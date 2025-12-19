España

Fin de semana de nieve, frío y lluvias en España: estas son las regiones afectadas este viernes, según la Aemet

Las temperaturas máximas en varias zonas del país se situarán por debajo de los 10 grados

Varias personas pasean por la nieve, a 23 de marzo de 2025, en Pedrafita do Cebreiro, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro/Europa Press)

Se acerca la Navidad y con ella la nieve y la bajada de las temperaturas en España este fin de semana. La niebla, las precipitaciones y el abrigo serán los protagonistas de los próximos días, marcados por la llegada y el avance de varios frentes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que este viernes se esperan lluvias en la mayor parte del territorio.

Solamente no lloverá, presumiblemente, en el tercio oriental de la península, a excepción de en Cataluña, donde no se descartan precipitaciones. Además, puede haber algún chubasco localmente fuerte en Alborán —donde hay posibilidad de tormenta—, Baleares y litorales catalanes y cantábricos orientales, pudiendo ser persistentes en el sur de los sistemas montañosos del cuadrante norte y en el Cantábrico oriental.

Con respecto a la nieve, la cota bajará a lo largo del día hasta 1200-1400 en el noroeste peninsular, con acumulados significativos en la cordillera Cantábrica. En la mitad norte del país se situará a partir de los 1600-1800 metros. De hecho, este viernes León y Palencia se encuentran en alerta amarilla por nevadas de 5 centímetros en 24 horas por encima de los 1200 metros.

Imagen de archivo del Puerto de Navacerrada con nieve. (Europa Press)

También será una jornada marcada por las nieblas densas y extensas, especialmente en zonas de La Mancha como Albacete, en aviso amarillo hasta las 10.00 horas. A estas alertas se suman otras siete con riesgo importante (naranja) por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Guipuzkoa y Bizkaia.

Las temperaturas máximas sufrirán un descenso que irá a más a lo largo del fin de semana, aunque con pocos cambios en el Mediterráneo, los Pirineos, el Guadalquivir y los archipiélagos. Así, los valores máximos no alcanzarán los 10 grados especialmente en las capitales de provincia castellanoleonesas o en ciudades de Galicia y el País Vasco: León y Lugo con hasta 7 grados; Ávila, Burgos o Segovia con hasta 8, y Valladolid, Salamanca o Vitoria-Gasteiz con 9.

Las mínimas también bajarán en el Cantábrico, en los interiores del tercio este y Galicia, provocando heladas débiles en los principales entornos de montaña. Aunque en las capitales de provincia no se prevén temperaturas bajo cero, los termómetros sí se situarán en valores inferiores a los 4 grados en Albacete (1), Cuenca (2), Granada (3), Lleida (1), Lugo (1), Soria (3) y Teruel (0).

La previsión de la Aemet del 15 al 21 de diciembre de 2025. (Aemet)

Un nuevo frente llegará a España el sábado

Las lluvias continuarán el sábado y el domingo, desplazándose hacia el este el 20 de diciembre. Así, lloverá en Cataluña y en Baleares, sin descartarlo en otras zonas del este peninsular. El resto de la península, sin embargo, no se librará de las precipitaciones: la llegada de un nuevo frente hacia el noroeste peninsular dejará lluvias en Galicia, donde podrán ser fuertes y persistentes; Asturias; Cantabria; País Vasco y el noroeste de Castilla y León.

El domingo también será un día pasado por agua, ya que es probable que las precipitaciones se extiendan a buena parte del territorio peninsular y las islas Baleares, aunque más débiles y dispersas en el sureste. Las temperaturas continuarán bajando, así como la cota de nieve. Con este escenario, Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, señaló que “probablemente nevará no solo en las montañas de la península, sino también en cotas más bajas, sobre todo en el norte peninsular”.

