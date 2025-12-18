Trufas de chocolate con licor, una receta original para darle un toque más dulce a las navidades

Trufas de chocolate con licor. (Freepik)

Las navidades son una de las épocas en las que la mayoría de las personas suele hacer una excepción con la dieta. Con el aumento de las reuniones familiares y la llegada del fin de año, es habitual comer algún tipo de dulce en el postre o en la sobremesa.

Si tienes pensado preparar algún detalle para acompañar al café, las frufas de chocolate con licor pueden ser una gran opción. Esta receta utiliza dos tipos de chocolate y un toque de ron para conseguir un sabor intenso y equilibrado.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos

Enfriado/Reposo: 1 hora

Ingredientes

150 g de chocolate puro 100 g de chocolate con leche 3 cucharadas de nata montada 2 cucharadas de ron 2 yemas de huevo 100 g de mantequilla Un poquito de vainilla 1 cucharadita de café soluble 1 paquete de fideos de chocolate

Cómo hacer trufas de chocolate con licor, paso a paso

Funde los dos chocolates al baño maría o en microondas y mezcla bien hasta obtener una crema homogénea. Incorpora la mantequilla y mezcla hasta que se integre completamente. Añade la nata, el ron, la vainilla y el café soluble. Mezcla cuidadosamente para integrar todos los aromas. Incorpora las yemas y bate bien hasta lograr una mezcla uniforme. Vierte la masa en un molde o bandeja baja y lleva al congelador aproximadamente una hora, hasta que la masa esté firme y pueda trabajarse. Una vez endurecida, forma bolitas de trufa con la ayuda de una cuchara y las manos ligeramente húmedas. Reboza las bolitas en fideos de chocolate hasta cubrir completamente. También puedes usar cacao en polvo o chocolate rallado. Conserva en el congelador y sólo saca las que se vayan a consumir para mantener la textura y evitar que se deshagan.

Consejos clave:

No sobrecalientes el chocolate para evitar que se corte la mezcla.

Trabaja rápido una vez moldeada la masa, ya que el calor de las manos puede ablandar las trufas.

Mantén siempre frías las trufas hasta el momento de servirlas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtienen aproximadamente de 18 a 24 trufas pequeñas, dependiendo del tamaño de cada unidad.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 85 kcal (por trufa)

Grasas: 6 g

Hidratos de carbono: 7,5 g

Proteínas: 1,2 g

Azúcares: 6,2 g

Fibra: 0,8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las trufas pueden conservarse en el congelador hasta un mes si se guardan en un recipiente hermético que evite la entrada de humedad y olores del resto de los alimentos. Se recomienda sacar únicamente las trufas que se vayan a consumir de inmediato, ya que si permanecen fuera demasiado tiempo pueden perder su textura característica y parte de su sabor. Además, es aconsejable dejarlas descongelar a temperatura ambiente durante unos minutos antes de servirlas.