kilómetros por hora y por olas de hasta 7 metros de altura.

El mapa de los avisos
El mapa de los avisos del 18 de diciembre de 2025. (Aemet)

Un vecino informó del suceso y otro particular alertó del hallazgo de la víctima

Fue un vecino que se encontraba mirando por la ventana de un edificio cercano al lugar de los hechos el que dio la voz de alarma: el hombre había observado a la mujer sobre las rocas y de pronto dejó de verla cuando esta se agachó a recoger un objeto que se le había caído y fue arrastrada por una ola. Por ello, llamó a los servicios de socorrismo.

Emergencias 112 se encargó de informar al 061 y a Salvamento Marítimo, que a su vez movilizaron al helicóptero Pesca I y a la embarcación Salvamar Mirach. Además, el aviso llegó al Servicio de Guardacostas de Galicia, al equipo subacuático del GES del Val Miñor y a la Guardia Civil, que desplazó la embarcación Corvo Mariño y la Zodiac. Según ha informado La Voz de Galicia, la Policía Local también fue alertada y se sumó a la búsqueda una embarcación del Club de Vela.

Poco tiempo después, otro particular llamó a los servicios de emergencias para informar del hallazgo del cuerpo sin vida, que había sido devuelto a la playa de A Concheira por el fuerte oleaje. Los equipos de rescate que se personaron en el lugar no pudieron hacer nada por la víctima.

Según ha publicado El Faro de Vigo, fue en el momento en el que el resto de excursionistas ya se encontraban sentados en el autobús para volver al crucero en Vigo cuando se percataron de la ausencia de la ciudadana alemana.

Un frente asociado a la borrasca 'Éowyn' pone este sábado a once provincias españolas en aviso por olas, viento y niebla en un día en el que la peor parte se la llevarán A Coruña y Pontevedra, en nivel naranja por oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. (Europa Press)

Riesgo importante por oleaje este viernes

Este viernes, la Aemet ha vuelto a activar alertas naranjas en varias comunidades autónomas de la península por el fuerte oleaje. En Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, el organismo público alerta de un peligro importante por mar combinada y fuertes vientos.

En el territorio gallego son concretamente las provincias de A Coruña, Pontevedra y Lugo las que se encuentran durante esta jornada en aviso naranja. La Aemet prevé viento del sur o suroeste de 50 a 74 kilómetros por hora (fuerza 7 u 8) y mar combinada de oeste a noroeste de 6 a 7 metros, disminuyendo a 5 a 6.

