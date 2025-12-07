Al menos tres turistas muertos y varios heridos por un golpe de mar en el sur de Tenerife

Acantilados de Los Gigantes, en Tenerife (Wikipedia)

Al menos tres personas han fallecido en la tarde de este domingo tras ser sorprendidas por un golpe de mar en una piscina natural situada en la zona de Los Gigantes, en la costa suroeste de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2. Las mismas fuentes han señalado que la cifra de víctimas mortales podría elevarse a cuatro, extremo que permanece pendiente de confirmación oficial.

Además de los fallecidos, una persona ha sido recuperada en parada cardiorrespiratoria tras ser arrastrada por el oleaje, ha recibido maniobras de reanimación cardiopulmonar por parte de los sanitarios y ha sido evacuada en helicóptero al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria. Otras tres personas han sido atendidas por los servicios de emergencias con heridas de carácter leve.

El suceso tuvo lugar minutos después de las cuatro de la tarde, cuando una fuerte ola irrumpió en el área de baño de la piscina natural conocida como Isla Cangrejo, también denominada Crab Island, en el término municipal de Santiago del Teide. Varias de las personas afectadas se encontraban sobre las rocas cuando fueron alcanzadas por el mar y arrastradas de forma repentina.

Las personas fallecidas hasta el momento son turistas. Entre las víctimas mortales se encuentra un ciudadano italiano y otro de nacionalidad eslovaca, según la información facilitada por los servicios de emergencias. Las autoridades no han precisado por ahora la identidad del resto de afectados.

Amplio dispositivo de emergencias en el litoral suroeste

Tras recibirse el aviso en la sala operativa del 1-1-2 a las 16.07 horas, se activó de inmediato un amplio dispositivo de seguridad y emergencias por tierra, mar y aire. En el operativo participan tres helicópteros: el Helimer de Salvamento Marítimo, el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Asimismo, la sala del 1-1-2 ha movilizado varias ambulancias, efectivos de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local y personal sanitario, incluido el médico de Urgencias del centro de salud de la zona. Los equipos de rescate han trabajado tanto en las inmediaciones de la piscina natural como en el entorno marítimo para localizar a posibles personas arrastradas por el oleaje.

Las autoridades han indicado que, además de las víctimas confirmadas, se estima que podría haber al menos un bañista desaparecido, aunque otras informaciones elevan esta cifra y apuntan a la posible desaparición de dos o incluso tres personas. La búsqueda se ha visto dificultada por el mal estado del mar y por la pérdida de luz con la llegada del ocaso.

Prealerta por fenómenos costeros

El trágico accidente se produce en un contexto de prealerta por fenómenos costeros adversos declarada por el Gobierno de Canarias para todas las islas desde el pasado viernes. En la tarde de este domingo, la sala operativa del 1-1-2 recordó a través de las redes sociales que dicha prealerta seguía vigente debido al mal estado del mar, especialmente en las costas abiertas al norte y al oeste del archipiélago.

La piscina natural de Isla Cangrejo, escenario de la tragedia, permanecía vallada y precintada desde hacía varios días precisamente a raíz de la activación de la prealerta. Sin embargo, en las últimas jornadas, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil habían tenido que intervenir en varias ocasiones para reponer los precintos y desalojar a personas que accedían al lugar tras romper las señalizaciones con el fin de bañarse, tomar el sol o hacerse fotografías.

Fuentes de emergencias han subrayado que este enclave del litoral de Santiago del Teide cuenta con un largo historial de rescates y fallecimientos en los últimos años, debido a la exposición directa al oleaje y a la peligrosidad que presentan las corrientes y las rompientes en episodios de mar de fondo.